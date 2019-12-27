9 неудобных истин о современной моде на путешествия, которые избавят вас от розовых очков

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Социологи подсчитали, что современные дети уже налетали в 5 раз больше миль, чем их бабушки и дедушки. Туризм сегодня популярен как никогда: инстаграм под завязку забит гламурными фото с курортов, а в интернете все только и делают, что хвастаются поездками. Однако из-за такой доступности путешествия обросли кучей бесполезных мифов, в которые верить просто опасно.

AdMe.ru решил поиграть в Шерлока Холмса и разоблачил 10 популярных заблуждений, которые запросто могут испортить ваш отдых.

1. Путешествия — это не всегда красиво

«Инстаграм. Реальность».

Опытные путешественники говорят, что поездка в новую страну мало напоминает прилизанные фото в инстаграме. Помимо белого песка, бассейнов с голубой водой и шикарных гостиниц вас будет ждать куча негламурных вещей. Например, многочасовые стыковки в аэропортах, отекшие в самолете ноги или странная уличная еда. Ну а чтобы сделать фото как у блогеров, придется попотеть: инфлюэнсеры тратят кучу времени, чтобы найти правильную позу, а потом еще и отредактировать снимок.

2. Путешествия вместо работы — это не райское безделье

Дауншифтинг — это жизненная философия людей, которые решили отказаться от погони за деньгами. Вместо того чтобы прозябать в офисе, дауншифтеры сдают жилье / берут кредит / продают машину и отправляются в теплые края. В идеале они не собираются работать вообще или выбирают удаленную занятость. Так выглядит мечта, а в реальности возникает куча трудностей, с которыми надо как-то бороться. Во-первых, безделье и отсутствие хоть какого-либо распорядка тяжело действуют на психику. Во-вторых, денег от сдачи квартиры или продажи имущества может банально не хватить, и некоторая часть дауншифтеров начинает вести маргинальный образ жизни (например, на Гоа они живут нелегально в плохих домах и с минимумом медпомощи). В-третьих, сами дауншифтеры признаются, что жутко скучают по дому и родным. В общем, такая философия подходит людям творческим, которые легко могут переносить бытовые неудобства, грязные улицы и не гонятся за сервисом.

3. Товары в Duty Free стоят дороже, чем в обычных магазинах

Беспошлинные товары не освобождены от налогов полностью: они просто не облагаются пошлинами и НДС, принятыми в стране нахождения аэропорта. А за налоги на ввоз и некоторые акцизы так или иначе расплачивается покупатель. Только 10 % товаров из Duty Free действительно стоят дешевле, чем в офлайн- и интернет-магазинах. В этот процент попадают вредные вещи вроде алкоголя и табака, а духи и люксовые бренды продаются дороже.

4. Сайты-агрегаторы для бронирования наживаются и на туристах, и на отелях

Сайты-агрегаторы избаловали нас низкими ценами, и теперь считается чуть ли не неприличным самостоятельно искать гостиницу. Однако гораздо выгоднее бронировать номера напрямую. Владельцы отелей платят агрегаторам немалую комиссию за привлечение клиентов и теряют прибыль. Поэтому отельеры предлагают приятные скидки клиентам, которые не пользуются услугами посредников и за услугой приходят прямо в отель.

5. Работники аэропорта могут задавать дикие вопросы, но вовсе не потому, что им интересно, как у вас дела

При прохождении контроля в аэропорту сотрудник службы безопасности иногда задает странные вопросы: откуда и куда вы летите, кто собирал чемодан, где и с кем вы были в стране. Некоторые из них с точки зрения пассажира могут быть откровенно глупыми, но «безопасники» задают их не просто так. В первую очередь сотрудники оценивают степень адекватности туриста, который собирается сесть в воздушное судно. Жесты, мимика и интонация могут выдать потенциального дебошира еще до полета.

6. Из-за воздуха в самолете нельзя заболеть ОРВИ или заразиться кишечной инфекцией (есть более серьезные опасности)

Воздух внутри самолета используется повторно. Его пропускают через мощные HEPA-фильтры, чтобы очистить. Однако заболеть из-за бактерий, содержащихся в переработанном воздухе, нельзя. Главная опасность внутри самолета — это обезвоживание и отеки. В полеты, которые длятся больше часа-полутора, необходимо брать с собой достаточное количество воды, увлажняющий крем или маску и компрессионные носки.

7. Отпуск может плохо повлиять на психику туриста

По прилете из отпуска у некоторых людей начинается депрессия путешественника (англ. post travel depression). Вот ее симптомы: тревожность, бессонница или, наоборот, сонливость, повышенный аппетит и рассеянность. Психологи говорят, что для того, чтобы вернуться к привычной жизни, требуется от 3–4 дней до нескольких недель. Чем дольше вас не было дома, тем тяжелее вернуться к работе. Опытные путешественники советуют взять паузу между возвращением в страну и выходом в офис и не стремиться решить все возникшие за время вашего отсутствия вопросы. Однако у нас есть еще и хорошая новость: после того как вы справитесь с хандрой, ваш мозг заработает по-новому. После плодотворного и наполненного впечатлениями отпуска мозг освобождается от ненужной шелухи и бытовых мыслей и работать получается лучше.

8. Сайты, на которых продаются билеты, следят за вашей активностью в интернете с помощью куки-файлов

Куки (англ. cookie) — это маленькие кусочки данных, которые сервер отправляет на ваш ПК. Каждый раз при открытии определенной страницы компьютер пересылает эти фрагменты обратно на сервер. Так владельцы сайта хранят ваш пароль, а заодно узнают, что и когда вы искали / хотели купить. Когда вы ищете и сравниваете цены на билеты, сайты-агрегаторы запоминают, что вы интересуетесь именно данным направлением. И при следующем входе цена на билет конкретно для вас снижаться не будет. Однако стоит только очистить браузер от куки-файлов, как цены волшебным образом меняются, потому что сайт не узнал вас.

9. Рейтинги и акции на сайтах для путешественников — одна сплошная неправда

Сайты для бронирования отелей подают пользователям информацию в манипулятивном ключе: они без предупреждения продвигают в рейтинге отели, которые платят больше денег за рекламу, пишут не совсем правдивые суммы скидок и утаивают конечную стоимость аренды («забывают» сообщить о сборах, налогах и пошлинах). Недавно Европейская комиссия поймала крупнейший сайт-агрегатор Booking.com на утаивании важной информации и попытках давления на пользователей. С 2020 года сайт обязали предоставлять правдивую информацию и не пользоваться хитрыми маркетинговыми приемами.

Мы надеемся, что вы разделяете нашу страсть к путешествиям. Расскажите о странах, где вы уже побывали, и о тех, какие планируете посетить в ближайшем будушем. Может быть, у вас уже есть бесценный опыт путешествий, которым вам не жалко будет поделиться с другими читателями?