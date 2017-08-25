8 вещей, которые не стоит делать в самолете

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Перелет — стрессовая для нашего организма ситуация, и то, что на земле кажется абсолютно нормальным, в воздухе может обернуться неприятным сюрпризом. AdMe.ru узнал о том, чего не стоит делать в самолете, чтобы путешествие прошло гладко и без проблем.

1. Надевать контактные линзы

Контактные линзы сами по себе сушат глаза, а сухой воздух в самолете только усугубляет этот эффект. Поэтому на время длительного перелета лучше надеть очки или хотя бы одноразовые линзы. И в том, и в другом случае также пригодятся глазные капли.

2. Затыкать пальцами заложенные уши

Заложенность ушей при взлете и посадке возникает из-за резкого перепада давления. Первый импульс многих людей (особенно детей) в такой ситуации — заткнуть уши. Это не поможет. Минимизировать дискомфорт можно следующими способами: Выполнять сосательно-глотательные движения . Взрослым на помощь придет жвачка или леденцы, а ребенку — бутылочка с водой.

. Взрослым на помощь придет жвачка или леденцы, а ребенку — бутылочка с водой. Периодически открывать и закрывать рот .

. «Продуть» уши: набрать в рот воздуха, заткнуть нос пальцами и подышать, как бы проталкивая воздух в уши. Этот метод, известный еще как «метод Вальсальвы», стоит применять очень осторожно; прибегать к нему при аллергии и насморке не рекомендуется. Если через день после перелета заложенность сохраняется, стоит обратиться к врачу.

3. Лететь с заложенным носом

При заложенном носе и так немалая нагрузка на уши увеличивается и может привести к травмам. Конечно, никто не призывает вас отказываться от путешествия из-за обычной простуды. В этом случае стоит захватить с собой сосудосуживающие капли и закапать их перед взлетом и посадкой. А вот при заболеваниях вроде синусита и гайморита летать категорически не рекомендуется. Если возможности отложить поездку нет, нужно обязательно проконсультироваться с врачом.

4. Сидеть неподвижно

Во время перелета циркуляция крови в организме замедляется, а из-за сидячего положения кровь скапливается в ногах, что повышает риск возникновения тромбов. Чтобы этого избежать, соблюдайте несколько простых правил: Вставайте и ходите по салону самолета.

Выбирайте удобную одежду, не сковывающую движения.

На время перелета снимайте обувь.

В случае проблем с кровообращением возьмите с собой в полет компрессионные колготки или носки.

Время от времени делайте зарядку. Достаточно будет просто поднимать и опускать носки и пятки.

5. Пить газированные напитки

Еще одно следствие перепадов давления — повышенное газообразование, которое может причинять массу дискомфорта. Газированные напитки его провоцируют в том числе, поэтому на время перелета от них лучше отказаться, как и от продуктов, усиливающих метеоризм (черного хлеба, бобовых, яблок и т. д.).

6. Садиться на задние ряды самолета, если вас укачивает

Все знают правило: если вас укачивает в транспорте, не стоит садиться на последние ряды. Это правило действует и в отношении самолета. Поэтому, чтобы избежать неприятных ощущений, лучше выбирать места в начале салона или рядом с крылом. За сутки до полета также стоит озаботиться своим рационом, исключив из него жирное, жареное и алкоголь.

7. Злоупотреблять алкоголем

На это есть несколько причин. Во-первых, в самолете сухой воздух, а алкоголь усиливает обезвоживание. Во-вторых, алкоголь ухудшает насыщение крови кислородом, что в условиях низкой концентрации кислорода внутри самолета может привести к вялости и сонливости. Также существует мнение, что во время полета люди пьянеют быстрее. Так что от алкоголя лучше или отказаться вовсе, или свести его употребление к минимуму, в том числе и перед полетом.

8. Трогать окружающие вас предметы без лишней необходимости

Самолет — это настоящий рассадник бактерий. Например, в кармашек впереди стоящего кресла предыдущие пассажиры вполне могли положить состриженные ногти или использованный подгузник. Это же касается и откидного столика. А с учетом того, что полная санитарная обработка салона проводится далеко не после каждого рейса, вся грязь может перекочевать на ваши руки. Так что без лишней необходимости ничего не трогайте и захватите с собой спиртовые салфетки.