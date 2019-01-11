8 примеров, которые показывают, насколько контрастен наш мир

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Мы живем на удивительной планете с ее разным климатом, природой, населением и творениями. Например, территория Бангладеш в 118 раз меньше территории России, а население при этом намного больше. Весь этот контраст будоражит сознание, заставляет удивляться, а порой и задуматься над тем, как сильно отличается жизнь людей на всей Земле.

Мы в AdMe.ru не перестаем изумляться контрастности нашего мира, а эти 8 примеров наглядно покажут, как сильно отличаются люди и разные уголки планеты, в которых они живут.

Дорога в ЮАР, разделяющая богатство и бедность

Такой контраст можно увидеть в городе Йоханнесбург, где от богатства до нищеты всего пару сотен метров. Слева — зелень и дома, которые стоят уйму денег, а справа — лачуги и пересохшая земля.

Плотность населения в Монако и России

Первое место по плотности населения занимает Макао (Китай): здесь живет свыше 20 тыс. человек на 1 км², а последнее — Гренландия (Дания) с 0,03 жителя на 1 км². Территория России в 8,5 млн раз больше территории Монако, а плотность меньше в 2 000 раз!

Пустыня Намиб встречается с Атлантическим океаном

Название «Намиб» дословно переводится как «место, где ничего нет». Эта пустыня невероятно сухая и практически необитаемая. В то время как Атлантический океан, омывающий Намиб, полон различных животных и рыб. Контраста добавляет и встреча холодного Бенгельского течения с жаркой пустыней, поэтому здесь по многу дней могут стоять туманы.

Прошлое и будущее на одном фото

На снимке — храм Василия Блаженного 1561 года постройки и деловой район Москва-Сити в России.

Самое сухое и самое мокрое места планеты

Самая сухая пустыня на Земле — Атакама — расположена вдоль побережья Чили. Осадков здесь почти не выпадает, в некоторых районах дождя не было более 400 лет. Здесь только скалы, известняки, камни и глина. В то время как в деревушке Мосинрам в Индии — пышная растительность, водопады и пещеры, выточенные постоянными осадками.

Разница в несколько миллионов на одном фото

Уровень экономического неравенства — вещь постоянная. Карл Маркс считал, что богатые все больше богатеют, а бедные беднеют, средний класс исчезает. В настоящее время наибольшая степень неравенства в странах Южной Америки и южной части Африки.

В одно и то же время (в январе) где-то очень холодно, а где-то невероятно жарко

Город Даллол больше напоминает место с другой планеты, и все из-за высоких температур. Здесь есть даже озера, но они источают запах кислоты, и из-за постоянной жары это место немного напоминает ад. А в селе Оймякон в Якутии правит холод, но, несмотря на суровый климат, там живут люди.

Бонус: когда природа встречается с цивилизацией

А какие контрасты можно встретить в вашем городе?