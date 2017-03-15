8 обворожительных людей с уникальным цветом кожи

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Мы в AdMe.ru уверены, что в каждом человеке есть своя изюминка, которая делает его неповторимым. Люди, о которых пойдет речь ниже, привлекли к себе внимание мировой общественности своим необычным цветом кожи. Они абсолютно не стесняются собственной уникальности и стали настоящей сенсацией.

Конни Чиу (Connie Chiu)

Конни Чиу родилась в Гонконге, и, будучи четвертым ребенком в китайской семье, она была единственной, кто родился с альбинизмом. Затем Конни и ее семья переехали в Швецию, где она выросла, изучая гуманитарные науки и журналистику. В 24 года она начала карьеру модели и сегодня является также джазовой певицей — ее часто приглашают выступать на крупных мероприятиях и в джаз-клубах.

Никия Феникс (Nikia Phoenix)

Американская модель Никия Феникс выделяется из массы людей: темная кожа, натуральные волосы, веснушки, покрывающие все тело. Необычную внешность девушки заметил один из членов фирмы Alternative Apparel, производящей брендовую одежду, в тот момент, когда Никия зашла выпить чашечку кофе в небольшое кафе. Модель стала основным лицом рекламных кампаний Coca-Cola и Target.

Стивен Томпсон (Stephen Thompson)

Американец Стивен Томпсон никогда не мечтал о карьере модели. Но однажды судьба столкнула его с фотографом, который был сражен неординарной внешностью Стивена. Фотограф сделал несколько снимков, и их напечатали в журнале — так началась история успеха Томпсона. Его фото не сходят со страниц модных журналов, он востребован в рекламных кампаниях ведущих брендов. В 2011 году красавец альбинос стал лицом модного дома Givenchy.

Винни Харлоу (Winnie Harlow)

Необыкновенная внешность Винни (у девушки витилиго) привлекла внимание Тайры Бэнкс, которая увидела ее аккаунт в инстаграме и пригласила принять участие в 21-м сезоне шоу «Топ-модель по-американски», где девушка заняла 5-е место.

Сейчас Винни Харлоу является лицом бренда казуальной одежды Desigual в Барселоне вместе с бразильской моделью Адрианой Лимой.

Ава Кларк (Ava Clarke)

Ава Кларк — афроамериканка-альбинос. Светлые волосы, зелено-голубые глаза и розовые губы девочки покорили мир моды: фото этого чуда уже успели украсить страницы модных журналов, таких как Vogue, Denim и VIP. По всем прогнозам врачей, девочка должна была ослепнуть. Но благодаря стараниям родителей Ава читает, занимается балетом и сумела обратить на себя внимание именитых фотографов.

Худия Диоп (Khoudia Diop)

Худия Диоп — 19-летняя сенегалка, которую заметили и предложили заниматься модельным бизнесом. Сейчас она завоевала интернет своими потрясающими фотографиями, которые принесли ей более 235 тыс. подписчиков в инстаграме. Худия также вдохновляет людей принять свою индивидуальность: «Если вам повезло быть не похожими на других, никогда не меняйтесь!»

Анастасия Жидкова

Настя Жидкова, которую называют самой красивой девушкой-альбиносом в мире, родилась в России в 1996 году. Молодая и необыкновенная модель меняет лицо моды и индустрию красоты в России. Настя также талантливая певица, которая часто делится своим творчеством на канале YouTube.

Лола Чуил (Lola Chuil)

За жизнью школьницы следят аж 462 тыс. пользователей инстаграма (а ведь в ее профиле всего 39 фотографий!). Лола живет в Лос-Анджелесе, учится в старшей школе и говорит на 8 языках. У нее очень необычная красота: угольно-черный цвет кожи, изящная форма губ, носа и глаз, которые порой кажутся нарисованными. Подписчики Лолы сравнивают ее с юной Наоми Кэмпбелл и пророчат ей успешную карьеру топ-модели.