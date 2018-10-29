9 мифов и фактов о Хеллоуине, которые убедили нас, что его стоит отмечать

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Если вы когда-нибудь верили в вампиров, то спешим вас обрадовать (или, наоборот, расстроить): их не существует. Профессор физики из Университета Флориды провел математический расчет, который показал, что если было бы хоть одно такое существо, то все стали бы вампирами в кратчайшие сроки. И если исключить вероятность, что исследование спонсировано последователями графа Дракулы, с мифом о существовании вампиров придется расстаться.

Мы на AdMe.ru не верим ни в вампиров, ни в призраков, но считаем, что Хеллоуин — это отличный повод повеселиться. И попробуем опровергнуть связанные с ним заблуждения.

Миф или правда? Хеллоуин родом из Соединенных Штатов

Миф. На самом деле этот праздник пришел из Ирландии и Шотландии. Он также был популярен у англичан и жителей Северной Франции. Древние кельты отмечали праздник Самайн ("конец лета") 1 ноября. Некоторые ученые считают его аналогом Нового года. Этот день символизировал конец сбора урожая и начало темной, холодной зимы - сезона, который ассоциировался у людей со смертью. Считалось, что в ночь накануне 1 ноября границы между миром живых и мертвых размываются и по земле бродят призраки и духи. Чтобы защититься от них, после заката солнца 31 октября люди надевали страшные костюмы и маски, зажигали костры, а также оставляли подношения потусторонним существам. На основе традиций Самайна и возник Хеллоуин. В США Хеллоуин попал только в середине XIX века. Его принесли с собой иммигранты из Ирландии, покинувшие родную страну во время голода, вызванного неурожаем картофеля. Однако сейчас Хеллоуин действительно с наибольшим размахом празднуется в Соединенных Штатах. По подсчетам, на одни конфеты в 2018 году американцы потратят $ 2,6 млрд.

Миф или правда? Хеллоуин - сатанинский праздник

Миф. Поскольку Самайн - языческий праздник, он, естественно, не имеет отношения ни к сатане, ни к богу. А его наследник - Хеллоуин - и вовсе является христианским торжеством. Изначально День Всех Святых (All Hallows' Day) отмечали 13 мая. Но в 837 году папа Григорий IV перенес его на 1 ноября. И таким образом соединил обычаи кельтов с христианским праздником и способствовал обращению язычников в католиков. А 31 октября, канун Дня Всех Святых, получило название All Hallows' Eve, или просто Hallowe'en (Хеллоуин).

Миф или правда? В 60-х годах XX века на Хеллоуин наряжались в костюм советского "Спутника"

Правда. Люди всегда откликались на веяния времени. В 1928 году Уолт Дисней выпустил мультфильм "Пароходик Вилли", и в 30-е годы стал популярным образ Микки-Мауса, в том числе и на хеллоуинских вечеринках. В 50-е годы были актуальны костюмы Тарзана и Джейн, Супермена и Зорро. А запуск Советским Союзом в 1957 году "Спутника-1" - первого искусственного объекта на орбите Земли - ознаменовался появлением костюма на космическую тематику.

Пара на хеллоуинской вечеринке 1957 года. Девушка в костюме "Спутника", а молодой человек - в костюме советского офицера.

"Мистер „Спутник“". 1957 год.

Миф или правда? Для некоторых людей Хеллоуин является Новым годом

Правда. Последователи викка - неоязыческой религии, основанной на поклонении силам природы, - празднуют в ночь с 31 октября на 1 ноября наступление Нового года. Подобно древним кельтам, они приносят в этот день своим божествам жертвы. К счастью, бескровные - в основном цветы и плоды.

Миф или правда? По поверьям, ведьмы летают на метлах

Частично правда. В нашем представлении укоренился образ, что ведьмы летают исключительно на метлах. Однако на европейских картинах и рисунках XV–XVI веков можно увидеть чародеек, летающих на табуретках, шкафах, буфетах, животных и вилках для приготовления пищи. В частности, на гравюре Альбрехта Дюрера, относящейся примерно к 1500 году, изображена старая колдунья верхом на козе. Лишь в конце XVI - начале XVII века начинают преобладать образы ведьм, которые используют для полета метлу.

Миф или правда? Традиция выпрашивания сладостей есть только в англоязычных странах

Миф. Похожую традицию можно встретить и в других государствах. В Дании, Норвегии и других скандинавских странах, а также в Германии есть праздник Вастлавьи, который отмечается перед началом Великого поста. Во время него дети, одетые в маскарадные костюмы, ходят по домам и собирают сладости и монетки. В День мертвых в Мексике дети просят калаверы - маленькие черепа из сахара или шоколада. В Нидерландах 11 ноября, в День святого Мартина, дети поют, чтобы получить сладости. А в России и других славянских странах колядуют (получают угощения и деньги в обмен на добрые пожелания и песни) в период Святок - с 6 по 19 января.

Кстати, обычай Trick-or-Treat ("Неприятность или угощение") уходит корнями в средневековую традицию Souling. В Средние века бедные люди ходили к богатым домам и выпрашивали пирожные в обмен на молитву о душах умерших родственников. Этот обычай был распространен в Британии, Германии, Ирландии и Австрии. А в Северной Америке традиция появилась лишь в 1920-х годах. Причем в США она не случайно приобрела такой размах: в 30-х годах развлечения молодежи переросли в акты вандализма, беспорядки и драки. Обряд выпрашивания сладостей позволил дать выход неуемной энергии молодых людей и чем-то занять их на праздник. Окончательно обычай закрепился в 1951 году, после выхода комиксов Peanuts. А в 1952 году Уолт Дисней выпустил мультфильм Trick-or-Treat с участием Хьюи, Луи и Дьюи.

Миф или правда? Некоторые люди на Хеллоуин носят одежду наизнанку

Правда. Некоторые люди действительно надевают свою одежду наизнанку. Считается, что если в таком виде выйти на прогулку в полночь, то можно увидеть летящую на метле ведьму.

Миф или правда? Хеллоуин был праздником одиноких дам

Правда. Многие из традиций ирландского Хеллоуина (часть из которых утрачена) были связаны со сватовством, играми и гаданиями на будущего мужа. Во многих из них использовались красные яблоки, так как они считались символом плодородия. Одной из самых популярных игр была ловля яблок. Перед тем как отправить яблоки в бочку с водой, девушки тайно помечали их. По тому, какой из парней вытащил их фрукт, они могли узнать, кто станет их супругом.

Потенциальная невеста очищала яблоко и бросала кожуру через плечо. Буква, которую напоминала форма кожуры, должна была быть первой буквой имени суженого.

Многие девушки смотрели в зеркало в затемненной комнате. Считалось, что на Хеллоуин в нем можно увидеть будущего мужа.

В XVIII веке повара бросали в картофельное пюре кольцо. Нашедший его человек должен был скоро найти свою вторую половинку. Много игр и гаданий было связано и с орехами. Чтобы увидеть вещий сон, дамы ели их на ночь. А в Шотландии незамужняя девушка бросала фундук в костер, загадывая на каждый имя ухажера. Сгоревший дотла орех символизировал будущего супруга.

Миф или правда? Хот-дог - один из самых популярных костюмов для домашних питомцев

Правда. По популярности он уступает лишь тыкве. Также часто питомцев наряжают во львов, пиратов, других животных, а иногда и в супергероев. А в медицинский центр "Торранс Мемориал", где практикуется терапия животными, на Хеллоуин специально приводят собак, наряженных в костюмы. Общение с ними помогает людям быстрее восстанавливаться после тяжелой болезни.

Собака в костюме овцы посещает 88-летнюю женщину. 2004 год.

Бонус: стоит ли отмечать Хеллоуин?

Это, безусловно, каждый для себя решает сам. Малышам, пожалуй, не стоит рассказывать жуткие истории или подбирать устрашающие костюмы (но всегда можно устроить "упрощенную" версию Хеллоуина с вылавливанием из воды яблок, сладостями и милыми нарядами). А вот подростков и взрослых, пожалуй, не стоит лишать такого веселья. У этого праздника есть несколько положительных моментов: Он показывает нам, что мы не вечны, а жизнь хрупка. Вы можете начать жить более полно, наконец вдохновиться на реализацию мечты и перестать все откладывать на потом.

Он дает возможность проявить детскую беззаботность и от души повеселиться. Часто ли вы со смехом стучитесь к соседям, чтобы потребовать у них конфет, или даже просто наряжаетесь в карнавальные костюмы?

Вы можете наконец снять маску, безопасно для себя и окружающих выпустить наружу своих внутренних демонов, посмеяться над своими страхами. Хеллоуин помогает найти выход накопившимся эмоциям и открыть правду о себе. Представьте себе офисного работника, которого постоянно ругает начальство и подкалывают коллеги, а на корпоративный Хеллоуин он приходит в костюме Фредди Крюгера или клоуна. В рамках такого образа он сможет и на язвительную фразу ответить злобной ухмылкой, и беспричинно разразиться хохотом, а у некоторых его коллег, возможно, и вовсе пропадет желание над ним подшучивать. Это ведь лучше, чем срывать накопившуюся злость на близких или заработать себе на нервной почве язву. А серая мышка, которую никто не замечает, может примерить на себя образ женщины-вамп или обольстительной ведьмочки - то есть сделать то, на что в другое время она бы не решилась. Главное в этом случае - примириться со своими внутренними демонами и, сыграв новую для себя роль, по окончании праздника полностью забыть о ней. Тогда психотерапия наверняка сработает.

После правильно проведенного Хеллоуина и жизнь налаживается.