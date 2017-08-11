8 заброшенных мест на планете, от которых холодок по коже

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

В мире много заброшенных мест, и каждое из них имеет свою историю. Какие-то места внушают страх, какие-то — чувство восторга. AdMe.ru собрал 8 заброшенных мест, которые завораживают своей мистической атмосферой.

8. Мичиганский центральный вокзал, Детройт

Эта станция была построена в 1913 году, и на момент строительства она была самой высокой в мире. Работа вокзала была остановлена в 1988 году, но в течение 1990-х годов он был открыт для посетителей. Позже вокзал закрыли из-за многочисленных актов вандализма, и сегодня он находится под охраной.

7. Припять, Украина

Припять — город-призрак в Киевской области Украины. В связи с аварией на атомной электростанции 27 апреля 1986 года сделали объявление об эвакуации. Всем было запрещено брать с собой какие-либо вещи, и во избежание паники жителям говорили, что они скоро вернутся домой. Сегодня обстановка в городе относительно безопасная и в нем проводятся экскурсии по окрестностям.

6. Океанский лайнер SS America

В 1941 году лайнер был назначен военным транспортом и был переименован в «Уэст Пойнт». В послевоенные годы корабль стал пассажирским, а в 1980-м из него хотели сделать тюрьму. В 1994 году в Атлантическом океане корабль попал в шторм, после чего сел на мель возле Фуэртевентуры (Канарские острова). Весь экипаж был эвакуирован вертолетом.

5. Остров открытий, Флорида, США

Остров был открыт в 1974 году в городе Бей-Лейк в качестве парка развлечений на территории Диснейуорлда, где люди могли наблюдать редкие виды представителей фауны. В 1999 году остров закрыли, и сегодня он является заброшенным.

4. Отель «Дель-Сальто», Богота, Колумбия

«Дель-Сальто» был закрыт в начале 90-х из-за затянувшейся реконструкции, которая снизила интерес туристов. Но в большей степени интерес туристов упал из-за того, что в отеле было совершено несколько самоубийств. Многие считают, что их причиной стала мистическая сила здания.

3. Военный госпиталь Белиц, Бранденбург, Германия

Этот заброшенный госпиталь послужил как немецкой, так и Советской армии. Самый известный пациент этого места — Адольф Гитлер. Местные жители и туристы говорят, что рядом с госпиталем происходят необычные вещи и наблюдается паранормальная активность.

2. Замок Миранда, Сель, Бельгия

Красивый неоготический замок стоит пустой и заброшенный с 1991 года. Средства для поддержания замка в хорошем состоянии очень велики, и найти инвесторов не удалось. В настоящее время он используется в качестве съемочной площадки для сериала «Ганнибал».

1. Электростанция Шарлеруа, Бельгия

В 2006 году «Гринпис» дал много негативных отзывов об электростанции. В докладе отмечается, что Шарлеруа ответственна за 10 % выброса диоксида углерода в стране. После этого в 2007 году электростанция была закрыта.