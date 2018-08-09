8 итальянских традиций воспитания, которые помогут вырастить детей в атмосфере спокойствия и радости

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У каждой страны есть символы, подчеркивающие самобытность ее жителей. Думая об итальянцах, мы вспоминаем не только пиццу и вино, но и дружную компанию родственников всех возрастов за столом. Молодые мамы, переехавшие в эту страну, восхищаются сплоченностью итальянских семей и ищут секреты воспитания, которые помогают сделать из неугомонных «бамбини» очаровательных синьоров и синьорин.

Мы в AdMe.ru изучили итальянские традиции воспитания и выбрали те, которые могут оказаться полезными для мам и пап по всему миру. Нам кажется, что они помогут родителям и детям обрести жизнелюбие и укрепить отношения не только с близкими родственниками, но и с окружающим миром.

1. Разрешают есть то, что нравится, а не то, что полезно

Есть народная примета: когда ты любишь человека, ты хочешь, чтобы он ел. Итальянцы наверняка согласятся с этим утверждением, но напомнят, что важно не количество, а качество еды. Пища — это не просто корм для выживания, это способ получить удовольствие. В учебных заведениях и дома обед детей обычно состоит из 4 блюд: первое (часто это паста), второе (что-нибудь мясное), овощи, десерт. Здесь главное — разнообразие, а сами порции могут быть маленькими. Ни родители, ни бабушки с дедушками не будут насильно заставлять ребенка есть. Если он не голоден, он не сможет насладиться даже самым вкусным деликатесом.

2. Записывают в творческие секции и водят по музеям

Любовь к искусству у итальянцев в крови. Жители других стран наверняка вспомнят много фамилий итальянских мастеров разных сфер: Петрарка, Микеланджело, Феллини. Дети с раннего возраста ходят на экскурсии в музеи и исторические места вместе с родителями и учителями. В школах проводятся творческие занятия, дети часто устраивают спектакли и музыкальные концерты для родителей. Конечно, у каждого человека разные способности и таланты. Ребенок может и не уметь рисовать или петь, но с раннего возраста родители обращают внимание на красоту вокруг. Искусство — это не жизненно необходимая вещь, но оно помогает чувствовать и видеть настоящие ценности мира.

3. Вьют крепкое семейное гнездо и ужинают большой компанией

Родители и дети вместе завтракают и даже могут пообедать — в итальянских школах специально предусмотрен долгий обеденный перерыв, чтобы ученик смог сходить домой. Ужин — это не просто прием пищи, это трапеза, когда родственники могут собраться в уютном ресторанчике около дома. За одним столом сидят маленькие дети, родители, бабушки и дедушки. Они общаются на равных, и никто не чувствует себя лишним. Все члены итальянских семей обычно живут в одном районе.

4. Ищут баланс между контролем и личным пространством

Итальянские родители не отпускают детей одних в город, расспрашивают о школьных делах и личной жизни. Мамы и папы строго следят за играми на детской площадке и не забывают положить в рюкзак теплый свитер на случай, если внезапно похолодает. Может быть, из тщательного родительского контроля в конце концов и рождается семейная сплоченность? Современные молодые итальянцы признают, что степень опеки варьируется в разных регионах и иногда перерастает во властность. Поэтому молодые родители стараются искать баланс в отношениях с детьми — давать им больше личного пространства и независимости. Например, не ходить за ними по пятам, а справляться о месте нахождения через СМС и соцсети. Они все так же серьезно относятся к проблемам ребенка, но пытаются не быть помешанными на гиперопеке.

5. Любезны с чужими детьми

Родители ласковы не только со своими детьми, но и с чужими. В Италии вообще очень трепетно относятся к детям и беременным женщинам. На улицах ребенку всегда будут улыбаться, с ним могут поговорить или поиграть. Малышей часто бесплатно угощают в ресторанчиках и пекарнях, сажают их на коленки в общественном транспорте и кафе. В такой добродушной обстановке ребенок чувствует, что в мире есть много поводов для радости.

6. Игнорируют плач и истерику

Одна из главных отличительных особенностей итальянских родителей — то, как они реагируют на детскую истерику. Все мы знаем, что ребенок может залиться плачем в людном месте, отталкивать родителей и отказываться идти. Итальянцы в этой ситуации останутся спокойными. Родители не будут смущаться и волоком тащить ребенка домой, а окружающие и ухом не поведут. Даже итальянские психологи в книге «Не программируйте ребенка» говорят, что плач — это естественный процесс очищения от сильных эмоций. Ребенок плачет не потому, что хочет вас опозорить, он выражает страх, сожаление, неудобство. Если каждый раз останавливать слезы, ребенок привыкнет скрывать чувства и будет считать свои ощущения ненормальными. Авторы рекомендуют отказаться от команд «Прекрати реветь», «Как не стыдно», «Мальчики не плачут», а также от шипящих звуков, призывающих к тишине. Вместо этого лучше показать неравнодушие: спокойно улыбнуться, приобнять ребенка или положить руку на плечо.

7. Плюют на успешность

Итальянцы не ждут от своих детей максимальных достижений в школе и увлечениях. В детских садах и начальных классах программа обучения самая простая, домашнего задания не задают. Детей учат не конкурировать с другими, а работать вместе, поэтому в учебных заведениях обычно не проводят конкурсы между одноклассниками. В то же время знания и способности детей будут оценены по заслугам. Например, недавно 8-летний школьник придумал новое для итальянского языка слово — «petaloso», которое можно перевести как «многолепестковый». Учительница помогла ему написать письмо лингвистическим экспертам, а родители с помощью соцсетей поделились неологизмом с народом. Слово оказалось благозвучным для языка и получило распространение. Теперь его включат в новое издание словарей, а мальчика в твиттере поздравил сам премьер-министр Италии.

8. Родители показывают пример, ребенок выбирает

Принято считать, что ребенок имеет те же права, что и взрослый. В то же время родители знают, что их пример оказывает сильное влияние. Ребенок видит, как мама и папа чтят своих родителей, тесно общаются с ними, спрашивают совета и делятся секретами. Такими же теплыми, как у мамы с бабушкой, становятся отношения дочки и мамы. В Италии детям разрешают самим делать заказ в кафе, а подростков стараются не ущемлять в выборе одежды, аксессуаров и цвета волос. Но взрослые итальянцы в повседневной жизни одеваются элегантно, мужчины могут ходить по дому в костюме, а женщины выйти в магазин в лучшем платье. Поэтому постепенно подрастающие итальянцы вместе с жизнелюбием обретают безупречный вкус.