9 неожиданных причин, по которым вы рискуете не попасть на борт своего самолета

Тот факт, что вы благополучно прошли через систему безопасности аэропорта, еще не значит, что вам удастся взойти на борт самолета и занять свое место. Существует множество причин, по которым вам имеют право отказать в праве нахождения в воздушном транспорте, и все они будут абсолютно законными. Мало того, иногда столь неприятная ситуация может произойти едва ли не в самый последний момент — прямо перед вылетом.

Мы в AdMe.ru выяснили, почему же ваша долгожданная поездка может полететь в тартарары, даже если вы не любитель устраивать дебоши и проносить контрабанду в ручной клади.

1. Неподходящая одежда

Вызывающий внешний вид — одна из основных причин, по которым вам имеют право отказать в посадке в самолет. Мини-юбки, шорты, блузки с декольте, одежда с политической или оскорбительной символикой способны вызвать конфликт среди пассажиров, и, чтобы его предотвратить, стюардессы могут попросить вас покинуть самолет еще до взлета.

2. Лишний вес

Порой на сайтах авиакомпаний можно наткнуться на информацию о том, что они отказывают в посадке пассажирам, «не имеющих возможности сидеть в кресле самолета с пристегнутым ремнем безопасности». Делается это в целях защиты самого путешественника, для которого, впрочем, известие об отмене его полета рискует стать весьма неприятным событием.

К счастью, чаще всего стюардессы идут на уступку и просто стараются найти для путешественника с лишним весом дополнительное место.

3. Овербукинг

Иногда даже наличие у вас бронирования на рейс не спасает от незапланированных ситуаций. Авиакомпании имеют право перепродавать свои билеты, чтобы предупредить неявку пассажиров и максимально заполнить самолет. На практике это означает, что, даже когда вы уже сидите в пассажирском кресле, некоторые фирмы могут принять решение об отмене вашего билета в зависимости от его стоимости или срочности рейса.

4. Ругательства

Одно из самых важных правил комфортных авиаперевозок гласит, что пассажирам запрещается громко ругаться на борту. Подобное поведение почти всегда ведет к неприятностям: стюарды легко могут заподозрить в недовольном человеке конфликтного пассажира и сопроводить его к выходу.

Да, даже если причиной его поведения стал стресс из-за невыключенного дома утюга.

5. Слишком высокий рост

Иногда высокий рост — не преимущество, а настоящая помеха для путешествий. К такому выводу наверняка пришел российский спортсмен, который столкнулся с неожиданной трудностью во время посадки: его ноги не умещались в пространстве между креслами. Разозлившись на столь досадное недоразумение, волейболист вступил со стюардессой в перепалку и в итоге угодил под стражу за неподобающее поведение еще до взлета самолета.

6. Равнодушие к новогодним праздникам

Иногда отсутствие праздничного настроения грозит стать причиной, по которой и без того грустного путешественника могут вывести из самолета. Подобный случай уже имел место в нью-йоркском аэропорту Ла-Гуардия: радостное приветствие дежурного по выходу на посадку не воодушевило горе-пассажира, который заявил, что не все празднуют Рождество. Небольшой конфликт перерос в серьезное столкновение, и незадачливого путешественника под аплодисменты его несостоявшихся попутчиков выгнали из самолета.

7. Отсутствие обуви

Любителям ходить босиком придется оставить свою привычку дома: в самолете такое поведение может расцениваться как оскорбительное. Более того, снимая обувь в транспорте некоторых авиакомпаний, вы рискуете не попасть в место назначения: заботясь о комфорте остальных пассажиров, стюарды могут запросто снять вас с рейса за неподобающее поведение.

8. Неприятный запах

Сильный запах пота, исходящий от пассажира, тоже может стать причиной отмены его запланированного путешествия. Основанием для этого могут стать всего несколько жалоб от попутчиков. Так произошло, например, с немцем, отправлявшимся на Гавайи рейсом компании British Airlines. Соседи по самолету не смогли терпеть запах пота мужчины, и незадолго до взлета стюардам пришлось указать путешественнику на выход.

9. Негативный отзыв об авиакомпании

Порой всего один гневный твит в адрес авиакомпании может спровоцировать множество неожиданных проблем для вашего путешествия. Именно так случилось с Даффом Уотсоном в 2014 году. Незадолго до вылета мужчина пожаловался в соцсетях на одного из сотрудников аэропорта. Тогда путешественнику пришлось сперва удалить свое послание, чтобы суметь-таки подняться на борт самолета.