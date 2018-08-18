8 бомбических десертов, стоимость которых превышает все мыслимые пределы (Спойлер: самое вкусное мы оставили под конец)

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Кажется невероятным, что кто-то готов выложить за кусочек шоколада кругленькую сумму, но это так. Мы собрали в нашей статье самые сногсшибательные варианты вкусняшек, которыми могут полакомиться только избранные. Но кто знает, может быть, и мы когда-нибудь окажемся в числе этих счастливчиков?

AdMe.ru предлагает вам посмотреть на 10 шедевров кондитерского искусства. Но только не на голодный желудок, конечно.

Алмазный пончик (компания Krispy Kreme, Англия), $ 1 682

Цена этого шикарного пончика обусловлена тем, что в его состав входят желе из дорогущего шампанского Dom Perignon, но и остальные ингредиенты не подкачали: съедобные бриллианты и 24-каратный золотой лист. Этот шедевр был создан для того, чтобы собрать побольше денег для благотворительной организации The Children’s Trust.

Мороженое «Золотое изобилие» (ресторан Serendipity 3, США), $ 1 000

Когда Нью-Йоркскому ресторану Serendipity 3 исполнилось 50 лет, владелец решил порадовать гостей чем-то особенным. Так и родилось на свет это супермороженое. Кстати, оно удостоилось звания Книги рекордов Гиннесса как самое дорогое на тот момент. Если вы хотите попробовать сделать такую красоту сами, то вот список ингредиентов: шоколадные трюфели, таитянское ванильное мороженое, 23-каратное съедобное сусальное золото, золотая икра Grand Passion Caviar.

Шоколадный бриллиант «Великолепный» (шоколатье Даниэль Гомеш, Португалия), $ 9,5 тыс.

Эта конфета вошла в Книгу рекордов Гиннесса как самая дорогая в мире. Лакомство было представлено на Международном фестивале шоколада в Португалии. Мало того что его дизайн и «упаковка» (кстати, с кристаллами Swarovski) удивительны сами по себе, так еще и состав не подкачал. Масло редчайшего белого трюфеля, натуральный шафран, мадагаскарская ваниль — и это еще не весь список ингредиентов.

«Макароны от-кутюр» (шеф-кондитер Пьер Эрме, Франция), $ 7,4 тыс. за фунт (453 г)

Это шикарное угощение можно приобрести только в фирменных кулинарных бутиках. «Макароны от-кутюр» (Macarons Haute Couture) создаются по авторской технологии из самых лучших ингредиентов. Готовится это печенье из яичных белков, сахарной пудры, молотого миндаля, а начинка может быть самой разнообразной.

Темный шоколад Chocopologie by Knipschildt (производитель Knipschildt, США), $ 2,6 тыс. за фунт (453 г)

Шоколатье Ричард Доннели вручную изготавливает эти уникальные конфеты на основе какао-бобов особого сорта Valhrona Ganache (70 % Cacao), и это совершенно несравнимо с тем продуктом, который принято называть шоколадом у нас. Более того, эта сладость даже помогает в лечении некоторых заболеваний.

Шоколадное яйцо The Golden Speckled Egg (Curley’s Twickenham, Англия), $ 10 тыс.

Это огромное пасхальное яйцо было сделано специально для благотворительного аукциона. Рекордная стоимость обусловлена редкими ингредиентами (шоколадные трюфели, редкие сорта шоколада и так далее) и огромными размерами лакомства (107 см в высоту).

Клубничный десерт (ресторан Arnaud’s, США), $ 3,95 млн

Ресторан Arnaud’s предлагает уникальную возможность сделать предложение вашей возлюбленной весьма необычным способом, и обойдется вам это удовольствие почти в $ 4 млн. Представьте себе клубнику, украшенную сиропом, мятой и кремом. А теперь добавьте сверху к этой красоте кольцо с огромным розовым бриллиантом. После такого предложения вероятность услышать «нет», пожалуй, сводится к нулю.

Торт «Подиум» (кондитер Дебби Уингхэм, Англия), $ 74 млн

Один из самых дорогих тортов в мире был выполнен британским дизайнером и кондитером Дебби Уингхэм по заказу шейха из Арабских Эмиратов, который хотел для своей дочери чего-то особенного. Что ж, он обратился куда нужно. Британка сделала торт длиной 1,8 м и весом 450 кг, украсив его россыпью алмазов общей стоимостью $ 45 млн. Все фигурки для этого «модного показа» были сделаны максимально приближенными к реальности. Ну и конечно, все в этом лакомстве съедобно, за исключением драгоценностей.

А как вам кажется, сильно ли отличается пирожное за $ 5 от его аналога за $ 5 тыс.?