8 маленьких островов, где вас никто не достанет

В мире насчитывается около 500 тыс. островов, и лишь несколько сотен из них населены людьми. На самых крошечных островках едва могут уместиться небольшой домик и пара деревьев, но этого вполне достаточно для того, чтобы с комфортом спрятаться от городской суеты и людей и насладиться долгожданной тишиной. Многие подобные острова открыты для туристов, а некоторые являются частной собственностью, но если у вас есть желание и возможность их посетить, всегда можно договориться с владельцами и совершить эксклюзивную экскурсию в их маленький и уютный мир.

AdMe.ru собрал самые уединенные места в мире, которые могут стать пределом мечтаний для любого интроверта.

1. «Достаточно места», США

«Достаточно места» — островок с таким оригинальным названием является самым маленьким в мире, на котором живут люди. В 1955 году его купила американская семья Сайзленд и построила там двухэтажный домик, посадила дерево и поставила 3 кресла. Все это расположилось на площади около 306 кв. м. Островок находится на реке Святого Лаврентия в штате Нью-Йорк, США.

2. Остров Святого Георгия, Черногория

Остров Святого Георгия находится в Которском заливе в Черногории. Практически всю площадь (0,0032 кв. км) занимает небольшое аббатство, которое существует на острове с 1166 года. Сегодня здесь живут лишь несколько монахов, которые принимают паломников и туристов.

3. Плавучие острова, Перу, Боливия

Индейцы уру уже несколько столетий умело создают искусственные острова из тростника на озере Титикака в Южной Америке. Сегодня существует около 120 таких плавучих островков с уютными экодомиками и даже электричеством от солнечных батарей. На маленьких (30 кв. м) проживают по 2–3 семьи, на самых больших — до 10 семей, а на одном острове даже открыта миссионерская школа для детей.

4. Лорето, Италия

Лорето — крошечный остров на озере Изео в Ломбардии, Италия. В 1910 году здесь был построен замок в неоготическом стиле, разбит маленький сад, сооружена пристань и небольшой маяк. Сегодня остров является частной собственностью.

5. Висовац, Хорватия

Висовац — маленький остров (170×120 метров) в Хорватии, расположен на реке Крка. Здесь находится небольшой монастырь XVII века с ценной коллекцией старинных книг. Сегодня остров открыт не только для паломников, но и для туристов.

6. Вильгельмштайн, Германия

Вильгельмштайн — рукотворный остров (12,5 тыс. кв. м) на озере Штайнхудер Мер в Германии. Вильгельм Шаумбург-Липпе в XVIII веке приказал создать этот остров и построить на нем крепость. Сегодня сюда можно добраться на лодке из ближайшей деревушки Штайнхуде.

7. Мон-Сен-Мишель, Франция

Мон-Сен-Мишель — небольшой остров с неприступной крепостью и монастырем на северо-западном побережье Франции. Первые жители на острове появились в 709 году, сегодня здесь постоянно проживают несколько десятков человек и приезжают сотни туристов. Остров располагается на скале, периметр которой составляет всего 1 км. Центральное место занимает аббатство площадью около 55 тыс. кв. м, в котором сегодня живет община бенедиктинцев.

8. Бьярнарей, Исландия

Бьярнарей — остров площадью всего 0,32 кв. км в Атлантическом океане у южных берегов Исландии. Весь остров покрыт лишь травой, а в центре стоит маленький домик, в котором проживают только 3 человека. Попасть сюда сегодня можно только на вертолете.

А на каком необычном острове побывали вы или мечтаете оказаться?

Фото на превью commons.wikimedia, pixabay

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