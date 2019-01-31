8 неоднозначных фактов из жизни немцев, которые я узнала, посетив Германию 7 раз

26

27

17.1k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Впервые приехав в Германию, мы удивлялись повседневным мелочам, которые делают жизнь обычных людей комфортной. Но мы не были готовы к тому, что удивимся и во второй, и в третий, и в каждый следующий приезд туда. Посещая эту страну снова и снова, мы продолжаем открывать рот в изумлении от того, как здесь все устроено.

Автор AdMe.ru только что вернулся из очередного вояжа по Германии и выдает следующую порцию интересностей, которые там увидел.

В кинотеатре

«Дополнительные» минуты фильма — за отдельную плату.

В кинотеатрах есть удобная система абонементов стоимостью € 23 в месяц. Если учесть, что 1 билет в кино стоит € 8–9, а иногда и € 10, приобрести абонемент вполне выгодно для киномана. Но будьте готовы оплатить «излишнюю продолжительность» фильма. Она в абонемент не входит. Если фильм длится больше 120 минут, за него предусмотрена доплата. Кстати, длинные слова в немецком языке объясняются тем, что одно слово здесь состоит сразу из нескольких. Так, Überlängenzuschlag («избыточная длина за дополнительную плату») — это одно немецкое слово.

Билеты продают без определенного места — просто входной: заходи в зал, садись куда хочешь. Минус такой системы очевиден: если вы опаздываете или фильм показывается в маленьком зале, можно не успеть занять удобное место. В конце фильма, когда начинаются титры, никто не встает с мест, продолжают смотреть на экран.

В подъезде

Вот так в моем подъезде девушка продает домашний мед.

Здороваются немцы в подъезде с любым человеком, которого видят. Неважно, живете вы здесь, пришли в гости, ошиблись подъездом, увидели человека, — здоровайтесь, это нормально. 1-й этаж не считается (как во Франции и Великобритании). Если кто-то приглашает вас в гости и, называя адрес, уточняет, что это 1-й этаж, — смело поднимайтесь на 2-й. Именно с него начинается нумерация этажей.

О доверии

«Киоски самообслуживания» с газетами находятся повсеместно: открыл крышку, бросил монету — взял газету. Никакого замка или механизма, никто не проверяет, положили вы деньги или нет. На заправках туалеты платные. В основном оплата осуществляется при помощи автомата, который выдает чек на € 0,7 за посещение уборной. Затем вы получите скидку в € 0,5 на заправку топливом или если что-то купите в магазине здесь же. Однажды автомат не работал, и заботливые немцы поставили блюдце, на которое желающим посетить туалет предлагалось класть деньги. Никакого контролера — деньги на блюдце были.

Безопасность

Баннер на территории проведения «Октоберфеста»: «Веселись, оставайся в безопасности!»

Женской безопасности в Германии уделяется пристальное внимание. Существует множество телефонов доверия по любым проблемам и жизненным ситуациям, где помощь оказывают жителям страны на 15 языках. И для этого даже необязательно иметь страховку.

Елки

Рождественские елки в Германии начинают выбрасывать уже 1 января. Их аккуратно складывают на тротуарах, откуда дорожные службы забирают тех на переработку. Выносить елки нужно без украшений и в определенные дни. За дерево, которое утилизировали не по правилам, нарушителю грозит штраф.

О вкусах

«Шоколад с хрустящими чипсами». «Чипсы со вкусом классического бургера и кетчупа Heinz».

«Пицца-бургер».

Необычные вкусовые пристрастия немцев, пожалуй, нам уже знакомы. Но вот шоколад с начинкой из чипсов-тортильяс и пицца в виде бургера — этого мы еще не видели.

Немецкий юмор

Чувство юмора врачей скорой помощи Германии.

Специфическое чувство юмора немцев становится поводом для шуток над ними же у иностранцев. Всем знаком английский юмор. Теперь вы знаете о немецком.

Рабочий день

Немцы любят начинать рабочий день рано. Часто в 7–8 утра они уже на рабочих местах. Но и длится такой день обычно до 16–17. И еще, в Берлине все разговаривают по-английски. Так что если вы не знаете немецкого, то не будете чувствовать себя некомфортно здесь.

Бонус: магазин в Германии бесплатно раздает футбольные мячи после неудачного выступления сборной на Чемпионате мира — 2018

«Мы дарим эти мячи детям, чтобы следующее поколение играло в футбол лучше».

А вам приходилось бывать в Германии? Может, вы так же увлечены этой страной?