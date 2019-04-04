9 новых запретов для туристов, из-за которых привычные вещи теперь станут недоступными

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Путешествия с каждым годом становятся все доступнее, авиабилеты — дешевле, предложения отелей и экскурсии — все заманчивее. А задумываемся ли мы, что чувствуют местные жители, когда на улице не протолкнуться от приезжих? Тем более что далеко не все туристы соблюдают правила приличия и с уважением относятся к традициям и историческим ценностям другой страны.

AdMe.ru не пришлось долго искать доказательства того, что мир уже немного устал от туристов. Новые запреты и ограничения говорят сами за себя.

1. Туристам «одного дня» в Венеции придется заплатить налог

Жители древнего города уже устали от толп приезжих: те буквально блокируют улицы, мешают местным добираться на работу и отдыхать после трудового дня. Поэтому с 1 мая за въезд в город придется раскошелиться. Туристы, заглянувшие в Венецию, чтобы поплавать на гондолах, будут платить налог € 3. Всех, кто попытается проникнуть «зайцем», ждет весьма ощутимый штраф в € 450. Эти нововведения коснутся туристов, которые решили сэкономить на гостинице и приехали в город только на один день (постояльцы отелей уже давно платят туристические налоги и сборы).

2. На филиппинских пляжах запретили курить, есть и строить замки из песка

Филиппинские власти были вынуждены закрыть пляжи острова Боракай на 6 месяцев для капитальной уборки. Очистка воды и песка от мусора обошлась почти в $ 20 млн. Сейчас сюда вновь готовы пускать туристов, но в ограниченных количествах и при условии, что их пребывание здесь не нанесет вреда природе. На пляжах введены строгие запреты на курение, употребление алкоголя и даже питание. Нельзя нарушать целостность природных ландшафтов: это означает, что маленьким отдыхающим придется расстаться с мечтой построить замки из песка.

3. В Таиланде начнут штрафовать за пластиковые пакеты

На острове Самет в Таиланде теперь нельзя использовать пластиковые пакеты или контейнеры. Нарушителям придется заплатить штраф. Новые ограничения связаны с тем, что многострадальный остров буквально завалили мусором: ежедневно сюда приезжает около 1 500 туристов. После их отдыха в национальном парке собирают целые мешки всевозможных упаковок, бутылок и соломинок.

4. На Бали готовятся ввести запрет на прогулки в бикини

Жители индонезийского острова стали жаловаться на туристов, которые повсюду расхаживают в купальниках и фотографируются в таком виде возле храмов. Поэтому уже в конце 2018 года местные власти всерьез рассматривали введение запрета на бикини, а также ограничение доступа ко многим священным для балийцев местам.

5. В России уменьшат количество хостелов

В 2018 году в России открылось рекордное количество хостелов. Причем многие из них — прямо в обычных городских квартирах: предприимчивые хозяева установили в комнатах побольше коек и стали сдавать их внаем. Соседям пришлось лишь смириться с постоянным потоком и непредсказуемыми выходками незнакомых людей. Но в 2019 году хостелы в многоквартирных домах планируют признать незаконными. Чем это грозит путешественникам? Им придется заранее бронировать места в легальных мини-гостиницах.

6. На Эверест будут пускать не более 300 человек в год

В 2019 году и в последующие годы на Эверест можно будет подняться только весной. Установлены ограничения и на количество альпинистов — не более 300 человек в год. Это решение было принято после масштабной уборки: в 2018 году на горе собрали около 8,4 тонн бытовых отходов и испражнений. Сейчас по пути восхождения планируют установить урны и туалеты.

7. В Голландии велосипедистам запретили разговаривать по телефону

Путешественникам, которые привыкли брать напрокат велосипеды, придется перестать отвлекаться на разговоры по телефону. В противном случае им грозит штраф до $ 250. Ранее в Голландии были запрещены только разговоры за рулем автомобиля, а с июля 2019 года этот закон будет распространяться и на велосипедистов. Причина проста — рост количества аварий.

8. Во Флоренции приезжим нельзя есть и отдыхать на улицах

Ежегодно этот город посещает более 10 млн человек из разных стран. Раньше в разгар сезона здесь просто некуда было ступить, чтобы не наткнуться на очередного туриста, уставшего от прогулок и тихонько жующего свои бутерброды. Городские власти решили, что подобное поведение гостей портит облик Флоренции, и осенью 2018 года они ввели запрет на сидение с едой на тротуарах и ступенях. Он действует на 4 улицах исторического центра, а нарушителям грозит штраф до € 500.

9. В Риме ограничили движение автобусов с туристами и ужесточили контроль за состоянием исторических объектов

С января 2019 года в центр итальянской столицы запрещен въезд туристических автобусов. Это сделано для защиты исторического наследия и в рамках борьбы с постоянным шумом и загрязнением воздуха. А еще власти Рима ужесточат наказания для туристов-вандалов, которые моют ноги в фонтанах и выковыривают «на память» камни из стен Колизея.

Хорошая новость: в Париже, напротив, смягчили правила для туристов

Здешние парки всегда славились строгими правилами. Только в 77 из 490 зеленых зон можно было кататься на велосипедах, играть с мячом и устраивать пикники. Теперь парижанам, а заодно и гостям города все это разрешили. Правда, остались парки, где все еще полагается чинно сидеть на скамейке и читать книгу. Так что, если отправитесь в Париж, обязательно поинтересуйтесь у местных жителей, как правильно вести себя в том или ином месте.

Вы считаете эти ограничения справедливыми? Или в некоторых странах перестарались с запретами?