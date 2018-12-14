9 мифов, в которые верят все, кто хоть раз покупал билет на самолет

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Возможно, вы слышали, что вторник — лучший день, чтобы купить самые дешевые авиабилеты. Или что чем раньше вы забронируете билет, тем больше сэкономите. Или что невозвратные билеты нельзя вернуть или обменять. Но все это — мифы, в которые мы часто верим, когда планируем свою поездку и покупаем билеты.

Опираясь на аналитические данные, AdMe.ru расскажет про уловки, которые действительно работают и про то, о чем стоит забыть, если вы покупаете билет на самолет.

Миф № 1: Чем раньше вы закажете билеты, тем больше денег сэкономите

Не всегда покупка билетов за год до отъезда выгодна. Сервис CheapAir проанализировал 917 млн авиабилетов в 8 000 компаний и выделил лучшее и худшее время для бронирования. За 169–319 дней: большой выбор авиакомпаний и рейсов, но за билет вы заплатите в среднем на $ 50 больше.

большой выбор авиакомпаний и рейсов, но за билет вы заплатите в среднем на $ 50 больше. За 122–168 дней: билеты в это время на 5 % выше минимальной цены, но за билет заплатите в среднем на $ 20 больше.

билеты в это время на 5 % выше минимальной цены, но за билет заплатите в среднем на $ 20 больше. За 14–20 дней: самое популярное время бронирования, поэтому цены высокие, а выбор маленький. Это худшее время для бронирования.

самое популярное время бронирования, поэтому цены высокие, а выбор маленький. Это худшее время для бронирования. За 7–13 дней: вы заплатите в среднем на $ 35 больше, а также получите плохие места.

вы заплатите в среднем на $ 35 больше, а также получите плохие места. За 0–6 дней: это время бронирования называют «Аве Мария», потому что вы заплатите в среднем на $ 208 больше.

это время бронирования называют «Аве Мария», потому что вы заплатите в среднем на $ 208 больше. Лучше всего покупать билеты за 14–160 дней в летний сезон, за 21–110 дней в осенне-зимний период и за 46–122 дня весной.

Миф № 2: Самые дешевые билеты можно купить во вторник

В зависимости от компании и того, где она находится, «дешевые» дни могут различаться. По данным Bloomberg, самый выгодный для покупки день — это четверг; исследование Farecompare показало, что это среда, а по данным 2018 ARC — воскресенье. Но, говоря по правде, покупая в эти дни, вы сэкономите в среднем 1,8 % от стоимости. Бо́льшие скидки зависят от того, за сколько дней вы покупаете билет и на какую дату.

Миф № 3: Неважно, откуда вы покупаете билет

На самом деле важно. Цены на билеты меняются в зависимости от вашего местоположения, особенно для международных рейсов. Например, билет из Москвы в Стамбул на турецкие авиалинии будет дешевле купить в Стамбуле. Но это ограничение легко обойти, сменив IP-адрес, или можно покупать билеты в местной валюте. Только убедитесь, что ваш банк не возьмет дополнительную комиссию за перевод.

Миф № 4: История поиска в браузере не имеет значения во время покупки билетов

Если вы часто просматриваете одно и то же направление, то цены могут немного вырасти. Но это не уловка гугла, чтобы вытянуть из вас как можно больше денег. Такое происходит за счет динамического ценообразования: чем выше спрос, тем выше цена на билеты. Чтобы избежать повышения тарифов, очистите файлы cookie браузера или выполните поиск в режиме «инкогнито».

Миф № 5: Невозвратные билеты возврату не подлежат

Даже у невозвратного билета есть окно изменения или отмены рейса. Кроме того, вы сможете вернуть такой билет, если заболели вы, член вашей семьи или ваш рейс задержали. Также некоторые невозвратные билеты можно обменять на другой рейс, но при этом в договоре на билет должен быть пункт Changes any time charge.

Миф № 6: Некоторые направления всегда дорогие

Система GoBankingRates вычисляет самые дешевые направления в каждый месяц года. Если у вас отпуск, скажем, в сентябре, то стоит за 2–3 недели зайти на сайт и выбрать самые дешевые направления в сентябре, тогда вы существенно сэкономите. Например, тур в Рим, который стоит обычно $ 1 100, вы сможете купить за $ 900.

Миф № 7: Стыковочные рейсы дешевле покупать у одной авиакомпании

Покупать стыковочные рейсы у одной авиакомпании безопаснее, потому что в случае задержки вас могут пересадить на другой рейс. Но если вам важнее сэкономить, то лучше выбирать самостоятельно из бюджетных авиакомпаний. Сайт kiwi.com считается лучшим ресурсом, который поможет состыковать рейсы и неплохо сэкономить. При этом он учитывает возможные задержки и умеет стыковать не только самолеты, но и автобусы и поезда.

Миф № 8: Если вы летите компанией, то лучше покупать билеты сразу всем

Авиакомпании иногда берут больше денег за билет, если вы бронируете несколько мест за одну транзакцию — это происходит из-за алгоритмов бронирования. Чтобы избежать лишних трат, стоит покупать билеты раздельно. Также некоторые авиакомпании предлагают групповые бронирования со скидками, но, как правило, нужна группа из 8–10 человек.

Что стоит запомнить: