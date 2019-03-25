8 немного жутких фактов о животных, которых все привыкли считать милашками

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Еще в школе нам рассказывали, что опасных животных природа наделяет ядовитым окрасом и свирепым видом, поэтому часто люди теряют бдительность рядом с милой звериной мордочкой. Но даже под самой доброй маской может скрываться безжалостный манипулятор, бессердечный вымогатель и даже маньяк. Из статьи вы узнаете о главных пороках представителей животного мира, в которых никто не разглядел бы злодеев.

AdMe.ru предупреждает, что после прочитанной информации ваши представления о животных не будут прежними.

Коалы

У коал не только самый маленький мозг по отношению к телу среди млекопитающих, но еще и абсолютно гладкий. Из-за такой особенности этот зверь не отличается интеллектом. Например, он не распознает как пищу сорванные листья эвкалипта и может умереть от голода, даже если перед ним будет гора еды.

Считается, что причиной гладкого мозга стало пристрастие к эвкалипту — это очень токсичное растение, в котором почти нет питательной ценности. Такая диета сделала из коал асоциальных животных, которые спят по 20 часов в сутки.

Несмотря на милый вид, у коал скверный характер — самцы жестоко обращаются с самками. Но и к другим видам они не проявляют терпимости. Например, коалы часто попадают в опасные ситуации по собственной глупости и люди, которые решаются помочь этим зверюшкам, часто получают увечья от их острых когтей.

Почему же эти животные до сих пор не вымерли? Коалы являются охраняемым видом, а в дикой природе у них нет конкурентов за еду — никто, кроме них, не ест токсичный эвкалипт. Также у этих животных есть природный «шлем» — мозг занимает только 61 % полости черепа, а все остальное — спинномозговая жидкость, которая действует как амортизатор при падении и защищает от травм.

Толстые лори

Кажется, что этот малыш с огромными глазами не может постоять за себя. Но на самом деле лори — единственный представитель ядовитых приматов. Яд выделяется на передних конечностях, поэтому лори часто облизывают лапы, размазывая токсин по голове и накапливая его в слюне. В случае опасности зверек старается поцарапать противника и отравить его. В структуре яда лори обнаружен белок, напоминающий «кошачий аллерген», что вызывает удушье и смерть не только у мелких животных, но и у человека от анафилактического шока. Ученые также утверждают, что лори способны мимикрировать под опасную рептилию: яд, «очки» вокруг глаз, шипящие звуки, которые издают приматы во время опасности, и следы от хвоста вызывают сходство с очковой змеей.

Длиннохвостые кошки

Эти небольшие кошки, которых можно встретить в джунглях, многим напоминают домашних питомцев. Но их способ выживания весьма коварный: когда длиннохвостая кошка голодна, она подражает крику своей предполагаемой добычи и заманивает ее в ловушку. Это первая кошка, которая пользуется вокальной имитацией для охоты.

Дельфины

Дельфины — очень социальные и активные животные, но в их случае это недостаток. Несмотря на то что ходит много историй о чудесном спасении дельфинами людей и морских обитателей, среди этих млекопитающих есть свои «плохие парни». Вот их несколько основных пороков: Дельфины настроены агрессивно по отношению друг к другу, и битвы бывают настолько яростными, что выжившим после поражения приходится уходить в изгнание.

Ученые становились свидетелями того, как дельфины изводят и запугивают других морских обитателей.

Дельфины питают слабость к жестоким играм. Например, были зафиксированы случаи, когда они утаскивали птиц под воду без намерения съесть их. Также ради удовольствия дельфин может укусить аквалангиста или поиграть с детенышем акулы как с мячиком.

Юные дельфины страдают от зависимости — они охотятся у побережья Западной Австралии и едят рыбу, в коже которой содержится тетродотоксин. Ученые утверждают, что так дельфины доводят себя до состояния опьянения, которое вызывает этот яд.

Топи

В 2010 году старший преподаватель Джейкоб Бро-Йоргенсен из Университета Ливерпуля заметил, что после спаривания самки топи уходят и самцы придумали хитрый способ задержать возлюбленную. Самец бежит впереди самки, смотрит в кусты и создает иллюзию опасности: уши прижимаются и он начинает фыркать, словно рядом находится хищник. Таким образом он дает понять самке, что с ним ей будет безопаснее и ей надо остаться. Для чего они это делают? Конкуренция среди самцов антилоп довольно жесткая, поэтому они готовы пойти на все, чтобы самка выбрала их и осталась рядом. Также этим животным свойственно избавляться друг от друга очень хитрым способом: топи молчат, когда видят, как хищник подкрадывается к их конкуренту, и просто ждут, когда на одного самца станет меньше.

Луговые собачки

Посмотрите внимательно на луговую собачку. Вы бы поняли, что перед вами — маньяк из животного мира? Они не представляют опасности для людей, но знамениты своей необъяснимой любовью убивать сусликов и разбрасывать их тушки по прериям. Ученые не могут объяснить такое поведение, потому как эти грызуны — убежденные вегетарианцы и поводов для конфликтов с другими зверьками у них просто нет.

Ласки

У ласки есть желанное для многих девушек качество — есть и не толстеть. Но одновременно это является и ее проклятием — зверек не может перестать убивать из-за ускоренного обмена веществ. Дичь ласки выбирают покрупнее (до 10 раз больше, чем они сами), потому что каждый день для чувства сытости им необходимо съедать половину от собственного веса.

Каланы

Если бы в мире животных состоялся суд, то к пожизненному сроку точно приговорили бы каланов. Эти с виду милые выдры творят ужасные бесчинства, а также обладают очень хитрым характером. Например, самцы, когда ленятся добывать пищу, берут в заложники детенышей и ждут, когда им в обмен принесут еду.

А какой «злодей» удивил вас больше остальных?