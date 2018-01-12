9 блюд не для слабонервных. Пожалуйста, не смотрите этот пост за едой!

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Мир огромен, и в нем очень много есть интересного и непонятного. Особенно непонятны пищевые пристрастия некоторых народов, которые запросто едят то, от чего другие бежали бы без оглядки. Не верите? Мы в AdMe.ru собрали для вас самые оригинальные примеры того, что можно, оказывается, есть. Только большая просьба: если вы очень брезгливы или в данный момент едите, лучше не смотрите этот пост.

1. Морской живой камень Pyura chilensis

Да-да, есть вот такие интересные живые камни. Обитают они у побережья Перу и Чили. Из-за своего уникального строения Pyura накапливает металл ванадий в очень больших количествах. Однако их мясо высоко ценится из-за тонкого аромата и употребляется различными способами. На вкус и цвет, как говорится...

2. Двустворчатый моллюск Panopea generosa

Моллюск с оригинальным внешним видом широко распространен в Северной Америке. В основном его используют для суши и сашими. Моллюск очень дорогой, стоимость одной особи может доходить до $ 60 на рынках Гонконга. Кстати, сам по себе Panopea generosa живет очень долго, примерно 100–150 лет.

3. Гриб Hericium erinaceus

Второе название этого гриба — «львиная грива», и оно очень ему подходит. Несмотря на свой не совсем аппетитный вид, Hericium erinaceus невероятно полезен и используется как в пищевой, так и в медицинской промышленности. В восточной медицине его применяют как мощное иммуностимулирующее средство. По вкусу похож на креветки.

4. Тюлень, нашпигованный чайками Kiviak

Это праздничное (!) блюдо очень популярно народов, проживающих в Гренландии, слабонервным лучше не пробовать. Делают его так: берут шкуру тюленя, засовывают внутрь 400 птиц и, запечатав это салом, с удобствами размещают под камнем на 3–18 месяцев. Как только пройдет указанное время, птиц избавляют от перьев и употребляют в пищу. Говорят, что по вкусу данное блюдо напоминает очень острый сыр.

5. Вареная голова, ноги и рубец келле-пача

Очень распространенное блюдо в ближневосточных странах. Голову, рубец и ноги барана очень долго варят, после чего его разделывает только самый уважаемый член семьи. И самый хладнокровный, скорее всего.

6. Муравьиные личинки Escamoles

Эскамолес еще называют муравьиной икрой и очень ценят в Мексике. Лиометопумовые муравьи не сдаются без боя, и, чтобы получить их личинки, приходится очень сильно постараться. Это сказывается на стоимости, естественно. Однако есть и плюсы такого рациона: личинки обладают приятным вкусом (похожим на творог) и невероятно полезны.

7. Живой осьминог без какой-либо обработки San-nakji

Если вы когда-либо мечтали есть то, что на вас, так сказать, смотрит, то вам сюда. Корейцы придумали употреблять в пищу живого осьминога со всеми его внутренностями. Более того, данное блюдо (блюдо?) считается деликатесом. Подается оно весьма оригинально. Официант просто достанет осьминога из аквариума и, посыпав кунжутом, положит его в тарелку. Хуже всего то, что, если прожевать щупальце не очень тщательно, оно может присосаться к горлу и убить незадачливого едока.

8. Протухшее мясо акулы Hákarl

А вот этот деликатес считается исландским национальным блюдом. Так как свежее мясо гренландской полярной либо гигантской акулы ядовито, то ему специально дают тухнуть примерно 5–8 недель, потом подвешивают и ждут еще 2–4 месяца. В конце всех этих незамысловатых манипуляций вы получите нечто желтоватого цвета и спорного вкуса.

9. Алкогольный напиток из мертвой чайки

Этот экзотический напиток делают канадские эскимосы (инуиты), и, как говорят, на вкус он невероятно гадкий, к тому же вызывает жуткое похмелье. А уж о том, как быстро он сбивает с ног, и говорить нечего. А рецепт данного зелья таков: берете мертвую чайку, заливаете водой и оставляете под прямыми солнечными лучами на несколько дней. Далее следуют некоторые таинственные манипуляции — и вино готово. Бррр...