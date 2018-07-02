9 простых советов от профессиональных спортсменов, которые помогут научить ребенка плавать

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Летом многие едут на море или к реке, в том числе и с детьми. Чтобы не волноваться за своего малыша, лучше заранее научить его плавать. Это не так сложно, как может показаться: уже через 3–4 урока ребенок сможет уверенно держаться на воде, нырять и даже плавать под водой.

Мы в AdMe.ru собрали советы от профессиональных тренеров и спортсменов. Они помогут ребенку научиться плавать, а вам — спокойно провести отпуск, не переживая за безопасность малыша.

1. Прежде чем заходить в воду, нужно отработать движения на суше

Плавать — это не просто хаотично двигать в воде руками и ногами. Даже если не думать о стилях плавания и прочих нюансах, нужно знать технику, которая дает возможность держаться на плаву. Прежде чем окунаться в водоем, ребенку нужно научиться правильно отталкиваться от воды, дышать и задерживать дыхание. Если вы сами не являетесь профессиональным пловцом, помочь ребенку в учебе могут ролики от тренеров, которых в интернете великое множество. После того как ребенок несколько раз отработает технику на суше, можно позволить ему заходить в воду. В этом случае он не растеряется и не запаникует, если вдруг вода собьет его с ног, попадет в глаза или он случайно заплывет чуть глубже, чем хотел.

2. Выбирайте доску для плавания вместо нарукавников и жилетов

Нарукавники и жилеты для плавания наполнены воздухом, и за счет этого они удерживают тело на поверхности. Но плавать в этих средствах защиты неудобно: они нужны для того, чтобы просто не уходить под воду. С ними ребенок не сможет нормально двигаться и большую часть времени будет «висеть» в воде или плескаться на мелководье, либо вам придется двигать его в воде самостоятельно. Если малыш заинтересован именно в плавании, то более логичным решением будет доска. Она гораздо удобнее, также не дает уйти под воду, но при этом не ограничивает в движениях. Она дает точку опоры и заставляет ребенка шевелить ногами, чтобы двигаться. С ней он научится не бояться воды и контролировать свои движения.

3. Движения ногами нужно отработать на мелководье

Ноги — это «мотор», который позволяет человеку двигаться в воде. Конечно, плавать, не задействуя рук, тоже сложно, но если не задействовать ноги, шанс пойти ко дну гораздо выше. Поэтому первое, что нужно сделать, — научить ребенка двигаться с помощью ног. Сложного здесь ничего нет: двигать ногами можно либо как лягушка, сгибая их в коленях и подтягивая к ягодицам, либо плавать с вытянутыми ногами, перебирая ступнями. Обычно люди делают это интуитивно. Но отработка движений нужна не только для того, чтобы их освоить. Это помогает также развить выносливость ног и размять мышцы. Например, при прыжках в воду у людей нередко сводит икры. Подобная тренировка поможет предотвратить это.

4. Не учите ребенка зажимать нос рукой во время ныряния

Многие дети, да и взрослые, опускаясь в воду, зажимают нос. На уроках плавания такому никого не учат. Во-первых, плавать с одной рукой не получится. Во-вторых, есть риск рефлекторно вздохнуть и набрать в нос воды, если убрать руку. Поэтому лучше сразу научить ребенка правильно задерживать дыхание. Для этого нужно сделать глубокий вдох и, не выдыхая, погрузиться в воду. Некоторые думают, что, если нос будет открыт, в него зальется вода, но физиологически это невозможно. Единственное исключение, когда нужно зажимать нос рукой, — если человек прыгает в воду с большой высоты ногами вперед. В этом случае зажатый нос не дает нам оглохнуть.

5. Поддерживайте ребенка под спиной или животом, чтобы научить держаться на воде

Большинство детей, которые боятся воды, просто не умеют контролировать свое тело, поэтому опасаются утонуть. Из-за этого они напрягаются, мышцы становятся еще тяжелее, и человек действительно быстрее уходит под воду. Чтобы ребенок не боялся воды, заходите в водоем вместе с ним. Сначала отрабатывайте движения на небольшой глубине, поддерживая ребенка под животом или спиной. Если ребенок уже умеет правильно двигать руками и ногами, повторить это в воде ему не составит большого труда. Как только вы заметите, что малыш стал более уверенным, можно увеличивать глубину. Спустя несколько занятий ребенок научится самостоятельно держаться и двигаться на воде и перестанет ее бояться.

6. Чтобы двигаться, нужно отталкиваться от воды, а не бить по ней руками

Многие дети и взрослые, не умеющие плавать, молотят по воде руками и ногами. Так они создают море брызг, тратят силы, но практически не двигаются с места. Если вы посмотрите на профессиональных пловцов, то заметите, что они двигаются в воде практически незаметно, как дельфины. Они создают минимум брызг, но плывут гораздо быстрее. Весь секрет движения под водой заключается в том, чтобы от нее отталкиваться. Человек делает это с помощью стоп и ладоней. Отталкиваться от воды нужно так же, как и от любой другой поверхности, поскольку, когда мы находимся под ней, она становится упругой. Именно поэтому важно отработать правильные движения, прежде чем начинать плавать.

7. Протащите ребенка полметра под водой и вытащите на поверхность, чтобы он научился плавать на глубине

Чтобы научиться плавать под водой, нужно уметь задерживать дыхание и правильно от нее отталкиваться. Но ребенок еще не умеет рассчитывать свои силы, поэтому не стоит разрешать ему заплывать на глубину самостоятельно. Чтобы помочь ребенку освоить подводное плавание, попросите его погрузиться под воду, после чего протащите на небольшую дистанцию, поддерживая за талию или за руки, и вытащите из воды. Можно повторить это упражнение несколько раз, увеличивая дистанцию. После этого малыш, скорее всего, сможет проплыть под водой самостоятельно. Чтобы проконтролировать расстояние, отплывите подальше и попросите ребенка доплыть до вас под водой. Если все получается хорошо, можно предложить ему доплыть до вас и обратно. Прежде чем погружаться, убедитесь, что ребенок научился правильно двигаться и не боится глубины.

8. Нырять в воду нужно вниз головой, а не ногами

Удариться о воду — это все равно что упасть с размаху на твердую землю: будет очень больно. Поэтому, если ребенок освоил плавание и хочет нырять, потратьте время на то, чтобы научить его делать это правильно. В принципе, в прыжке вниз ногами нет ничего страшного, если прыгать с небольшой высоты. Но при прыжке с этой позиции есть риск, что тело накренится вперед, и человек ударится о воду животом. Плюс вхождение в воду ногами вперед может оглушить, и сразу же поплыть не получится. Гораздо удобнее и безопаснее погружаться в воду вниз головой. Правильная позиция: немного согнуть руки в локтях, свести кисти и вытянуть их перед лицом. После этого остается только слегка наклониться вперед и прыгнуть в воду. Таким образом первыми в воду входят руки, а потом голова и все остальное тело. С такой позиции вхождение будет более мягким, да и всплывать на поверхность будет удобнее.

9. Возьмите несколько уроков у тренера перед поездкой на отдых

В плавании нет ничего особенно сложного, и научить другого правильным движениям не составит труда — правда, при условии, что вы сами уже умеете плавать. Если же вы передвигаетесь в воде «по-собачьи» или используете для этого надувной матрас, вряд ли вам удастся научить ребенка правильно двигаться. Можно использовать видеоуроки, но если малыш настроен много времени проводить в воде, перед поездкой лучше взять несколько уроков у тренера. Суперпловцом за 3–4 занятия ребенок не станет, но научится держаться на воде, нырять, задерживать дыхание и контролировать свое тело в новой обстановке. Так поездка для малыша пройдет приятнее и безопаснее, да и вам не придется за него волноваться.

Эти советы подойдут и взрослым, которые не умеют, но хотят научиться плавать. А как вы относитесь к открытой воде? Любите плавать или предпочитаете проводить время на суше?