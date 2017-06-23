8 правил аэропорта, чтобы извлечь выгоду из неприятной ситуации

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Вы собрались в долгожданный отпуск и купили билет на курорт. Но в аэропорту ваш рейс задержали, в самолете попался крайне неприятный сосед, а по прилету оказалось, что багаж потеряли. Кажется, что отпуск испорчен, но это вовсе не так. AdMe.ru расскажет, что делать в таких ситуациях и почему не стоит впадать в панику.

Если вашего чемодана нет на ленте выдачи, первым делом найдите стойку службы Lost & Found. Специалист тут же займется поиском вашего багажа. Если ваши вещи не погрузили в самолет , то их отправят следующим рейсом. Тогда сможете забрать чемодан сами или выбрать доставку курьером.

, то их отправят следующим рейсом. Тогда сможете забрать чемодан сами или выбрать доставку курьером. За утерянный багаж авиакомпания обязана выплатить вам компенсацию — в среднем $ 20 за каждый килограмм. Некоторые компании возмещают до € 1 200 за сумку (даже если она была пустая). Но чтобы багаж считался утерянным, должен пройти 21 день.

авиакомпания обязана выплатить вам компенсацию — в среднем $ 20 за каждый килограмм. Некоторые компании возмещают до € 1 200 за сумку (даже если она была пустая). Но чтобы багаж считался утерянным, должен пройти 21 день. Если в сумке остались вещи первой необходимости, авиакомпания купит их для вас или возместит деньгами (около $ 100).

авиакомпания купит их для вас или возместит деньгами (около $ 100). Багаж никуда не пропал, но сумка повреждена. В этом случае авиакомпания оплатит ремонт или стоимость сумки. Но у вас должен быть чек из магазина.

В этом случае авиакомпания оплатит ремонт или стоимость сумки. Но у вас должен быть чек из магазина. Если багаж вскрыт, то, не снимая чемодан с ленты, вызывайте полицию. Они разберутся, что произошло, а вам возместят ущерб.

Первым делом найдите стойку авиакомпании и узнайте, почему задержали рейс. Если задержка по вине авиакомпании, то она компенсирует неудобства пассажиров деньгами (до € 600). При задержке из-за плохой погоды это не вина авиакомпании и денежной компенсации не будет. Но если вы ждете больше 3 часов, то вас обязаны накормить, напоить и поселить в отель.

это не вина авиакомпании и денежной компенсации не будет. Но если вы ждете больше 3 часов, то вас обязаны накормить, напоить и поселить в отель. Если из-за задержки вы решили не лететь, вам вернут деньги за билет.

Помните: авиакомпания обязана доставить вас в пункт назначения. Поэтому если из-за задержки самолета вы опоздали на стыковочный рейс, то авиакомпания должна вернуть вам стоимость билета и всех последующих пересадок. Или купить новые билеты и составить маршрут. Попросите поставить штамп о задержке на вашем посадочном талоне. Это позволит вам получить компенсацию, сохранит время и нервы. Если вы ждете больше 2 часов, вас обязаны накормить и проводить в комнату отдыха.

Если с вами произошло ЧП и вы не можете лететь, то необходимо написать в службу поддержки авиакомпании или туроператора. Объясните ситуацию и подтвердите свои слова документами. Например, если вы заболели, то вызовите врача на дом и получите справку. В таком случае вам обязаны вернуть деньги или перенести рейс.

Потеря посадочного талона — это вовсе не катастрофа. Если вы прошли регистрацию, то все данные о вас сохраняются в системе и талон можно распечатать повторно у стойки регистрации. Если вы потеряли билет еще до входа в аэропорт, то можно сделать дубликат на стойке авиакомпании в аэропорту. Но за дубликат, скорее всего, придется заплатить. Это относится только к бумажным билетам. В случае с электронной регистрацией можно просто распечатать билет повторно.

Считается, что страховка при покупке билетов нужна только в случае катастрофы. На самом деле страховая компания также возместит вам все траты при задержке рейса и вернет деньги за потерянный багаж. Как правило, за задержку рейса больше 5 часов по страховке вы можете получить до € 300 компенсации. Главное, сохраняйте все чеки.

При покупке авиабилета можно бесплатно заказать спецпитание. В дополнение к стандартному меню можно заказать вегетарианское, диетическое или постное. Напомните о заказе при регистрации, чтобы про ваше меню не забыли. Также вы можете попросить дополнительную порцию. Запас еды на борту обычно ограничен, но, как правило, экипаж берет на пару порций больше. Вежливо попросите добавки, и бортпроводник вам, скорее всего, не откажет.