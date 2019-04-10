9 правил жизни француженок, которые позволяют им быть изящными и такими притягательными для противоположного пола
Француженки знамениты на весь мир своей женственностью и стройностью. Они могут есть «вредности» и вкусности, но при этом оставаться хрупкими и изящными. Если о секретах их шарма мы уже рассказывали подробно, то вот привычки питания и особенности образа жизни, позволяющие сохранить фигуру и моложавый вид вплоть до старости, требуют детального разбора.
Мы в AdMe.ru обожаем французский шик и надеемся, что эти девять секретов помогут и нам почувствовать себя главной героиней фильма «Амели», например.
- Француженки завтракают, обедают и ужинают. Казалось бы, все знают о пользе еды в отведенное время, но кто же соблюдает режим питания, едва перешагнув школьный возраст? А зря. Ведь наш организм, не имея каждодневного алгоритма, заранее не может приготовится к поступлению пищи, и мы получаем ворох проблем с ЖКТ вместо цветущего вида и отсутствия голода. Так что постарайтесь составить свой график так, чтобы основные приемы пищи были в одно и то же время (и вообще были).
- Достаньте парадную посуду из закромов. Француженки любят красиво сервировать стол и есть из небольших тарелок. Так визуально кажется, что порция пищи больше, и пропадает соблазн положить себе еще. Кроме того, вы получите эстетическое удовольствие во время еды.
- Выбирайте сезонные овощи и фрукты и по возможности покупайте еду не в супермаркетах. Так вы обезопасите себя от продуктов быстрого приготовления, в которых скрывается большое количество вредных жиров и сахара. Ну и сама атмосфера рынка, живого общения и мимолетных комплиментов способна поднять настроение на весь день.
- Не создавайте себе запретный плод. Француженка будет избегать определенных продуктов, только если их запретит врач. Помните про умеренность и активный образ жизни, и вреда от маленького пирожного будет меньше, чем от нервного срыва на строгой диете. Кстати, расстройства пищевого поведения чаще всего имеют один источник — стресс.
- Ешьте в компании друзей, семьи, коллег. Избегайте одиночества. Превратите ваш прием пищи в некое действо, от которого получите дополнительное удовольствие (это не говоря уже про то, что съедите меньше, ведь когда кто-то рядом, непросто запихнуть в себя большую порцию еды). Француженки подзаряжаются от ужина в приятной компании, и мы можем перенять их привычку.
- Ищите новое. Можно попробовать какие-то необычные виды фруктов, овощей — то, что вы раньше не ели. Любое, даже суперправильное питание может надоесть. Француженки это знают, поэтому предпочитают экспериментировать, например приготовить на ужин не что-то одно в большом количестве, а два разных блюда маленькими порциями. Ребека Плантье, автор книги «Уроки Франции: питание, фитнес, семья», рекомендует соблюдать баланс и умеренность.
- Во французских ресторанах принято подавать перед трапезой воду (кстати, отличного качества). И этот момент стоит взять на заметку. Вместо сладких или кофеиносодержащих напитков лучше налегать на простую воду. (Опять же, все об этом знают, но мало кто делает).
- Готовьте пищу самостоятельно. Так вы точно будете знать, какие ингредиенты положены в еду. Ну и, конечно, сам процесс приготовления блюд доставляет эстетическое удовольствие. Тут и наслаждение ароматами, и сервировка стола, да и просто моральное удовлетворение от того, что ужин сделан своими руками.
- Планируйте свое меню заранее. Так вы избавите себя и от проблемы, что приготовить сегодня, и от перехватывания «вредностей» на лету. А еще с легкостью сможете компенсировать сытный обед легким ужином, а если в пятницу намечаются гости, то на субботу можно составить облегченное меню.
А что вы думаете на этот счет? Может ли французский образ жизни помочь быть в форме?