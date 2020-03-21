8 примитивных изобретений, которые недавно облегчили жизнь миллионов людей из бедных стран

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Чистая вода, доступная в любой момент, электричество без постоянных отключений, подходящая по размеру обувь и одежда — все это мы воспринимаем как должное. Однако почти треть населения планеты не имеет возможности обеспечить даже эти свои простейшие потребности. Некоторые инженеры, серьезно озабоченные этой ситуацией, изобретают устройства, которые упрощают быт или лечат от различных заболеваний. И чем они проще, тем меньше требуется средств для их создания. А значит, ими можно обеспечить бо́льшее количество людей. Например, железная рыбка или бочка-колесо выглядят достаточно примитивно, но помогают миллионам.

Мы в AdMe.ru узнали, какие еще простые вещи изменяют жизнь бедных к лучшему.

Бочка-ролик

Около 1 млрд человек, живущих в Африке, не имеют быстрого доступа к запасам питьевой воды. Чаще всего ближайшие источники водоснабжения находятся на расстоянии нескольких километров от деревень и поселений. Поэтому женщинам и детям приходится нести на себе 20-литровые канистры с водой и ведра. Это не только провоцирует появление болезней опорно-двигательного аппарата, но и отнимает много сил и времени.

Компания Hippo Water Roller разработала бочку объемом 90 л, которую можно катить по земле. Делать это настолько легко, что справится даже ребенок. Такие бочки-ролики стоят примерно $ 125 каждая, но все они в основном распространяются неправительственными организациями. Сейчас этими примитивными и одновременно эффективными устройствами пользуется более 500 тыс. человек в 48 странах Африки, Южной Америки, а также в Индии.

Кондиционер, охлаждающий дом без электричества

Во многих развивающихся странах есть регионы, в которых отсутствует электроснабжение. В тех местах жилища из-за жары нагреваются до высоких температур. Так как на кондиционеры у живущих там людей попросту нет денег (впрочем, электричества тоже нет), агентство Grey Dhaka разработало примитивную систему охлаждения, сделанную из пластиковых бутылок. Она состоит из бутылок, разрезанных пополам и приклеенных особым образом к доске или решетке. Благодаря эффекту Джоуля — Томсона, уличный воздух, попадающий в бутылку, проходит через узкое горлышко и, охлаждаясь, оказывается в помещении. Таким образом Eco-Cooler может снизить температуру внутри жилища на 5 градусов. Сельские общины в Бангладеш и Индии уже внедрили эти экологически чистые устройства.

Духовка на солнечной энергии

Жители многих регионов развивающихся стран готовят пищу, как и их предки, — на костре. Этот способ не совсем безопасен, он требует большого наличия дров или других видов топлива. Понятное дело, что людям, живущим на несколько долларов в день, использование газовых горелок и других приборов совсем не по карману. Именно для таких людей группа студентов-инженеров из Кембриджского университета разработала духовку Infinity Bakery, работающую на солнечной энергии.

Это изобретение нагревает встроенную в нее духовку до 220 градусов. Поэтому ею можно пользоваться так же, как обычной газовой или электрической духовкой.

Железная рыбка от анемии

Примерно 2 млрд человек на планете страдает анемией, вызванной чаще всего дефицитом железа в организме из-за скудного рациона. Особенно распространено это в развивающихся странах. Помимо анемии, нехватка железа вызывает трудности с концентрацией внимания, утомляемость, потерю аппетита, головокружение и всеобщее недомогание. Чтобы помочь человечеству избавиться от этой проблемы, студент-медик из Университета Гвельфа в Канаде Кристофер Чарльз создал маленькую железную рыбку, назвав ее Lucky Iron Fish. Эта похожая на сувенир безделушка способна обогащать еду столь необходимым элементом. Для этого рыбку надо всего лишь опускать в воду при готовке. Проведенные испытания показали, что у людей, использующих железную рыбку, уровень железа в крови увеличился через 12 месяцев, а уровень анемии снизился на 43 %. Интересно, что поначалу жители деревень в Камбодже неохотно использовали этот кусок железа во время приготовления пищи.

Термоодеяло для недоношенных младенцев

Младенцы, родившиеся недоношенными и с маленьким весом, неспособны поддерживать необходимую для выживания температуру своего тела. Поэтому им нужно обеспечить тепло. Но во многих больницах развивающихся стран отсутствует стабильное электроснабжение. Поэтому, если ребенка, родившегося на несколько недель раньше срока, не поместить в инкубатор в течение часа, он, скорее всего, умрет. Некоммерческая организация Embrace Innovations из Индии разработала термоодеяло Embrace Warmer, которое поддерживает температуру тела недоношенных детей на желаемом уровне даже при прерывистом доступе к электричеству. На данный момент чудо-одеялом было спасено более 300 тыс. младенцев.

Соломинки-фильтры

Около 800 млн человек живут в условиях постоянной нехватки питьевой воды. Поэтому жители развивающихся стран вынуждены употреблять загрязненную воду, которая вызывает тяжелые заболевания. По некоторым оценкам, каждые две минуты в мире умирает 1 ребенок по причине, связанной с некачественной питьевой водой. Швейцарская компания Vestergaard Frandsen специально для бедных стран разработала фильтр для воды LifeStraw, напоминающий толстую соломинку. Устройство снабжено специальным волокном, которое фильтрует воду, задерживая все бактерии, микропластик и паразитов. Соломинка может пропустить через себя до 4 000 л воды. Этого достаточно для одного человека на 3 года. Компания бесплатно распространяет свои изделия в развивающихся странах. К примеру, с 2018 года она обеспечила безопасной водой более 1 млн школьников в сельской местности Кении.

Универсальные очки

Более 670 млн человек имеют проблемы со зрением, не обладая при этом какими-либо очками. Компания Eyejusters разработала универсальные очки для чтения, которыми могут пользоваться все члены семьи. Дело в том, что их окуляры оснащены колесиком, которое можно подкручивать и тем самым настраивать линзы под индивидуальные особенности зрения человека. Создатели Eyejusters, помимо прочей деятельности, бесплатно распространяют свое изобретение в бедных странах Азии и Африки.

Растущая обувь