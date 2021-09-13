8 поездов со всего мира, в которых так и хочется переночевать ночку-другую

Ежегодно 1,8 млрд человек передвигаются на поездах. Наверняка некоторые согласятся, что упоминание о плацкартном вагоне вызывает некое чувство ностальгии: монотонный стук колес, звонкое размешивание сахара в стакане чая. Конечно же, есть и обратная сторона — комфорт и личное пространство, а точнее, его отсутствие. Но время не стоит на месте: технологии развиваются, поезда совершенствуются.

Мы в AdMe.ru убедились, что в любой стране можно найти поезд со своей «изюминкой». Возможно, что и у вас невольно возникнет желание купить билет, чтобы вновь почувствовать романтику железной дороги, а бонус в конце этому поспособствует.

1. Шведский ночной поезд, купе 2-го класса на 6 человек

Локомотивные поезда с ночными вагонами курсируют между северной и южной частями страны. На фото представлен один из четырех вариантов размещения пассажиров: с 6 спальными местами в одном отсеке. Ночью ремни и сетки пристегиваются за специальные крепления для безопасности. Расписание движения поезда составлено таким образом, чтобы достигнуть места назначения утром, к завтраку.

Спальные места на средних ярусах складываются днем в привычное положение, чтобы пассажирам было удобнее сидеть. Существует возможность выбрать мужское, женское или же смешанное отделение. Стоимость бронирования места составит примерно € 20 с человека.

В поезде предусмотрен небольшой ресторан. Время работы с 05:30 до 23:00.

Путешествуя поездами по Швеции, можно наблюдать замечательные пейзажи за окном. Например, маршрут до Хельсингборга сопровождается такими видами.

Бывают и сюрпризы. На фото ниже машинист специально остановил поезд, чтобы пассажиры сфотографировали такое редкое природное явление, как северное сияние.

2. Японские ночные вагоны Nobinobi в поездах Sunrise Izumo и Sunrise Seto

Поезд преодолевает около 950 км приблизительно за 12 часов. В составе имеется несколько видов вагонов с разными типами размещения. На фото представлены вагоны со спальной зоной Nobinobi. Стоимость бронирования спального места является фиксированной, независимо от того, где начинается и заканчивается путешествие. Однако помимо этого при себе необходимо иметь базовый билет и экспресс-билет, который зависит от пройденного расстояния.

Вагон не имеет типичного разделения, к которому мы все привыкли в отечественных поездах. Со стороны прохода имеется доступ сразу к двум ярусам со спальными местами.

3. Китайские вагоны-купе и плацкарты

По территории Китая передвигаются множество разнообразных поездов, принадлежащих различным компаниям. В последнее время стали весьма популярны поезда с вагонами, в которых спальные места располагаются вдоль прохода с обеих сторон. Такая компоновка дает возможность максимально удобно организовать пространство для каждого пассажира, да и ширина дорожки позволяет беспрепятственно пройти даже с большим чемоданом.

Некоторые путешественники отмечают, что в таких поездах нет тамбуров. Иными словами, дорожка между местами проходит сквозь весь состав.

Однако можно встреть и довольно привычные нашему глазу 4-местные купе в поездах CRH1E. С тем лишь отличием, что здесь присутствуют индивидуальные телевизоры.

Китайские провинции славятся своими многочисленными рисовыми террасами, которые можно увидеть из окна вагона.

4. Австрийские ночные поезда Nightjet

Хорошим вариантом путешествия из Австрии в другие европейские страны может стать спальный вагон c 4-местным купе.

На потолке сразу можно заметить изображения заснеженных гор, которые символизируют австрийские склоны. Яркие цвета, преобладающие в плацкарте, привносят некую роскошь в атмосферу. Однако попадаются вагоны в более консервативном исполнении и без таких «декораций».

В каждом вагоне располагаются ванные комнаты и туалеты. Примечательно то, что в стоимость билета включен «Венский завтрак» (кофе или чай, 1 булочка, масло, джем) и минеральная вода. Однако если возникнет желание перекусить «посерьезнее», то обслуживающий персонал предложит что-нибудь из меню. К сожалению, за отдельную плату.

5. Испанский ночной поезд Trenhotel

Это высококачественный ночной поезд для дальних поездок. Особенностью этого состава является то, что он наклоняется во время поворотов.

Конечно же, приятно проснуться и позавтракать в вагоне-ресторане под монотонный и успокаивающий стук колес.

Путешествуя поездами Испании, пассажиры могут наблюдать за нереальными пейзажами, которые никого не оставят равнодушным.

6. Итальянские спальные поезда от компании Thello

Спальные поезда курсируют между некоторыми основными городами Франции и Италии, включая Париж, Дижон, Милан и Венецию.

В этих поездах можно увидеть как привычные нам 4-местные купе, так и купе на 6 человек. В дневное время спальные места можно трансформировать в «сидячее» положение, а удобные подлокотники лишь добавляют комфорта.

Компания Thello также предлагает своим пассажирам купе премиум-класса с личным душем и туалетом для тех, кто не хочет жертвовать комфортом.

На линии Париж — Венеция передвигаются самые комфортабельные ночные поезда, в которых имеется полноценный ресторан.

7. «Каледонский спящий» из Англии в Шотландию

Известный, как «спальный поезд в Шотландию» — один из двух основных спальных поездов в Великобритании, перевозящий пассажиров 6 ночей в неделю из Лондона в Шотландию и наоборот.

В таких поездах спальные отсеки лишь отдаленно напоминают привычные нам плацкарты. Здесь могут расположиться 1 или 2 человека в зависимости от класса билета. Во всех комнатах есть USB-зарядные устройства, спальные принадлежности и раковина, чтобы вы могли всегда освежиться после сна.

Всем пассажирам предоставляются дополнительные принадлежности для сна в фирменном пакете. В каждый комплект входят маска для глаз и беруши.

Для пассажиров первого класса завтрак в поезде уже включен в стоимость билета, поэтому не придется искать, что перекусить в дороге.

Путешествуя на «Каледонском спящем», пассажиры могут насладиться такими пейзажами.

8. Обновленные российские плацкартные вагоны

Не так давно пассажирам РЖД представилась возможность протестировать обновленные плацкартные вагоны. Они по-прежнему рассчитаны на 54 спальных места, по 4 места в каждом купе: 2 нижних места, 2 верхних и 18 боковых мест: верхних и нижних. Однако изменения коснулись именно оформления и эргономики.

Первое, на что обращаешь внимание, — панель, выполненная «под дерево», в которой имеются отверстия. Не сразу можно догадаться, что это лесенка на верхние полки.

При детальном рассмотрении обнаруживаются весьма полезные «фишки». Индивидуальные шторки на каждом месте позволяют закрыться от всех, что, несомненно, является плюсом. На верхнем спальном месте теперь можно сидеть, не упираясь головой в полку сверху.

Наличие персональной розетки, выключателя света и USB-порта для подзарядки гаджетов — сюрприз, о котором наверняка мечтают многие путешественники. Каждый столик теперь оборудован углублением под напитки: больше не нужно переживать, что стакан с горячим чаем «уедет» от вас при остановке поезда.

Бонус: С таким попутчиком путешествовать приятнее