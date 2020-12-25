8 правил счастливой жизни, которым следуют итальянцы, а иностранцы только разводят руками

Известное выражение dolce vita («сладкая жизнь») в полной мере отражает тот расслабленный, полный удовольствий уклад жизни, который и культивируют итальянцы. Соблюдение всего нескольких правил позволяет жителям Апеннин по-настоящему ощущать вкус жизни и видеть прекрасное даже в обыденных мелочах.

Мы в AdMe.ru считаем, что быть счастливым — это искусство, которому никогда не поздно научиться. Кто-кто, а уж итальянцы точно знают толк в этом ответственном деле.

1. Перестать торопиться

Приезжая в Италию, многие иностранцы испытывают сильнейшее замешательство, когда сталкиваются с привычкой местных жителей постоянно опаздывать. Никаких жестких дедлайнов, никакой спешки, никакого стресса. Вся жизнь итальянцев строится по принципу piano-piano, который буквально переводится как «потихоньку».

Многие из нас действительно привыкли находиться где угодно, но только не здесь и сейчас. Неистовое желание быть эффективным, вместить как можно больше дел в график лишает человека простой радости замечать красоту вокруг себя. Первое непреложное правило итальянской философии счастья: сбавить темп и разрешить себе смаковать каждый прожитый миг. Однокурсница как-то ужинала в хорошем миланском ресторане и случайно подслушала, как владелец распекает официанта, обслуживающего пару за дальним столиком. С характерными итальянскими интонациями владелец выражал недовольство тем, что официант работает слишком быстро, не делает пауз и выносит новые блюда, как только гости доели предыдущие, не позволяя им насладиться беседой и прекрасным итальянским вечером. © Simplygreat / Pikabu

2. Не есть на бегу

Ни для кого ни секрет, что у итальянцев особые отношения с едой. Принятие пищи — священный ритуал, делающий этот процесс одной из неотъемлемых радостей жизни. «Люди совершенно не умеют есть. Они готовят скучную еду или идут в ресторан и заказывают скучную еду там, да еще и по сумасшедшим ценам, — такой вердикт об иностранцах вынес один из местных жителей в разговоре с британской писательницей Камин Мохаммади. — Мы, итальянцы, получаем удовольствие от приема пищи, а не от запретов на нее...»

Особое значение для итальянцев имеет привычка начинать утро с чашечки кофе. Увидеть местного жителя с пластмассовым стаканчиком «с собой» — большая редкость. Кроме того, истинный итальянец никогда не нальет напиток в большую кружку, бесцеремонно плюхнув ее на стол. Жители Апеннин предпочитают пить кофе из крохотных чашек в отведенных для этого барах. Некоторые подходят к приготовлению напитка с особым трепетом и готовят его дома по специальным технологиям. Самобытная кофейная культура — это еще один пазл в мозаике итальянского искусства наслаждения жизнью. К слову, заказывая кофе (a caffè), итальянцы всегда имеют в виду эспрессо. Капучино местные жители пьют только на завтрак, не позднее 11 часов утра. Если же вы попросите латте, то вам принесут стакан обыкновенного молока.

Несмотря на кажущуюся расслабленность и нерасторопность, питаются итальянцы согласно четкому расписанию. С 6 до 11 утра — время завтрака. И как бы ни было удивительно, но наши излюбленные каши, яичницы и йогурты в этот прием пищи не входят. Вместо них у итальянцев ароматный капучино и свежий круассан. С 13:00 до 14:30 — время обеда. Питание, как правило, разнообразное и включает в себя закуски, первое (это всегда паста) и / или второе (рыба / мясо + гарнир). В конце обычно заказывают эспрессо и небольшой десерт. Далее по времени — 16:00–18:30 — аперитив. Состоит он из легких напитков и небольших закусок. Ужинают итальянцы обычно плотно, с 20:00 до 22:00. Это время — неотъемлемая часть дня, когда вся семья собирается вместе за большим столом, делится новостями и наслаждается общением. В другие, не оговоренные выше часы в заведения общественного питания можно и не попасть (особенно в нетуристических местах): они попросту бывают закрыты.

3. Сервировать стол

Местные жители, где бы они ни были, всегда найдут способ красиво накрыть стол. Дома для этих целей у них обязательно припасены элегантные подносы, тканевые салфетки и скатерти, милые чашки, тарелки и столовые приборы. Сервировка стола — это, как выразился один из местных жителей, своего рода дань уважения самому себе. А уж увидеть итальянца, который бы ел, глядя в экран ноутбука или смартфона, практически невозможно. Ведь разве можно получать удовольствие от еды, когда все внимание приковано к абсолютно посторонним вещам?

4. Больше двигаться

Несмотря на то что итальянцы питаются довольно калорийной пищей (чего только стоит знаменитая лазанья), они все же реже страдают от ожирения, чем жители большинства других стран. Во многом это связано с подвижным образом жизни: итальянцы всегда находят время на неспешные прогулки и вылазки на природу.

5. Проводить время с близкими

Особую роль в жизни итальянцев играют отношения с семьей. Причем не только с близкими родственниками, но и с теми, которых у нас называют «седьмая вода на киселе». В большой семейный бизнес, как правило, вовлечены все, кто имеет хоть каплю родства и мало-мальски разбирается в деле. Отношения между родителями и детьми остаются теплыми и доверительными на протяжении всей жизни. И неудивительно, ведь члены семьи собираются за столом не только по праздникам, а почти каждый вечер во время ужина. И стар и млад, они обсуждают новости, делятся переживаниями и дают друг другу советы. Семья для итальянцев — поистине главное богатство.

Не менее важны и отношения с друзьями. Встречи за чашечкой кофе или обеденной трапезой у местных жителей предназначены не столько для утоления голода, сколько для поддержания социальных связей. Даже пожилые люди нередко собираются вместе и беззаботно проводят время с приятелями.

К слову, к переписке по интернету многие итальянцы относятся довольно прохладно, считая ее безликой формой общения. А вот личные встречи, совместный досуг, прикосновения и объятия для них не прихоть, а жизненная необходимость.

6. Соблюдать хорошие манеры

Вежливость для итальянцев — это еще один способ проявить уважение по отношению к самому себе и к окружающим. Теплое приветствие, искренняя улыбка, изящный комплимент — важнейшие условия создания непринужденной атмосферы общения. Итальянцы реально очень приветливы и доброжелательны. В магазинах тебе улыбаются голливудскими улыбками, триста раз поблагодарят за покупку и пожелают хорошего дня. В транспорте, в разных учреждениях да и просто на улице все всегда радостные и улыбчивые. Ни разу не видела, чтобы итальянские родители повышали голос на своих детей в парке. © Annike09 / Pikabu

7. Одеваться со вкусом

Основой итальянского стиля является принцип la bella figura — стремление всегда и во всем произвести приятное впечатление. Это понятие находит отражение во всех сферах жизни итальянцев, а особенно в умении одеваться. Гармония форм, высокое качество тканей, элегантность пошива, смелые аксессуары в минималистичном ансамбле — вот что заставляет итальянцев чувствовать себя на высоте, сражая красотой окружающих. А главное, местные жители уверены в своей неотразимости. Не зря знаменитая итальянка Софи Лорен говорила: «Ничто не делает женщину более красивой, чем уверенность в том, что она красива».

8. Работать, чтобы жить, а не жить, чтобы работать

Особый талант итальянцев в том, что они мастерски соблюдают баланс между работой и отдыхом. Местные жители — настоящие спецы во всем, что касается bel far niente — радости ничегонеделания. Зачем нужна вся это суета, стрессы, бесконечная гонка за деньгами, если можно проводить время с близкими, получать удовольствие от еды, дружеского общения, красоты людей и природы да и просто наслаждаться жизнью?

Для нас не проблема отсидеть 5 пар подряд или отработать 10 часов смены — это обычный рабочий процесс. В Италии же мне довелось в первый раз увидеть, как препод спрашивает у студентов (взрослых лбов), устали ли они после 40 минут лекции и нужен ли им перерыв на кофе. (Конечно, нужен.) Работать с 10 утра до 12 дня и потом с 17 до 19 вечера? Легко. Учиться только 4 дня в неделю? Никак иначе, а лучше даже 3 дня. © RussianSpyTravel / Pikabu

Будучи жителем Италии, невозможно отказаться от оплачиваемого отпуска. Обычный итальянец отдыхает 1 неделю зимой, 1 неделю в июне, 3 недели в августе (так как работать жарко). 12 дополнительных дней составляют национальные праздники, также предусмотрены профессиональные праздники и день святого покровителя (у каждого города свой). Все они оплачиваются.

Почти во всех компаниях Италии на обед ежедневно выделяется 2 часа, чтобы сотрудники успели съездить домой, поесть с семьей и вернуться. Руководители на вопрос об упущенных прибылях (ну а как так — 2 часа вместо 1) спокойно отвечают, что им легче работать в дружном, веселом, улыбчивом коллективе, чем с затюканными работниками. © SMPN1 / Pikabu