9 популярных мифов о разных странах, которые способны довести их жителей до белого каления

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Все шведы в восторге от ABBA, немцы никогда не опаздывают, а любимая еда французов — лягушачьи лапки, и это лишь малая толика самых популярных мнений. Стоит ли говорить, что ни одно из них не соответствует действительности. А сколько еще в мире стереотипов, которые давно уже стали визитной карточкой разных наций. Давайте проверим, слышали ли вы, что говорят об испанцах, арабах, кубинцах и итальянцах.

Редакция AdMe.ru придирчиво отобрала максимально известные всем культурные мифы о странах и их жителях и убедительно их опровергла. А в конце статьи вас ждет бонус — стереотип о русских от самих русских. Ведь наши люди, как никто другой, умеют посмеяться над собой.

Стереотип № 1: Испанцы ежедневно наслаждаются сиестой

На самом деле: подавляющее большинство испанцев уже давно забыло, что такое покемарить пару часиков, пока на улице изматывающий зной. По данным опроса, 58 % испанцев никогда не спят днем и только 16 % практикуют это ежедневно.

Правда в том, что, какой бы желанной ни была сиеста, многие просто-напросто не успевают вернуться домой по пробкам, чтобы потратить трехчасовой перерыв на отдых. В итоге и днем не отдыхают, и работают допоздна. Продуктивность снижается, усталость растет, родным и близким не уделяется достаточно времени.

Одна из причин — со времен Второй мировой Испания находится в неправильном часовом поясе. Власти страны сейчас продвигают инициативу по приведению испанского рабочего графика в соответствие с общеевропейским.

Стереотип № 2: Женщинам Саудовской Аравии ни к чему образование

На самом деле: статистика начала 2010 года показала, что женщины Саудовской Аравии уже тогда составили 58 % от общего числа студентов местных университетов. Но проблема оставалась нерешенной: качество образования для них было хуже, спорт ограничен, а самих высших женских учебных заведений меньше.

Эти факторы стали причиной создания Университета имени принцессы Нуры бинт Абдуррахман. Теперь, если все его выпускницы действительно смогут получить работу, у Саудовской Аравии есть шансы понизить свой индекс гендерного неравенства.

Стереотип № 3: Куба признает только ретроавтомобили

На самом деле: большинство автомобилей на Кубе — современные модели. В последние годы в стране наблюдается массовый приток иномарок, особенно азиатских и европейских брендов. Но кубинская экономика плотно завязана на туризме, а для гостей страны очень привлекательны винтажные машины 1950-х годов.

В большинстве своем эти симпатичные автомобили сдаются в аренду за немалые деньги. А власти Кубы тихо надеются, что в кадр туристического фотоаппарата не попадут скучные и привычные всем седаны, мелькающие вокруг.

Стереотип № 4: Немцы и их знаменитая пунктуальность

Считается, что Германия — это страна, где все проходит без задержек и опоздание кажется чем-то из ряда вон выходящим. А на самом деле даже немцам не чуждо ничто человеческое.

Так, строительство Международного аэропорта Берлин-Бранденбург началось еще в августе 2006 года, открытие было запланировано на 2011 год. А в декабре 2017-го подрядчики твердо объявили новую торжественную дату открытия: начало осени 2020-го. Успех аэропорта повторила Эльбская филармония, открывшись через 7 лет после заявленной изначально даты.

Кроме того, задержки немецких поездов Deutsche Bahn не так редки, как вы думаете.

Стереотип № 5: Тот самый британский акцент

Всякий раз, когда персонаж из Великобритании появляется в каком-нибудь американском телешоу, скорее всего, он будет говорить с акцентом, также известным как «английский королевы» (Queen’s English). Вспомните хотя бы Эмили из «Друзей» или Лэйна Прайса из «Безумцев».

На самом деле: только 2 % населения говорят на «английском королевы», потому что в Британии великое множество разных акцентов.

Стереотип № 6: Все итальянцы — жгучие брюнеты

На самом деле: не все мужское население Италии темноволосое, с оливковой кожей и усами Супер Марио. Во-первых, потому что Марио — изобретение японцев (и они уж не поскупились на стереотипы), а во-вторых, большую роль во внешности жителей этой страны играет географическое расположение.

Нередко можно встретить итальянцев, которые выглядят как жители Северной Европы. Среди них попадаются голубоглазые и зеленоглазые, даже натуральные блондины.

Стереотип № 7: Французов хлебом не корми, дай поесть лягушачьих лапок

На самом деле: хотя лягушачьи лапки и являются традиционным деликатесом во Франции, они не так популярны, как могут думать иностранцы. Чаще всего это блюдо встретишь в туристических локациях. Даже в топе самых востребованных французами яств лапки не значатся. Когда дело доходит до еды, жители Франции в большинстве своем предпочитают куриные или свиные ножки.

Стереотип № 8: В Австралии все ползучее и плавающее хочет вас убить

Австралия действительно является домом для многих смертоносных существ, в том числе ядовитых змей, жутких пауков, свирепых крокодилов и опасных медуз. Однако риск, который они представляют для населения, на деле в значительной степени преувеличен.

Исследование Мельбурнского университета показало, что в период с 2000-го по 2013 годы причиной большей человеческой смертности стали, как ни странно, не насекомые и змеи, а лошади.

Стереотип № 9: Шведы поголовно обожают группу ABBA

На самом деле: отношение жителей Швеции к знаменитому квартету двоякое. Кто-то, конечно, ценит их вклад в мировую поп-музыку и в культуру страны, но немало и тех, кто принципиально ненавидит ABBA. Дескать, набили оскомину, призрак прошлого и вообще примитив. Но попробуйте заказать шведскому диджею Dancing Queen — отплясывать будет весь танцпол.

Бонус: будни типичной русской семьи

— Дорогая, я дома!
— Почему так поздно?
— По дороге медведь ногу вывихнул, пришлось водкой отпаивать.
— Садитесь все! Давайте выпьем водки.
— Мам, я пойду поиграю с медведем.
— Хорошо, только сначала выпей водки.
— А где наш дедушка?
— Он вторую неделю стоит в очереди за талонами на талоны.
— Хорошо, что он перед этим выпил водки. И ты без дела не сиди, иди тоже выпей водки.
— Сынок, иди погуляй и не забудь написать вечером отчет в КГБ! А по пути домой не забудь купить водки — она заканчивается.
— Дорогая, что-то жарко. Выключи, пожалуйста, атомный реактор.
— Сейчас водку допью и выключу, а ты пока сыграй на балалайке. © SnowFlake / Pikabu

Встречались ли вам не соответствующие действительности стереотипы об иностранцах?

Иллюстратор Alena Sofronova специально для AdMe.ru

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