8 самых необычных услуг от авиакомпаний, о которых вы не слышали, но точно о них мечтали
Перелеты, особенно длительные, сложно назвать комфортными: время идет медленно, уснуть сидя получается только у счастливчиков, да и попутчики иногда попадаются не самые приятные. К счастью, авиакомпании прислушиваются к жалобам пассажиров и стараются придумать оригинальные решения проблем. Например, услуги, которые уже стали реальными: выбрать соседа по креслу, подслушать разговор пилотов или разместиться на кровати в экономклассе.
AdMe.ru предлагает подробнее узнать о самых необычных услугах на борту самолета, о которых многие и не догадывались.
1. Выбор попутчика
Авиакомпания: KLM Royal Dutch Airlines (Нидерланды)
Стоимость услуги: бесплатно
На карте посадочных мест можно увидеть и ознакомиться с аккаунтами в социальных сетях пассажиров, которые уже зарегистрировались на рейс. Благодаря этому вы заранее можете познакомиться со всеми людьми, которые будут на борту самолета вместе с вами, и выбрать того, кто вам покажется наиболее интересным. Выбирать и менять соседа можно вплоть до 1 часа до вылета.
2. Няня и детская люлька на борту
Авиакомпания: Etihad Airways (ОАЭ)
Стоимость услуги: бесплатно
В ОАЭ исполнили мечту многих родителей — на рейсах компании Etihad Airways можно воспользоваться услугами «летающей няни», которая присмотрит за вашим ребенком. Для детей организована насыщенная программа — фокусы, рисование, аквагрим и многое другое. А чтобы родители смогли спокойно отдохнуть во время полета, не переживая за безопасность ребенка, для самых маленьких пассажиров предоставляется люлька.
3. iPad напрокат
Авиакомпания: «Уральские авиалинии» (Россия), Alaska Air (США)
Стоимость услуги: $ 10
Любой желающий может взять в аренду планшет со множеством фильмов, мультфильмов, телешоу, игр, журналов и музыки. Услуга от авиакомпании «Уральские авиалинии» доступна пассажирам международных рейсов при перелете более 4 часов. На Alaska Air арендовать планшет можно при перелете от 3,5 часов.
4. Знакомство и общение с другими пассажирами
Авиакомпания: Virgin America (США)
Стоимость услуги: бесплатно
Благодаря единому чату на борту самолета вы можете познакомиться и пообщаться с людьми, которые летят вместе с вами. Вы можете узнать, где лучше остановиться, куда сходить, найти попутчиков, которые, возможно, в будущем станут вашими друзьями.
5. Кровать в экономклассе
Авиакомпания: Air New Zealand (Новая Зеландия)
Стоимость услуги: цена билетов за 3 места (третье предоставляется со скидкой)
Сотрудники авиакомпании придумали, как сделать длительные перелеты в экономклассе комфортными: при желании пассажира 3 места легко превращаются в кровать. Наконец-то можно полноценно отдохнуть и выспаться за время полета.
6. О чем говорят пилоты?
Авиакомпания: United Airlines (США)
Стоимость услуги: бесплатно
Пожалуй, из всех необычных услуг эта услуга выбивается в лидеры. Авиакомпания предлагает послушать, как ведет переговоры пилот с диспетчерами и другими авиасотрудниками. В пассажирском кресле встроен вход с наушниками, и на протяжении всего полета каждый может узнать о состоянии полета из первых уст.
7. Сделать сюрприз в небе
Авиакомпания: Royal Dutch Airlines (Нидерланды)
Стоимость услуги: зависит от подарка
Вы можете удивить вашего близкого человека во время полета и заказать сюрприз, который преподнесут стюардессы во время полета. На сайте авиакомпании можно выбрать подарок или услугу, оплатив наличными или милями, например, бокал шампанского, лучшее место в салоне или фирменный подарок от авиакомпании.
8. Очки виртуальной реальности для комфортного полета
Авиакомпания: Qantas (Австралия)
Стоимость услуги: включена в билет 1-го класса
В 2015 году австралийская авиакомпания вместе с Samsung предложила необычное развлечение для своих пассажиров 1-го класса — гарнитуру виртуальной реальности, которая включает в себя видеоролики со взлетно-посадочной полосы, трехмерный взгляд на национальный парк Какаду в Австралии и экскурсии по городам.
А о чем больше всего вы мечтаете во время перелетов?
Фото на превью alla_iatsun/depositphotos, lightpoet/depositphotos