9 правил жизни француженок, которые позволяют им быть изящными и такими притягательными для противоположного пола

Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то, что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Француженки знамениты на весь мир своей женственностью и стройностью. Они могут есть «вредности» и вкусности, но при этом оставаться хрупкими и изящными. Если о секретах их шарма мы уже рассказывали подробно, то вот привычки питания и особенности образа жизни, позволяющие сохранить фигуру и моложавый вид вплоть до старости, требуют детального разбора.