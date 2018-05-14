8 самых необычных услуг от авиакомпаний, о которых вы не слышали, но точно о них мечтали

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Перелеты, особенно длительные, сложно назвать комфортными: время идет медленно, уснуть сидя получается только у счастливчиков, да и попутчики иногда попадаются не самые приятные. К счастью, авиакомпании прислушиваются к жалобам пассажиров и стараются придумать оригинальные решения проблем. Например, услуги, которые уже стали реальными: выбрать соседа по креслу, подслушать разговор пилотов или разместиться на кровати в экономклассе.

AdMe.ru предлагает подробнее узнать о самых необычных услугах на борту самолета, о которых многие и не догадывались.

1. Выбор попутчика

Авиакомпания: KLM Royal Dutch Airlines (Нидерланды) Стоимость услуги: бесплатно На карте посадочных мест можно увидеть и ознакомиться с аккаунтами в социальных сетях пассажиров, которые уже зарегистрировались на рейс. Благодаря этому вы заранее можете познакомиться со всеми людьми, которые будут на борту самолета вместе с вами, и выбрать того, кто вам покажется наиболее интересным. Выбирать и менять соседа можно вплоть до 1 часа до вылета.

2. Няня и детская люлька на борту

Авиакомпания: Etihad Airways (ОАЭ) Стоимость услуги: бесплатно В ОАЭ исполнили мечту многих родителей — на рейсах компании Etihad Airways можно воспользоваться услугами «летающей няни», которая присмотрит за вашим ребенком. Для детей организована насыщенная программа — фокусы, рисование, аквагрим и многое другое. А чтобы родители смогли спокойно отдохнуть во время полета, не переживая за безопасность ребенка, для самых маленьких пассажиров предоставляется люлька.

3. iPad напрокат

Авиакомпания: «Уральские авиалинии» (Россия), Alaska Air (США) Стоимость услуги: $ 10 Любой желающий может взять в аренду планшет со множеством фильмов, мультфильмов, телешоу, игр, журналов и музыки. Услуга от авиакомпании «Уральские авиалинии» доступна пассажирам международных рейсов при перелете более 4 часов. На Alaska Air арендовать планшет можно при перелете от 3,5 часов.

4. Знакомство и общение с другими пассажирами

Авиакомпания: Virgin America (США) Стоимость услуги: бесплатно Благодаря единому чату на борту самолета вы можете познакомиться и пообщаться с людьми, которые летят вместе с вами. Вы можете узнать, где лучше остановиться, куда сходить, найти попутчиков, которые, возможно, в будущем станут вашими друзьями.

5. Кровать в экономклассе

Авиакомпания: Air New Zealand (Новая Зеландия) Стоимость услуги: цена билетов за 3 места (третье предоставляется со скидкой) Сотрудники авиакомпании придумали, как сделать длительные перелеты в экономклассе комфортными: при желании пассажира 3 места легко превращаются в кровать. Наконец-то можно полноценно отдохнуть и выспаться за время полета.

6. О чем говорят пилоты?

Авиакомпания: United Airlines (США) Стоимость услуги: бесплатно Пожалуй, из всех необычных услуг эта услуга выбивается в лидеры. Авиакомпания предлагает послушать, как ведет переговоры пилот с диспетчерами и другими авиасотрудниками. В пассажирском кресле встроен вход с наушниками, и на протяжении всего полета каждый может узнать о состоянии полета из первых уст.

7. Сделать сюрприз в небе

Авиакомпания: Royal Dutch Airlines (Нидерланды) Стоимость услуги: зависит от подарка Вы можете удивить вашего близкого человека во время полета и заказать сюрприз, который преподнесут стюардессы во время полета. На сайте авиакомпании можно выбрать подарок или услугу, оплатив наличными или милями, например, бокал шампанского, лучшее место в салоне или фирменный подарок от авиакомпании.

8. Очки виртуальной реальности для комфортного полета

Авиакомпания: Qantas (Австралия) Стоимость услуги: включена в билет 1-го класса В 2015 году австралийская авиакомпания вместе с Samsung предложила необычное развлечение для своих пассажиров 1-го класса — гарнитуру виртуальной реальности, которая включает в себя видеоролики со взлетно-посадочной полосы, трехмерный взгляд на национальный парк Какаду в Австралии и экскурсии по городам.

А о чем больше всего вы мечтаете во время перелетов?