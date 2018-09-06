9 известных достопримечательностей, которые открывают свои секреты только самым любопытным

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Мир полон шедевров и памятников, которые имеют историческое значение для целых народов. Ежегодно популярные туристические места посещают миллионы путешественников со всех уголков Земли: кто-то пытается проникнуться духом истории, а кто-то просто хочет пополнить свою коллекцию очередной памятной фотографией. Однако до сих пор немногие знают о секретах, которые таят в себе крупнейшие мировые достопримечательности.

AdMe.ru собрал 9 поразительных тайн — вы будете удивлены, почему о них до сих пор ничего не известно широкой общественности.

1. Трафальгарская площадь

Расположенная в самом сердце Лондона, эта городская площадь была местом самых драматических событий в стране, включая Черный понедельник и Кровавое воскресенье. После чего властями было принято решение: на Трафальгарской площади должны всегда находиться сотрудники полиции, которые в случае чего смогут быстро среагировать и утихомирить нарушителей. Чтобы не привлекать внимание общественности, было решено установить небольшую будку, которой дали название Lilliput из-за ее крошечных размеров. Бывший полицейский участок в настоящее время используется просто для хранения инвентаря для уборки улиц.

2. Мемориал Линкольна

Мемориал, воздвигнутый в честь Авраама Линкольна , 16-го президента США, располагается в Вашингтоне и является культовой исторической достопримечательностью. Несмотря на свою популярность, он имеет небольшой секрет: если внимательно присмотреться, сбоку от мемориала можно найти дверь. За ней находится лестница, которая ведет вниз, в большой подземный зал. Он представляет собой пещеру, где даже есть настоящие сталактиты, свисающие с потолка. На стенах пещеры — граффити, которые появились там благодаря рабочим, строившим мемориал в 1900-х годах.

3. «Мир Уолта Диснея»

Парк «Остров открытий» расположен в городе Бей-Лейк на территории, принадлежащей корпорации Disney. Первоначально он был открыт под названием «Остров сокровищ». Там обитали экзотические животные, в том числе лемуры и гигантские черепахи, а также редкие виды птиц. Аттракцион начал свою работу в 1974 году и просуществовал до 1999-го. После закрытия животных переместили в другие локации «Мира Уолта Диснея». Сегодня остров остается заброшенным и недоступным для посетителей. Были попытки найти альтернативные способы использования земли, включая объединение с разработчиками популярной серии видеоигр Myst. Как и в играх, на острове был бы ряд загадочных головоломок, которые гости могли бы решать в реальной жизни. Однако эта идея никогда не выходила за рамки только лишь концепции.

4. Статуя Леонардо да Винчи

В крупнейшем аэропорту Италии Фьюмичино всех приезжих встречает статуя Леонардо да Винчи , держащего в руках созданную им модель вертолета. Аэропорт был открыт в 1961 году. Однако вплоть до реконструкции в 2006 году никем не был обнаружен небольшой люк, находящийся на полпути вверх по лестнице внутри самой статуи. Внутри были найдены два пергамента. На одном из них подробно описана на латыни история создания статуи, а на другом — список участников церемонии открытия. Поскольку автором и создателем памятника является известный болгарский скульптор Асен Пейков, то считается, что именно он оставил для потомков эти послания.

5. Центральный вокзал Нью-Йорка

С 1966 года в здании Центрального вокзала Нью-Йорка находятся два теннисных корта. Располагаются они на 4-м этаже за верхней частью окон фасада здания. Многие пассажиры любуются видом терминала снаружи, даже не подозревая, что за окнами находится секретный теннисный клуб. Поиграть там сможет не каждый. Лишь члены элитного клуба Vanderbilt имеют возможность тренироваться на этих кортах. 1 час занятий может стоить около $ 155. Среди его посетителей были такие известные спортсмены, как Джон Макинрой и сестры Уильямс.

6. Статуя Свободы

Поездка в Нью-Йорк не будет полной без посещения с татуи Свободы . Большинство туристов знают о возможности посещения короны, но мало кому известно, что раньше также был доступ к факелу. Однако со временем все изменилось. 30 июля 1916 года немецкие шпионы взорвали бомбу на пирсе в соседнем городе Джерси-Сити . Взрыв был настолько мощным, что сильно повредил руку статуи Свободы и ее факел. Вплоть до 1984 года не удавалось полностью отремонтировать поврежденные участки. С момента взрыва посетителей не пускают в «факельную» часть. Но если вы хотите увидеть оригинальный факел, его можно найти в музее, расположенном на острове.

7. Монумент Вашингтона

В 2016 году м онумент Вашингтона пришлось закрыть на неопределенный срок из-за проблем с лифтовой системой. Однако туристы смогли увидеть почти 4-метровую копию памятника, спрятанную в соседнем канализационном люке. Он является частью сети аналогичных контрольных точек по всей стране, которые помогают Национальной геодезической службе синхронизировать правительственные карты. На начальном этапе строительства в 1880-х годах мини-монумент можно было увидеть возвышающимся над лужайкой. Сейчас он находится под люком, поскольку с течением времени низменность видоизменилась, вследствие чего памятник просел под землю.

8. Центральный вокзал Милана

В Милане находится один из самых крупных железнодорожных вокзалов в Европе. Ежедневно тысячи людей отправляются отсюда в путь, но немногие знают, что в здании вокзала есть роскошный зал ожидания. Построен он был в 20-х годах прошлого столетия специально для удобства королевской семьи. После окончания Второй мировой войны монархи покинули страну, но зал до сегодняшнего времени остается в его первоначальном виде: мраморная отделка, королевские эмблемы, изысканная мебель. Наверху расположен балкон, с которого открывается великолепный вид на площадь.

9. Дом на канале в Амстердаме

Среди домов на канале в Амстердаме есть тот, за неприметным внешним видом которого скрывается тайна. В давние времена Нидерландская реформаторская церковь запрещала публичные католические богослужения. Католики были отстранены от политической и административной деятельности, а также исключены из торговых сообществ. Несмотря на это, многие втайне исповедовали католицизм. В начале 60-х годов XVII века богатый купец купил 3 примыкающих друг к другу дома на канале в центре Амстердама. В них построили церковь. Из-за того что она была расположена на верхних этажах, ее стали называть «Наш Господь на чердаке». Сегодня там находится музей, посетить который могут все желающие.