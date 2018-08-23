8 вещей, которые стоит знать всем, кто не представляет свой отдых без моря или бассейна

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Все любители отдыха у моря или бассейна не перестают спорить, где лучше учиться плавать и как это делать с пользой для здоровья, какие пляжи опасны и где чище вода. В этой статье мы собрали ответы на наиболее частые вопросы, а также опровергли мифы, которые многим из нас мешали получать удовольствие от водных процедур.

В преддверии бархатного сезона AdMe.ru предлагает взять на заметку ценную информацию, которая может пригодиться уже сейчас.

1. Чем грозит ледяная вода в жару

Некоторые отдыхающие уверены, что прыжки в ледяную воду в жару способствуют закалке организма. Но тот факт, что холодная вода стимулирует выработку иммунных клеток (Т-лимфоцитов), актуален лишь для тех, кто ранее закалялся. Для остальных же резкий перепад температур — серьезный стресс для организма, нагрузка на сердце и сосуды. Чтобы не спровоцировать учащенное сердцебиение, нарушение дыхания, обострение хронических заболеваний и судороги, в самый зной избегайте после лежания на солнце ныряния с головой и столь популярного клифф-джампинга, заходите в море постепенно, обливаясь водой, а когда тело привыкнет, можно погрузиться полностью, и прыжки после этого будут не столь опасны.

2. Какие обитатели моря опасны, а какие нет

Многие вздрагивают при виде безобидного морского конька-тряпичника, похожего на дракона, или панически боятся морских ежей, чьи шипы могут больно уколоть, но это не смертельно. А в это время есть красивые обитатели морей, которые крайне опасны для жизни. Так, яд в щупальцах медузы-коробочки может погубить за 3 минуты 60 человек. А купленные на память о море конусовидные ракушки — это бывший «домик» моллюсков с ядовитым шипом. Опасность возникает, когда люди пытаются взять живую ракушку в руки: ее яд конотоксин вызывает обмороки, а в тяжелых случаях — паралич и сердечную недостаточность.

3. Что делать, чтобы не заработать «ухо пловца»

От природы уши хорошо защищены от воды: форма ушной раковины не дает воде заливаться и застаиваться, а ушная сера хранит кислотный рН и убивает бактерии и грибки. Но у тех, кто часто плавает, ушная сера вымывается, и ухо становится уязвимым. При ослаблении и переохлаждении организма это ведет к отитам. Врачи советуют вытирать уши уголком тканевых салфеток, сушить феном (не горячим, а теплым воздухом), закапывать ушные капли на основе спирта. А в идеале пользоваться шапочками и берушами, которые бывают в виде грибов, шариков или стрелок. Есть также детские беруши и беруши без силикона — из гипо­аллергенного материала с добавлением воска и миндального масла.

4. Как избежать вредного воздействия соли и хлорки

Для того чтобы сохранить здоровье кожи на море, не забывайте принимать душ после купаний, чтобы очиститься от выходящих благодаря соли токсинов, насухо вытирайтесь и наносите средство с УФ-фильтром, а вечером используйте увлажняющие средства. Бассейны с хлоркой часто вызывают воспаление глаз, старение кожи и ухудшение качества волос. Как же защититься? Лучший вариант — ходить в бассейн, где обеззараживание проводят озоном или ультрафиолетом, там хлор добавляют в наименьших дозах. А в обычном бассейне ваша защита — облегающая шапочка и очки с силиконовым ободом. Перед плаванием макияж удаляйте, так как хлорка при реакции с косметикой может вызвать аллергию, а на все тело наносите кокосовое масло, детский или жирный питательный крем. После заплыва — душ с мочалкой и гелем, а затем промокните тело полотенцем и нанесите увлажняющие средства с линоленовыми кислотами, лецитином, витаминами А и Е и маслами. В мороз не выходите сразу на улицу, подождите 20–30 минут, чтобы лишняя влага испарилась с кожи.

5. Чем мы рискуем, отдыхая на пляже с табличкой «Купаться запрещено»

Довольно часто люди, увидев солнечный пляж и отдыхающих, не обращают внимания на таблички «Купаться запрещено», «Ныряние здесь опасно». Если такой знак находится близ реки, озера или карьера, велика вероятность, что из канализации или иным путем в них попали возбудители кишечных, ушных и глазных инфекций, гельминты. А еще в техзонах предприятия сбрасывают продукты распада, вызывающие аллергию и болезни, и «цветущая» вода там — часто признак перенасыщения биовыбросами. На море же табличка с запретом на купание часто спасает жизнь, ведь их ставят напротив участков с рипами, затягивающими людей в море. Эти течения бывают в разных уголках мира — Пхукете, Азовском море, Мексиканском заливе. Нужно избегать заплывов через узкие проливы между косами и островами, а если вы уже попали в отбойную зону, то плывите не к берегу, а вдоль него, чтобы выплыть из уносящего вас потока и вернуться назад в другом месте. И никогда не игнорируйте запрет на ныряние, ведь дно в таких местах бывает испещрено незаметными камнями, железными прутьями и затонувшими предметами.

6. Где легче учиться плавать: в море или в бассейне

Часто многие учатся плавать спонтанно, оказавшись у реки или на море. Конечно, если вода спокойна и прозрачна и ваш помощник владеет ключевыми навыками, попробовать можно, предварительно надев надувные нарукавники. Детей в таких случаях родители обучают, став друг напротив друга и пуская малыша на минимальное расстояние. Однако, несмотря на то что в более плотной морской воде удержаться на плаву легче, уроки плавания часто нарушают слепящее солнце, волны, течения, а иногда и многочисленные обитатели вод. Профессионалы советуют пройти начальный курс в постоянной среде бассейна с тренером. У большинства людей уже первое обучение проходит на ура. К тому же эти навыки — на всю жизнь.

7. Как вести себя в экстремальной ситуации, чтобы не навредить

Если вы никогда не обучались плаванию у профессионала и мало знаете о способах спасения, то не стоит игнорировать игровые курсы, которые организуют на пляже спасатели. В идеале стоит пройти такой тренинг всей семьей или компанией друзей. По мнению специалистов, в такой наглядной и веселой форме человек запоминает гораздо больше, чем читая длинную брошюру на эту тему. Вы узнаете, как вести себя в экстремальных ситуациях. Например, если рип уносит вас с ребенком в море, спасатели советуют не поднимать малыша постоянно вверх, так как за 20–30 секунд вы оба будете измотаны, а положить его на спину, поддерживать за шею и плыть медленным брассом, экономя силы, пока к вам не подоспеет помощь.

8. Как уменьшить риск получения инфекции после купания

Более безопасно купаться на официальных пляжах, где часто берут пробы воды. Не глотайте воду, если ее температура выше 24 °C, — это чревато заражением ротавирусом. Его признаки проявляются через 2–3 дня: рвота, кишечные расстройства, температура, боль в горле. Не мойте овощи и фрукты в морской воде — высок риск подхватить кишечную палочку или энтеровирус. Кстати, менингит у людей тоже появляется при заражении вирусом, а не из-за холодной воды. А вот золотистый стафилококк для здоровых не опасен, он активируется чаще у людей со слабым иммунитетом при повреждениях на коже. Если вы отдыхаете с крохой, не пускайте его на линию прибоя, где вода больше всего загрязнена. Лучше отвлеките его «копалками» в песке или надувным бассейном, а воду лучше набрать на глубине в баклажку. Что касается воды в бассейнах, медики говорят, что концентрация возбудителей серьезных инфекций мала, при попадании в хлорную среду бактерии быстро гибнут, а вот заражение от поверхностей и чужих вещей бывает чаще.

Бонус

Летом вода дарит нам радость вдвойне — это лучшее средство от зноя и масса ярких эмоций. И не все знают, что к этому списку можно добавить еще много приятных бонусов: ускоренное сжигание калорий при нагрузке в холодной воде (максимальная потеря лишнего веса — при плавании стилем баттерфляй);

при нагрузке в холодной воде (максимальная потеря лишнего веса — при плавании стилем баттерфляй); быстрое улучшение осанки : позвоночник получает меньшую нагрузку, в то время как укрепляются мышцы спины, груди и поясницы (лучше всего помогает кроль на спине);

: позвоночник получает меньшую нагрузку, в то время как укрепляются мышцы спины, груди и поясницы (лучше всего помогает кроль на спине); пресс вашей мечты у вас появится довольно скоро, если вы чаще будете плавать, усиленно работая ногами;

у вас появится довольно скоро, если вы чаще будете плавать, усиленно работая ногами; избавление от стрессов , ведь прохладная вода и плавное скольжение благотворны для нервной системы (для расслабления — плавание брассом и на спине);

, ведь прохладная вода и плавное скольжение благотворны для нервной системы (для расслабления — плавание брассом и на спине); гаджет-«детокс» — в бассейне вы расстанетесь со смартфонами и планшетами, отдохнете от звонков и потока сообщений;

— в бассейне вы расстанетесь со смартфонами и планшетами, отдохнете от звонков и потока сообщений; повышение уровня интеллекта. Вы удивлены? А ведь особая координация и энергичное дыхание способствуют насыщению крови кислородом (чтобы мозг получил больше пользы, плавайте разными стилями и быстрее). А еще вы получите фирменный бонус пловцов — здоровые легкие и сердце, более гибкие суставы, улучшите состав крови и активируете иммунные клетки. Это наиболее полезная тренировка при варикозе и грыже межпозвонковых дисков. И в завершение вдохновляющий факт: плаванием можно увлекаться с первого месяца жизни и до глубокой старости.

А какие советы вы бы добавили в этот список?