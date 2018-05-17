8 фактов о Дубае, которые впечатлят даже тех, кто уже многое слышал об этом городе

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Дубай является одним из самых быстро развивающихся городов в мире. Еще в 60-е годы XX века это была пустошь с парой зданий в центре, теперь это самый густонаселенный город в ОАЭ. Вы знали, что в Дубае можно найти целый квартал с регулируемым климатом и даже горнолыжный курорт посреди жаркой пустыни?

AdMe.ru собрал для вас самые интересные факты о Дубае, после прочтения которых вы будете удивлены по-настоящему.

1. Полиции в Дубае приходится разъезжать на дорогих автомобилях

В полицейском автопарке Дубая стоят такие автомобили, как Aston Martin, Ferrari, Mercedes. Эти машины не являются показателем роскоши и статусности. Они действительно нужны для работы, ведь только с помощью спорткаров можно догнать скоростные автомобили, гоняющие по городу.

2. 77 % населения города — иммигранты

Только 23 % населения Дубая — это жители Эмиратов. В основном работники, которые занимаются строительством новых зданий, — это иммигранты из Пакистана, Индии и Бангладеш. При этом уровень жизни иммигрантов существенно отличается от роскошной жизни граждан ОАЭ.

3. В Дубае ввели налоги

Ранее ОАЭ были известны как страна, свободная от налогов. Введение налога на добавленную стоимость (НДС) обдумывалось на протяжении 10 последних лет как средство увеличения государственных доходов. Однако обсуждение набрало обороты лишь после обвала нефтяных доходов страны. С 1 января 2018 года был введен НДС в размере 5 %. В то же время некоторые виды товаров и услуг освобождены от этого налога. Например, около 100 видов продуктов, медицинские услуги, образование. НДС в ОАЭ достаточно низкий по мировым стандартам. При этом сектор розничной торговли будет защищен, и рост цен не станет большим шоком для людей со средними и низкими доходами.

4. Дубай — город самых быстрых изменений

В рейтинге City Momentum Index, составленном экспертами JLL в 2014 году на Всемирном экономическом форуме в Давосе, Дубай попал в тройку самых динамично развивающихся городов мира. К примеру, строительство 42 станций метро было завершено меньше чем за 3 года. 20 % всех подъемных кранов на Земле расположены в Дубае. Город также строит самый крупный парк развлечений на планете — Дубайленд, в котором будут искусственные острова и курорты.

5. Внутри отеля «Бурдж-эль-Араб» достаточно золота, чтобы покрыть им 46 265 картин «Мона Лиза»

«Бурдж-эль-Араб» является одним из самых роскошных отелей в мире. Интерьер отеля украшают около 1 790 кв. м золотых листьев. Этого золота достаточно, чтобы покрыть им 46 265 картин «Мона Лиза». Всего для оформления внутренней отделки отеля было использовано около 8 000 кв. м 22-каратного сусального золота.

6. В Дубае в верблюжьих бегах участвуют роботы

Вместо традиционных скачек в Дубае устраивают верблюжьи бега роботов, которые уже успели стать многомиллионной индустрией. Роботы заменяют жокеев-людей, они легче и обладают большей гибкостью, от чего скорости и накал страстей в бегах в разы увеличиваются. Стоимость каждого такого робота — от $ 300 до $ 10 000.

7. В городе строят отдельный район с климат-контролем, превосходящий Монако в 2 раза по размерам

В Дубае построят целый район под куполом с отелями, парками, театрами и торговыми центрами. Площадь квартала составит около 4,5 млн кв. м. Создатели рассчитывают, что ежедневно его будут посещать около 200 тыс. туристов. В полностью пешеходном комплексе будет создан комфортный климат, который будет поддерживаться компьютерами.

8. В Дубае есть крытый горнолыжный курорт

В самом большом торговом центре города есть горнолыжный курорт. Площадь его составляет 22,5 тыс. кв. м. Он имеет 60-метровую высоту подъема с 5 склонами различной крутизны и сложности. Склон окружает территория площадью около 3 000 кв. м с различными санными трассами, уступами для скалолазания, ледяной пещерой и кинотеатром.

А какие интересные факты о Дубае знаете вы?