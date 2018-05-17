8 вещей, которые многие привыкли оставлять в машине, а зря

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Для большинства автолюбителей машина — это второй дом. К сожалению, иногда мы допускаем беспорядок в этом доме и забываем, что с некоторыми вещами нужно обращаться бережно. И среди всего, что мы привыкли оставлять в салоне, есть вещи, хранение которых в автомобиле может навредить нашему здоровью: спрей от насекомых, солнцезащитный крем и другие бытовые предметы.

Мы в AdMe.ru решили рассказать, чего не следует оставлять в салоне автомобиля ни в жаркую, ни в морозную погоду.

8. Одноразовые зажигалки, газовые баллончики и аэрозоли

В теплую солнечную погоду салон автомобиля превращается в печь. И очевидно, что при таких условиях в машине нельзя оставлять детей и животных, если вы собираетесь отлучиться на неопределенное количество времени. Однако есть и повседневные вещи, которые многие просто оставляют в машине или забывают забрать. Есть истории о том, как при нагревании взрывались одноразовые зажигалки в салоне автомобиля и отлетали в лобовое стекло, образуя в нем трещины, а также наносили ущерб обивке. К взрывоопасным предметам, которые не стоит оставлять в жаркую погоду в машине, можно добавить аэрозоли от насекомых и газовые баллончики для портативных печей.

7. Лекарства

По регламенту в каждом автомобиле должна быть аптечка. Чемоданчик для оказания первой помощи у большинства автолюбителей находится в багажнике или в бардачке круглый год. Это нарушает условия хранения медикаментов, так как в большинстве случаев для лекарств рекомендуется комнатная температура. Профессор Сара Вестберг из Университета фармации Миннесоты рассказала, что при высоких температурах есть риск снижения эффективности медикаментов. Однако нанести вред здоровью «испорченные» лекарства не могут. Конечно, забирать чемоданчик из машины каждый раз, когда вы оставляете ее на парковке, неудобно. К тому же в аптечках нового образца нет лекарств, а только жгут, бинт, пластырь, ножницы, салфетки и перчатки. Но все же примите информацию к сведению и постарайтесь не хранить медикаменты в автомобиле. Также помните, что аптечку необходимо менять по истечении срока годности.

6. Газированные напитки

Ни в жару, ни в морозную погоду нельзя оставлять сильногазированные напитки в закрытых алюминиевых банках. Это касается и хранения таких напитков у вас дома, а не только в машине. В 2012 году был случай, когда банка содовой взорвалась в руках маленького мальчика. Напиток оставили в морозильной камере, видимо, чтобы ускорить процесс охлаждения. Когда ребенок достал банку из морозилки и попытался ее открыть, банка взорвалась. К счастью, мальчик не пострадал. Ниже представлен наглядный пример того, что может случиться, если оставить газировку в машине в морозную погоду.

5. Солнцезащитный крем

Под воздействием высоких температур активные ингредиенты в солнцезащитном креме теряют свою эффективность и разрушаются. Использовать такой крем опасно, так как вы не получите необходимую защиту для кожи. И, как и в случае с газированными напитками, есть шанс, что бутылка с кремом может взорваться и загрязнить салон.

4. Сумка и деньги на консоли автомобиля

Оставляя наличные или сумку на видном месте в салоне, вы делаете свой автомобиль мишенью для воров. Неважно, забрали ли вы ценные документы из сумки, — злоумышленник об этом не знает и попытается проникнуть в салон автомобиля. Если во время путешествия вы вынуждены переночевать в машине, позаботьтесь о том, чтобы ценные вещи не находились на виду. Знатоки своего дела могут вытащить сумку или телефон, не потревожив ваш сон.

3. Очки

Не стоит оставлять очки на торпедо автомобиля или на сиденьях, куда проникает солнечный свет. Стекла очков фокусируют солнечные лучи в одной точке, что может вызвать возгорание. Помимо этого, очки могут быть повреждены. Высокая температура наносит вред линзам и оправе.

2. Бутылки с водой

Как и в случае с очками, вода в бутылке может воздействовать на обивку как увеличительное стекло, а значит, появляется риск возгорания. Кроме этого, употребляя воду, которая долгое время находилась на жаре, вы ставите под угрозу свое здоровье. По словам профессора биологии Лэнса Уильямса, под воздействием высокой температуры в воде создаются благоприятные условия для размножения бактерий.

1. Электроника

Вся электроника имеет безопасный диапазон рабочих температур. Оставлять ноутбуки и смартфоны в жару или в морозную погоду в автомобиле небезопасно, поскольку это пагубно влияет на батареи, экраны устройств и другие детали. В соцсетях многие делятся печальным опытом, когда цифровые камеры и другая электроника в горячем салоне превращались в омлет. Еще одна причина, по которой не стоит оставлять свои гаджеты в машине, — воры. Как и в случае с деньгами и сумкой, электроника вызывает большой интерес у воришек. Не стоит оставлять даже пустую сумку от ноутбука. Злоумышленник все равно попытается проникнуть в салон и может нанести вред вашему автомобилю при попытке взлома.