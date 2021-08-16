8 таинственных объектов, которые заставляют чесать затылки даже умных ученых в очках

На Земле есть великое множество объектов и мест, которые одним своим существованием ввергают в ступор и ученых, и обычных туристов. Часто загадки археологам подкидывают наши далекие предки, чей талант к придумыванию таинственных строений наверняка передался им от самой матушки-природы. Да-да, природа и сама порой не прочь поразить наше с вами воображение.

AdMe.ru решил лично взглянуть на удивительные сооружения и образования нашей планеты. Оказалось, наш мир словно создан для того, чтобы быть хранилищем тайн необъятной Вселенной. А в бонусе мы расскажем об одном из самых загадочных явлений, которое ученые смогли объяснить лишь совсем недавно.

Камень Al Naslaa, Саудовская Аравия

Таинственное образование из Саудовской Аравии одним только своим существованием озадачивает даже самых опытных и многое повидавших путешественников. Мало того что у огромного песчаного булыжника почти нет точки соприкосновения с землей, так еще и по его центру проходит абсолютно ровная трещина, которую словно выжгли лазером. И да, никто не знает, как это все-таки произошло на самом деле.

Долина кувшинов, Лаос

Столовая великанов, кладбище или шутка древнего архитектора? Никто не знает, чем именно являются гигантские горшки, разбросанные у одной из лаосских гор. Легенды гласят, что когда-то давно в этой местности обитали самые настоящие великаны и найденная утварь действительно принадлежала им. Впрочем, этой версии совсем не верят историки: они считают, что каменные горшки использовали предки современных лаосцев в качестве места для захоронений.

Теотиуакан, Мексика

«Теотиуакан», или «город богов», находится совсем рядом с современной столицей Мексики — Мехико. Сейчас в городе можно найти разве что туристов, но когда-то в Теотиуакане жили более 100 тыс. человек. В VII веке процветающий город неожиданно забросили: из города просто ушли все жители. Официальная наука считает, что территория поселения могла подвергнуться засухе, а все его население — голоду.

«Дома фей»

Италия славится своим бесчисленным количеством разнообразных памятников архитектуры — чего только стоит величественный Колизей или знаменитая Пизанская башня. Однако на итальянской земле существуют и не столь любимые туристами, но от этого не менее любопытные места. Одни из таких мест — загадочные «Дома фей» (Domus de Janas) в Сардинии, чьи крошечные размеры подходят больше для фей, чем для людей. Сегодня считается, что «сказочные домики» из камня насчитывают около 6 тыс. лет и принадлежат древней цивилизации Оциери.

Волконский дольмен, Россия

Возраст знаменитого Волконского дольмена, расположенного в горах Сочи, насчитывает уже несколько тысяч лет. Древнее сооружение до сих пор является предметом споров и пересудов как со стороны ученых, так и со стороны далеких от науки людей: пока одни уверены в его культовом назначении, другие убеждены в мистических свойствах дольмена. Однако главная загадка таинственной постройки состоит в том, как именно и чем древние люди смогли выдолбить просторное помещение внутри гигантского каменного валуна.

Эллора, Индия

Одно из самых таинственных сооружений планеты — храм Кайласа из пещер Эллоры — по совместительству еще и одно из самых больших зданий на планете, которое полностью было вырезано из монолитного камня. Сегодняшним археологам остается только ломать головы над тем, зачем древним индийцам потребовалось вручную возводить столь уникальное строение.

Храм Вакха, Баальбек

Храм Вакха в Баальбеке — таинственное строение, которое построили в начале первого тысячелетия нашей эры. Размеры храма настолько велики, что знаменитый Парфенон в Афинах на его фоне кажется просто карликом. Настолько колоссальные масштабы здания не могли не породить огромное количество баек про древних великанов, затерянные цивилизации и даже участие в строительстве пришельцев, однако, согласно официальной теории, храм Вакха был построен по заказу римского императора Антония Пия.

Масуда-но-Ивафуне, Япония

В разных частях региона Асука в Японии расположены необычные резные камни, длина самого большого из которых — 11 м. Загадочный камень знаменит своими квадратными отверстиями, которые сделали древние жители Японии с неизвестными целями. По одной из версий, камни Масуда-но-Ивафуне представляют собой пример древнейших жертвенников. Так ли это на самом деле, мы вряд ли когда-нибудь узнаем: эту тайну древние унесли с собой.

Бонус: разгадан феномен двигающихся камней в Рейстрек-Плайя, США

Есть в калифорнийском национальном парке одно удивительное место — Долина Смерти. Славится этот национальный парк не только своим пугающим названием, но и очень специфичным озером. Сам водоем давно высох, а по его дну самостоятельно путешествуют 30-килограммовые камни. Они медленно и верно ползут в абсолютно произвольном направлении, оставляя за собой длинные борозды. Долгое время феномен перемещения камней считался непостижимым, однако в 2014 году ученые наконец-то нашли ему научное объяснение. Оказалось, в движении камней виноват лед: в морозные ночи остатки влаги под валунами замерзают, а подледные течения с легкостью «перетаскивают» булыжники со скоростью 2-5 м в минуту.