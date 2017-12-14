9 невероятных вещей, которые происходят с нами и нашим телом в космосе

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Наверняка каждый человек, хоть однажды смотревший в звездное небо, мечтал полететь в космос и разглядеть всю эту красоту поближе. Вероятно, самым настойчивым из нас даже удастся воплотить эту мечту в жизнь. Ну а мы в AdMe.ru заинтересовались, какие изменения могут произойти с телом, если вы отважитесь полететь в космос. В конце вас ждет приятный бонус.

9. Вашему организму придется адаптироваться

Примерно половина людей, которые летали в космос, испытывали космическую болезнь. В космическом пространстве на человека не действует земная гравитация, а значит, нет давления на организм. Из-за этого космонавты испытывают тошноту, головную боль, дезориентацию, дискомфорт, головокружение, а порой рвоту. Этот синдром, как правило, наблюдается всего пару дней, потом организм адаптируется.

8. В космосе вы будете ощущать странные запахи

В космосе нет воздуха, и, казалось бы, он совсем не должен пахнуть. Однако, по словам летавших людей, когда они находятся на борту космического корабля, его пространство пахнет жареным стейком. Другие сравнивают его аромат скорее с металлом, порохом или... горелой помойкой. Специалисты говорят, что эти запахи возникают внутри закрытого пространства корабля. Их причиной могут быть человеческий пот и кожа, обшивка, приборы, продукты жизнедеятельности. Запахи могут быть принесены и из открытого космоса. Например, если астронавту пришлось работать рядом с двигателем корабля и остатки выхлопов попали на скафандр.

7. Вы рискуете потерять ногти

Слишком громоздкие перчатки скафандра мешают нормальному кровотоку в пальцах. Чаще всего это приводит к шелушению ногтей. Но нередки ситуации, когда у космонавтов отпадают ногти из-за давления, которое оказывается на ногти. Поэтому неудивительно, что не раз бывали случаи, когда астронавты заранее специально удаляли ногти, если в плане стоял выход в открытый космос.

6. Перестанете храпеть

В космосе пониженная гравитация также влияет и на нашу дыхательную систему — на язычок и небо не оказывается значимого давления, поэтому не возникает непроизвольной вибрации. Из-за этого многие проблемы, связанные со сном, в космосе просто отпадают. Например, если вы до полета храпели, в космосе перестанете.

5. Начнутся проблемы со зрением

Длительное пребывание в космосе также чревато тем, что ваше зрение с большой вероятностью станет размытым. Нахождение в состоянии невесомости приводит к тому, что жидкости организма начинают приливать в верхнюю часть тела. Из-за этого повышается внутричерепное давление и начинает действовать на зрительные нервы. Кратковременное пребывание в таком состоянии не опасно, а вот длительное наносит ощутимый вред глазам.

4. Кости станут более хрупкими, а мышцы — очень слабыми

Парение — единственный способ передвижения на борту космического корабля и в открытом космосе. Людям не требуется точка опоры для передвижения, в результате становятся хрупкими кости нижних конечностей и возникает риск мышечной атрофии. Вероятно, изменения коснутся и вашего сердца — оно может уменьшиться, так как нагрузка на него при нахождении в условиях микрогравитациии значительно снизится.

3. Вы станете выше на пару сантиметров

Когда вы окажетесь в космосе, ваш рост увеличится на 3–5 см. Это объясняется тем, что из-за микрогравитации на позвоночник действует очень низкое давление. От этого он начинает растягиваться, и вы становитесь выше. После возвращения на Землю все станет на свои места.

2. Без скафандра в открытом космосе вы наверняка погибнете

Если случится так, что вы окажетесь в открытом космосе без скафандра, это закончится неминуемой смертью. Из-за отсутствия давления в космосе примерно через 10 секунд все жидкости организма начнут закипать и испаряться, а через 15 секунд в кровеносной системе полностью израсходуется весь кислород. Прожить в таких условиях человек может не больше 2 минут.

1. Ваш организм получит огромную дозу облучения

Допустимой ежегодной дозой для сотрудника атомной электростанции считаются 20 миллизиверт — в 20 раз больше, чем получает обычный человек. Для сравнения, космонавт, находящийся год на МКС, получает 200 миллизиверт. За 5 лет пребывания в космосе человек получает дозу облучения, сравнимую с той, что обычно получают в течение всей жизни. Все это может спровоцировать развитие лучевой болезни. Возрастает риск повреждения нервной системы — вероятны нарушения познавательных и моторных функций, негативные изменения в поведении.

Бонус

Но несмотря на все минусы, связанные с космической одиссеей, есть то, что как магнитом тянет в космос. Некоторые астронавты рассказывают, что во время своих космических полетов испытывали так называемое чувство озарения, эйфории, прозрения. Космонавт Рассел Швайкарт так описал нашу Землю: «Эта крошечная потрясающая Земля. Планета, позволяющая нам жить, дающая нам все то, что у нас есть: еду, которой мы питаемся, воду, которую мы пьем, воздух, которым дышим, красоту всей этой природы. В ней все настолько идеально сбалансировано и организовано для того, чтобы мы могли здесь жить. Насколько же она удивительно прекрасна».