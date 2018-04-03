9 доказательств того, что сотрудники аэропорта знают о нас гораздо больше, чем мы думаем

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Аэропорты — своеобразные отдельные государства со своими правилами, нормами и, конечно же, тайнами. И только те люди, которые работают там, знают, как на самом деле все устроено.

AdMe.ru разузнал интересные факты об аэропортах и их сотрудниках, которые теперь узнаете и вы. Итак, сотрудники аэропортов...

1. Видят нас голыми

Многие из нас чувствуют себя неловко, когда абсолютно посторонний сотрудник аэропорта в целях безопасности облапывает вашу фигуру с головы до ног. Но, узнав следующую новость, прохождение контроля в аэропорту для вас больше никогда не будет прежним. В некоторых аэропортах установлены специальные сканеры, проходя сквозь которые, пассажир должен поднять руки. Так вот, сквозь этот сканер сотрудник аэропорта видит человека голым. Абсолютно. Данный сканер даже так и называется — Naked Scanner («голый сканер»). Как видите, порой сотрудники аэропорта знают нас гораздо лучше, чем мы думаем.

2. Анализируют наше поведение

В некоторых аэропортах работают специальные люди — профайлеры. Они анализируют мимику, жесты и поведение пассажиров, чтобы обнаружить подозрительных личностей. Задача профайлера — замечать невербальные признаки волнения: облизывание губ, почесывание или, например, оглядывание по сторонам. Если профайлер заметил, что человек ведет себя странно, то его могут пригласить на досмотр, где в формате личного общения попытаются вывести подозрительную личность на чистую воду. Такие люди работают как в общих залах, так и непосредственно на паспортном контроле. Типичный вопрос «Какова цель визита?» является на самом деле психологической проверкой на реакцию человека.

3. Знают, насколько мы агрессивны

Во многих больших аэропортах установлены специальные камеры, которые помогают установить алкогольное или наркотическое опьянение человека, а некоторые могут даже показывать уровень агрессивности. Камеры передают данные на компьютер, и в случае опасности (когда человек отображается в красном свете) его непременно остановят сотрудники безопасности для более тщательной проверки.

4. Понятия не имеют, почему наш багаж улетел в другую страну

Большинство из нас задавались вопросом: «Что же происходит с моим чемоданом в отделе багажа, что он вечно какой-то грязный или помятый?» Сортировка багажа является автоматической: сканеры считывают штрихкод и распределяют багаж по указанным направлениям. Иногда сканер может отправить ваш багаж не в ту страну, если вы, например, не отклеили предыдущую наклейку с указанием направления.

5. Проверяют наш чемодан с собаками

Прежде чем ваш багаж попадает на указанный рейс, он пройдет целых 5 уровней безопасности, в которые входит не только сканирование содержимого, но и проверка специальной собакой, которая чует запах, например, наркотиков.

6. Готовят бортовую еду 24/7

Большинство аэропортов оборудованы огромными кухнями, на которых готовят еду для пассажиров на борту. Обычно эти кухни готовят сразу для нескольких авиакомпаний, отличается только ассортимент пищи. Подобные кухни работают круглосуточно, так как еду на конкретный рейс начинают готовить за 6–10 часов до вылета самолета.

7. Контролируют самолеты в полете и когда те просто стоят

В диспетчерской контролируют не только полеты самолетов в небе, как это обычно показывают в фильмах, но и движение на земле, а также освещение полос. На одного диспетчера приходится целых 5 мониторов, данные которых постоянно меняются (мониторы показывают погодные условия и информацию о конкретном самолете).

8. Не обращают внимания, есть ли у вас виза в другую страну

Если в момент, когда вы прилетели за границу, было обнаружено, что у вас, например, закончилась виза, то вас депортирует авиакомпания, которая сюда и привезла, за ее же счет, а стоимость билета снимут с человека, который вас пропустил. Как минимум вы вернетесь домой бесплатно.

9. Знают, что вы держали в руках