9 бесполезных трат в путешествиях, от которых давно пора отказаться

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Путешествия не самое дешевое хобби. Одни расходы неизбежны, а их сокращение может поставить крест на поездке или снизить ее комфорт. Зато от других легко отказаться и тем самым сэкономить приличную часть бюджета.

Мы в редакции AdMe.ru обсудили, какие траты во время путешествий оказались лишними, и составили подборку вещей, отказ от которых никак бы не повлиял на качество поездки.

1. Сувениры

Прогуливаясь в приподнятом настроении по магазинам, нам кажется, что статуэтки в виде достопримечательностей, ракушки, декоративная посуда и разные абстрактные сувениры будут отлично смотреться дома — где-нибудь на книжной полке. По факту такие вещи только собирают пыль, а через пару месяцев и вовсе не вызывают эмоций. В шкафу можно увидеть «собратьев» таких сувениров — стереотипные предметы, которые ассоциируются со страной. Сомбреро из Мексики, кимоно из Японии и сари из Индии пригодятся разве что на Хеллоуин. И то раз в году. Сюда же относятся уши Микки-Мауса, палочка Гарри Поттера и костюм Человека-паука. Они уместны только в Диснейленде, где и продаются.

2. Товары с символикой городов и стран

Майки, сумки, кепки и платья с названием города или страны уместно смотрятся только там, где отпуск и проходит. На любимой работе, прогулках по родному городу или в путешествиях в другие места они выглядят уже неуместно. Кроме того, такие вещи часто выглядят дешево. Девушку в майке с надписью «Анталья. Турция» просто-напросто сочтут безвкусно одетой. Правда, их можно носить дома как напоминание о поездке — тут спорить не будем.

3. Локальные путеводители

Путеводители, разговорники и книги о достопримечательностях бесполезны в других путешествиях и занимают место в багаже. Позволить себе таскать такую библиотеку может только Гермиона Грейнджер. Для этого у нее на плече висит сумка с заклятием невидимого расширения. Простым путешественникам советуем скачать электронные издания и читать их со смартфона или планшета. Кроме того, в общении с местными вместо разговорника полезнее использовать гугл-переводчик. Помимо прочего, у него есть функция голосового перевода и распознавания текста на фото.

4. Местные сим-карты

В путешествии всегда хочется иметь под рукой интернет. Особенно если не терпится поделиться новым фото из путешествия в инстаграме. Однако уже через неделю после покупки сим-карта отправляется в мусор, часто с неизрасходованным пакетом интернета. Ведь в крупных городах практически везде есть бесплатные точки доступа Wi-Fi. Поэтому такая покупка имеет смысл, только если вы планируете снова вернуться в страну, причем не раз. Кроме того, интернет в смартфоне часто отвлекает от самого путешествия. Вместо долгожданного отдыха мы придумываем подписи к десятку фото и судорожно просматриваем свежие комментарии в фейсбуке. Отказ от интернета хотя бы на неделю не только сэкономит деньги, но и позволит действительно насладиться поездкой.

5. Покупки в Duty Free

Зона беспошлинной торговли ассоциируется с большими скидками, ведь в Duty Free как минимум не нужно платить НДС. Но уже в магазине складывается ощущение, что духи от Chanel дешевле купить дома, чем здесь. И отчасти это правда — цены в зоне беспошлинной торговли не фиксированные. Каждый магазин устанавливает их по желанию, закладывая в стоимость расходы на аренду площади, зарплату сотрудникам, лицензии и пр. Если планируете купить действительно дорогой товар, сравните цены заранее. Зайдите на сайт аэропорта и узнайте, какие магазины Duty Free есть на территории. Потом найдите их сайты и проверьте цены интересующих товаров. Затем сравните с ценой в интернет-магазине любимого супермаркета или магазина косметики. Если выгоднее в Duty Free — смело делайте покупку.

6. Одноразовые бутылки

Вода в путешествиях — одна из обычных трат. Особенно если речь о жарких курортах, отдыхе на природе или активном осмотре достопримечательностей. Ежедневный расход в $ 2–3 через неделю отпуска превращается в стоимость похода в недорогой ресторан. Сэкономить можно, если купить качественную многоразовую бутылку из пластика или металла. Это не только выгодно для кошелька, но и экологично. Используя «постоянную» бутылку, вы сокращаете количество мусора на планете. Для наполнения подойдет вода из-под крана — в развитых странах она хорошего качества. Исключение — страны Африки, Азии и Латинской Америки. Санитарная ситуация в этих регионах часто не позволяет использовать даже кипяченую воду.

7. Авиабилеты в бизнес-класс на короткие рейсы

Разница в обслуживании между бизнес-классом и экономом лучше чувствуется на длинных перелетах. В таких случаях есть возможность удобно поспать на широком кресле прямо как дома, в кровати. А вот на коротких рейсах бизнес-класс нередко разочаровывает. Удобное кресло, расширенное меню и возможность первым выйти из самолета себя не окупают. При этом цена на билет в 2–3 раза выше эконома.

8. Билеты в музеи и парки из кассы

В Ватикане, Эрмитаже, Диснейленде и других топовых местах первое, что видят туристы, — километровые очереди на кассе. В таких можно простоять 2, а то и 3 часа. При этом, если купить билеты онлайн, можно не только получить скидку, но и войти по отдельной очереди. Например, такая предусмотрена для посетителей Лувра в Париже и музея мадам Тюссо в Лондоне. Пройти ее можно максимум за 30 минут.

9. Музейная карта

Музейная карта — абонемент, который дает право неограниченного посещения музеев на определенный период времени. Как правило, в список включены галереи, исторические музеи, памятники культуры и пр. Главный минус такой карты — стоимость, которая окупается после посещения хотя бы 4–5 музеев. За недельный отпуск такое под силу лишь настоящим фанатам искусства и истории. Большинство путешественников выдерживает от силы 2–3. Другой нюанс: как правило, в абонемент входят государственные музеи. А частные развлекательные вроде музея мадам Тюссо придется посещать за отдельную плату.