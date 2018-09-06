9 известных достопримечательностей, которые открывают свои секреты только самым любопытным
Мир полон шедевров и памятников, которые имеют историческое значение для целых народов. Ежегодно популярные туристические места посещают миллионы путешественников со всех уголков Земли: кто-то пытается проникнуться духом истории, а кто-то просто хочет пополнить свою коллекцию очередной памятной фотографией. Однако до сих пор немногие знают о секретах, которые таят в себе крупнейшие мировые достопримечательности.
AdMe.ru собрал 9 поразительных тайн — вы будете удивлены, почему о них до сих пор ничего не известно широкой общественности.
1. Трафальгарская площадь
Расположенная в самом сердце Лондона, эта городская площадь была местом самых драматических событий в стране, включая
Чтобы не привлекать внимание общественности, было решено установить небольшую будку, которой дали название Lilliput из-за ее крошечных размеров. Бывший полицейский участок в настоящее время используется просто для хранения инвентаря для уборки улиц.
2. Мемориал Линкольна
Мемориал, воздвигнутый в честь
За ней находится лестница, которая ведет вниз, в большой подземный зал. Он представляет собой пещеру, где даже есть настоящие сталактиты, свисающие с потолка. На стенах пещеры — граффити, которые появились там благодаря рабочим, строившим мемориал в 1900-х годах.
3. «Мир Уолта Диснея»
Парк «Остров открытий» расположен в городе Бей-Лейк на территории, принадлежащей корпорации Disney. Первоначально он был открыт под названием «Остров сокровищ». Там обитали экзотические животные, в том числе лемуры и гигантские черепахи, а также редкие виды птиц. Аттракцион начал свою работу в 1974 году и просуществовал до 1999-го.
После закрытия животных переместили в другие локации «Мира Уолта Диснея». Сегодня остров остается заброшенным и недоступным для посетителей. Были попытки найти альтернативные способы использования земли, включая объединение с разработчиками популярной серии видеоигр Myst. Как и в играх, на острове был бы ряд загадочных головоломок, которые гости могли бы решать в реальной жизни. Однако эта идея никогда не выходила за рамки только лишь концепции.
4. Статуя Леонардо да Винчи
В крупнейшем аэропорту Италии
Внутри были найдены два пергамента. На одном из них подробно описана на латыни история создания статуи, а на другом — список участников церемонии открытия. Поскольку автором и создателем памятника является известный болгарский скульптор Асен Пейков, то считается, что именно он оставил для потомков эти послания.
5. Центральный вокзал Нью-Йорка
С 1966 года в здании
Поиграть там сможет не каждый. Лишь члены элитного клуба Vanderbilt имеют возможность тренироваться на этих кортах. 1 час занятий может стоить около $ 155. Среди его посетителей были такие известные спортсмены, как
6. Статуя Свободы
Поездка в Нью-Йорк не будет полной без посещения с
Вплоть до 1984 года не удавалось полностью отремонтировать поврежденные участки. С момента взрыва посетителей не пускают в «факельную» часть. Но если вы хотите увидеть оригинальный факел, его можно найти в музее, расположенном на острове.
7. Монумент Вашингтона
В 2016 году м
На начальном этапе строительства в 1880-х годах мини-монумент можно было увидеть возвышающимся над лужайкой. Сейчас он находится под люком, поскольку с течением времени низменность видоизменилась, вследствие чего памятник просел под землю.
8. Центральный вокзал Милана
В Милане находится один из самых крупных железнодорожных вокзалов в Европе. Ежедневно тысячи людей отправляются отсюда в путь, но немногие знают, что в здании вокзала есть роскошный зал ожидания. Построен он был в 20-х годах прошлого столетия специально для удобства королевской семьи.
После окончания Второй мировой войны монархи покинули страну, но зал до сегодняшнего времени остается в его первоначальном виде: мраморная отделка, королевские эмблемы, изысканная мебель. Наверху расположен балкон, с которого открывается великолепный вид на площадь.
9. Дом на канале в Амстердаме
Среди домов на канале в Амстердаме есть тот, за неприметным внешним видом которого скрывается тайна. В давние времена Нидерландская реформаторская церковь запрещала публичные католические богослужения. Католики были отстранены от политической и административной деятельности, а также исключены из торговых сообществ. Несмотря на это, многие втайне исповедовали католицизм.
В начале 60-х годов XVII века богатый купец купил 3 примыкающих друг к другу дома на канале в центре Амстердама. В них построили церковь. Из-за того что она была расположена на верхних этажах, ее стали называть «Наш Господь на чердаке». Сегодня там находится музей, посетить который могут все желающие.
А вы бы хотели увидеть эти секретные места воочию? Что вам показалось наиболее интересным?
Фото на превью Carlos Delgado / wikimedia, todayilearned / reddit