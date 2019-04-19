9 проверенных способов путешествовать и зарабатывать одновременно

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Пока одни усердно копят на отпуск раз в году, другие придумали способ путешествовать чаще и с пользой, который назвали paycation (в переводе с английского «зарабатывать во время поездки»). Используя методы, приведенные в статье, можно не только вернуть деньги, потраченные на путешествие, но и неплохо заработать. Например, в Париже можно заряжать электрические самокаты, получая до € 20 за штуку. Или прогуляться с собакой по новому городу за € 10–15.

Нас в AdMe.ru очень заинтересовал новый вид туризма, поэтому мы спешим поделиться с вами возможными вариантами не только получить удовольствие, но и заработать в чужой стране.

1. Перевезти в чемодане посылку

Если вы летите налегке или с недовесом, у вас есть прекрасная возможность перевезти чужую посылку и получить прибыль. Например, два сервиса Grabr и Airfrov объединяют покупателей, которые ищут товар в другой стране, и путешественников, готовых осуществить покупку и перевозку. Вознаграждение перевозчика составляет 10–20 % от стоимости посылки, однако оплата может увеличиваться в зависимости от сложности транспортировки. Есть даже те, кто рассказывает, что заработали около € 500 за поездку.

2. Погулять с собакой

Гуляя с чужой собакой, можно заработать до € 10–15 в день. Сервис DogBuddy работает в Швеции, Великобритании, Италии, Испании, Франции и Германии. На сайте можно зарегистрироваться в качестве хозяина собак или того, кто готов присмотреть за животными. В России есть похожий сайт, где вы сможете найти желающих погулять с песиком за адекватную оплату.

3. Поработать фермером

Стать волонтером на ферме — прекрасная возможность побывать там, куда не летают чартеры, и получить невероятный опыт. Благодаря порталу WWOOF можно поработать на ферме в более чем 50 странах мира, например в Австралии, Боливии или Зимбабве. За работу четыре—шесть часов в день владельцы предоставляют еду и жилье. Похожие сервисы существуют в Новой Зеландии, Канаде и Израиле.

4. Писать заметки и статьи

Если вы любите и умеете писать, то и на этом можно заработать. Иногда достаточно договориться с онлайн-изданием или владельцем инстаграм-страницы о путешествиях перед поездкой и сделать репортаж по возвращении. Тем, кто владеет английским языком, понравятся тревел-сайты The Travel Writer’s Life или Transitions Abroad, которые платят авторам за публикации.

5. Давать советы за деньги

На собственном опыте можно подзаработать. Например, вы можете выкладывать свои маршруты, лайфхаки, информацию об интересных местах и событиях на сайт Agentika. Если пользователи добавляют ваше место в свой маршрут, вам на счет присылают деньги.

6. Зарядить электросамокат

В Париже за последние полгода электрические самокаты стали очень популярными. Прогуливаясь по городу, можно увидеть десятки людей всех возрастов, несущихся на большой скорости по улицам. Мало кто задумывается, кто, когда и где заряжает этот вид транспорта. А на самом деле это неплохой способ получить несколько десятков евро за одну ночь. По вашему запросу фирмы пришлют вам зарядное устройство и инструкцию. Самокаты нужно ставить на зарядку ночью и возвращать на улицу до семи утра. За один скутер компании предлагают от € 5,90 до 20 (зависит от модели и места расположения).

7. Покупка и перепродажа товаров

Во время путешествий по азиатским странам многие начинают задумываться над тем, что вещи там стоят дешевле, нежели в России и Европе. Организовать покупку изделий в одной из стран и сбыт на родине — неплохая идея для бизнеса. Можно либо найти человека, готового реализовывать товары, либо договориться с интернет-магазинами. Перепродавать можно чай, украшения, редкие сувениры.

8. Присмотреть за чужим домом

Хороший вариант бесплатно пожить в другой стране и получить оплату — присмотреть за чьим-то жильем. В обязанности входят забота о питомцах и содержание дома в чистоте. Найти хозяев, нуждающихся в помощниках, можно на сайтах TrustedHousesitters, Nomador и MindMyHouse.

Бонус: овербукинг

«Овербукинг» переводится с английского как «сверхбронирование». Авиакомпании часто продают больше билетов на популярные рейсы, чем количество мест в самолетах. Для них это возможность получения дополнительной прибыли, а для путешественников — не самый приятный момент поездки, ведь они не смогут улететь в положенное время. Но если вы попали в такую ситуацию, не стоит расстраиваться: зная несколько хитростей, вы можете выйти из нее без потерь. За причиненные неудобства можно попросить ваучер (чтобы обменять на другой рейс), денежную компенсацию, еду, трансфер, проживание, билет в бизнес-класс. Так что, благодаря овербукингу и переносу полета на другой день, у вас будет возможность провести время в другом городе за счет авиакомпании.

Пользовались ли вы каким-нибудь из этих способов заработать в путешествии? Может быть, у вас есть свой собственный лайфхак?