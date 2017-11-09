9 городов, об опасностях которых многие туристы не слышали

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Конечно, расстаться с кошельком или отравиться можно в любом месте. Тем не менее есть города, где туристам следует быть особенно внимательными. О них AdMe.ru и решил рассказать. Оговоримся, что бывают города куда опаснее этих, но в них обычно туристы и не суются. А сейчас пройдемся по более-менее туристическим местам, некоторые вас удивят.

Барселона, Испания

Барселона — признанная столица карманников, их тут тысячи, и они невероятно искусны. Следом за Барселоной идут Рим, Прага и Париж. Большинство ограблений происходит на главной улице города — Рамбла. А вообще свистнуть наличность и вещи могут на пляже, в транспорте или прямо из номера, будьте осторожны.

Каир, Египет

Каир — легендарный город, который сильно контрастирует с египетскими курортами в плане спокойствия приезжих. Во-первых, это один из самых опасных городов мира для женщин. Во-вторых — неспокойная политическая обстановка: здесь часты вооруженные конфликты. В-третьих, к вам скорее всего нон-стоп будут подходить люди, которые захотят вас обмануть. Самый известный пример: залезть на верблюда стоит $ 5, а слезть с него — $ 50.

Паттайя, Таиланд

Русская рулетка в Таиланде заключается в том, что никогда не знаешь, когда и чем отравишься. Особенно часто это происходит в Паттайе — грязном, но популярном у туристов городе. Виновниками обычно бывают морепродукты, реже мясо и салаты. Местные все едят с острыми приправами, которые обладают антисептическими свойствами. Туристы же обходятся без них и травятся. Чтобы обезопасить себя, ешьте как местный.

Йоханнесбург, ЮАР

Южная Африка — страна с ошеломительной природой, место встречи двух океанов. Но здесь есть проблемы: всего 30 лет назад закончилась эпоха апартеида, когда белое население терроризировало темнокожих. Сейчас наоборот — темнокожие щемят белых, особенно в Йоханнесбурге. Если вы белый, лучше перемещайтесь на машине или такси (не забудьте, вам нужно такси для белых), на улицах вас в лучшем случае будут разглядывать. Пешком тут вообще особо не ходят — посмотрите на фото, улицы пустынны.

Неаполь, Италия

Сами итальянцы говорят, что Неаполь — самый итальянский из всех городов, возможно, именно тут и изобрели пиццу. Но город всегда был криминальным, здесь тоже много карманников, откуда ни возьмись может появиться человек на скутере и вырвать у вас из рук сумку или фотоаппарат. Хитрые местные «предприниматели» могут начать мыть вашу машину, а потом потребовать деньги. И еще тут очень грязно.

Тихуана, Мексика

Это город находится на границе Мексики и США, поэтому сюда из Штатов подтягиваются все, кто хочет отдохнуть денек по-мексикански. Но приезжают в Тихуану не они одни — в городе скрывается много беглых преступников из США, также это перевалочный пункт наркоторговцев — действительно опасное место. Да и смотреть-то здесь особо нечего — только центральная улица.

Мумбай, Индия

Каждого туриста в Мумбае обступает толпа попрошаек, которые видят его как ходячий кошелек. Некоторые даже могут притвориться йогинами или «просветленными», чтобы украсть что-нибудь. А еще Индия печально известна большим числом нападений на женщин с целью изнасилования. Плюс антисанитария и жаркий климат, которые создают подходящие условия, чтобы отравиться или заболеть.

Рио-де-Жанейро, Бразилия

Санта-Тереза — один из центральных районов города — небезопасен, хотя он не выглядит таковым. Лучше не «светите» здесь телефонами и зеркальными фотоаппаратами — могут попытаться отобрать и даже напасть с ножом. Вообще в центре Рио лучше не гулять по ночам. И конечно, не стоит ходить без гида в фавелы — знаменитые бразильские трущобы, хотя они и колоритно выглядят.

Париж, Франция