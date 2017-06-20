9 трюков для тех, кто не может заснуть в самолете
Можно назвать настоящими счастливчиками тех людей, которые умудряются спать в самолете. Большинству из нас трудно даже задремать, сидя в неудобном положении среди незнакомцев.
Мы в AdMe.ru изучили советы бывалых путешественников и готовы рассказать, как отдохнуть за время полета и сойти на землю бодрым.
Лучшее время для перелета — ночь
Круто, если вы можете выбрать время перелета, которое совпадает с вашим привычным временем сна. В ночь перед рейсом встаньте на 2–3 часа раньше обычного, чтобы быстрее уснуть на борту.
Лучшие дни — вторник и среда
Хотите, чтобы в самолете было меньше людей и больше свободного пространства, — выбирайте непопулярные дни. Традиционно это вторник и среда. На пятницу и любые предпраздничные дни приходится пик перелетов.
Идеальное место — у окна
По возможности выбирайте при регистрации место у окна. Так вы сможете положить голову набок, опираясь ею о стену, а сосед не потревожит вас, когда захочет пойти в туалет.
Избегайте мест рядом с перегородкой. Там много пространства для ног, но часто такие места резервируют для семей с младенцами. Места рядом с туалетом тоже неудачный вариант.
Наклон сиденья — максимальный
Хотите хорошо отдохнуть? Откидывайте спинку максимально, только убедитесь, что попутчик сзади не возражает. Многочасовое сидение в кресле под углом 90° может привести к болям в пояснице. А лежать, опираясь головой о столик или спинку кресла спереди, вредно для шеи и позвоночника.
Одежда — теплая и удобная
Залог успешного сна на борту — свободная, не стесняющая движений одежда. Если авиакомпания не предоставляет одеяло, захватите с собой куртку и теплые носки. Во время полета в самолете довольно прохладно. Именно это часто мешает расслабиться и заснуть.
Ремень безопасности — поверх одежды
Пристегнутый поверх одежды или пледа ремень безопасности вряд ли сделает сон более комфортным. Зато если вам удастся уснуть, а самолет в это время попадет в зону турбулентности, стюардессе не придется вас будить.
Аксессуары для сна
Больше всего мешают заснуть в самолете свет и шум. Используйте аксессуары для сна — маску для глаз и беруши или шумоподавляющие наушники.
Чтобы создать комфортное положение для головы и шеи, возьмите в дорогу специальную подушку. Если ее нет, можно воспользоваться шарфом или свитером, свернув его в рогалик.
Уберите гаджеты
Не смотрите фильмы на телефоне, планшете или ноутбуке. Свет экранов от гаджетов заставляет мозг бодрствовать. Вместо этого можете взять обычную книгу. Главное, чтобы она была скучной и вгоняла вас в сон. Также не будет лишним послушать записанные на плеер успокаивающие звуки: пение птиц или шум дождя.
Напитки и еда
Если хотите крепко спать в самолете, не переедайте. Пища должна быть легкой и полезной. Из напитков отдайте предпочтение чаю (лучше травяному) или обычной воде. Про кофе и алкоголь на борту лучше забыть. Хоть и считается, что алкоголь расслабляет, качество сна от него значительно ухудшается.
Фото на превью pio3/depositphotos