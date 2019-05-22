8 привычных для нас действий, которые в Израиле категорически запрещены

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Приближается сезон отпусков, и многих переполняют мечты о бескрайних морях и золотых песках. Однако, отправляясь в новую страну на отдых, важно внимательно изучить ее законы, чтобы, например, не уйти со свадьбы раньше положенного времени и не столкнуться с проблемами, проехавшись по городу на велосипеде.

Мы в AdMe.ru выяснили, какие обыкновенные вещи в Израиле находятся под жестким запретом.

1. Стоять, когда включился зеленый свет

Если вы зазеваетесь, когда на светофоре зажегся зеленый, вас начнут настойчиво подталкивать в спину. На желтый свет в Израиле уже активно сигналят, а не готовятся начать движение, как в большинстве стран. А недавно в Тель-Авиве установили светофоры нового типа — в виде ярких сигнальных полос на асфальте, чтобы контролировать так называемых смартфонных зомби — пешеходов, с головой уходящих в «общение» с телефоном, когда пора переходить дорогу.

2. Оставлять без присмотра детей младше 9 лет

Оставив 8-летнего малыша одного дома, вы рискуете столкнуться с социальной службой, которая будет вынуждена проверить, благополучна ли семья, и может поставить на учет, если результат проверки окажется неудовлетворительным. А с туристами в Израиле, оказавшимися в такой ситуации, проводят воспитательные беседы.

3. Уходить со свадьбы раньше двух часов ночи

Израильские свадьбы входят в число не только самых веселых, но и самых долгих. Но не из-за длинных и скучных тостов, а за счет танцев, которые продолжаются дотемна, после окончания официальной части. Если вы захотите уйти с торжества пораньше, это расценят как неуважение. Также тут в ходу ночные свадебные закуски: бургеры и шаурма.

4. В День искупления перемещаться по городу в автомобиле и краситься

Йом-Киппур (или День искупления) — самый важный иудейский праздник. В этот день запрещено выполнять большинство бытовых действий: есть, пить, накладывать макияж, пользоваться мобильным телефоном и садиться за руль.

5. Ездить на электровелосипеде без прав

Для того чтобы перемещаться по городу на электрическом велосипеде, необходимо пройти краткий обучающий курс. Эта инициатива, принадлежащая министерству транспорта, связана с участившимися несчастными случаями с участием электровелосипедов.

6. Кормить уличных кошек и других животных в общественных местах

Нет ни одного израильского зоопарка, в котором не висела бы табличка «Не кормить животных». Это связано с халатностью посетителей, по вине которых звери гибнут: вместе кормом в желудок зверей попадают полиэтиленовые пакеты. Также в Израиле нельзя подкармливать бездомных кошек без разрешения мэрии.

7. Содержать свиней и ротвейлеров

Свинья считается в Израиле некошерным животным, и ее нельзя держать в качестве домашнего питомца. Однако местные жители выращивают поросят на продажу. Чтобы обойти религиозный запрет, согласно которому свинья не может ступать на священную землю, фермы оборудуют настилами из дерева, на которых животные живут. Въезд ротвейлеров в Израиль запрещен из-за нескольких случаев нападения собак этой породы на детей.

8. Путешествовать автостопом

Этот популярный вид активного отдыха запрещен в Израиле из соображений безопасности. Местные жители стараются быть максимально осторожными во всем, особенно когда дело касается незнакомых людей за рулем.