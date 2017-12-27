8 артефактов, которые мир увидел впервые совсем недавно

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Любая научная отрасль не стоит на месте. Появляются новые возможности для исследований и, как следствие, новые находки и открытия. Например, в конце нашей статьи мы покажем вам, как выглядела древняя королева. Археология также пользуется последними достижениями техники и дарит нам массу интересных открытий, о которых человечество и подозревать не могло.

Мы в AdMe.ru собрали для вас самые захватывающие открытия и находки, которые смогли предстать перед нашим глазам благодаря прогрессу. Смотрим и восхищаемся вместе.

7. Мозг динозавра

Никто бы не догадался, что найденный в 2004 году на землях Сассекса камешек может оказаться окаменелым мозгом древнего динозавра. Но это так. И возраст его составляет приблизительно 133 млн лет. При помощи специального микроскопа ученым удалось узнать, что же это такое — мозг древнейшего обитателя планеты. Данная находка пока уникальна.

6. Предметы рукоделия, сделанные на фронте солдатами времен прусских войн, походов Наполеона, а также британских войн в Южной Африке и Индии

Уникальные одеяла, сделанные вручную мужчинами, причем некоторые из них впервые взяли нитку с иголкой в руки, доказывают, что на войне было место и прекрасному. Ранее считалось, что солдаты мастерили одеяла во время выздоровления в госпитале, но, согласно последним сведениям, солдаты делали их прямо на поле боя, во время кратких перерывов между военными действиями. Выставили эти прекрасные работы только в 2017 году.

5. Останки древнейшего человека на Земле

В 2017 году на всеобщее обозрение выставили скелет австралопитека, причем уникальность его состоит не только в возрасте (около 3,6 млн лет), но и в том, что он практически полный. Его реконструкция показала ученым, что австралопитек намного ближе к скелету современного человека, чем официально считалось ранее. Находка была совершена в пещерах Стеркфонтейн в Южной Африке, и, по мнению экспертов, это была девушка, сорвавшаяся со скалы.

4. Секретная коллекция Моне

Клод Моне, знаменитый французский художник, имел обширную коллекцию произведений искусства. Однако про это очень мало кто знает, потому что художник скрывал этот факт своей биографии. К сожалению, чтобы сохранить тайну, он не вел записей, где и у кого приобретал картины, и по этой причине только в 2017 году его коллекцию смогли выставить на всеобщее обозрение. Доказательством того, что Клод Моне не был противником неоимпрессионистов, служит то, что в его собрании нашлось место для картин Писсарро, Синьяка и Мане — художников, писавших именно в этом жанре.

3. Коренные американцы украшали зубы 2 500 лет назад

Оказывается, украшать зубы драгоценными камнями не такая уж и новая идея. На обнаруженном черепе мужчины из народностей, населявших юг Северной Америки, зубы были украшены полудрагоценными камнями, и это не было чем-то уникальным, а вполне практиковалось у обычных жителей. Для такой работы использовались обсидиановые сверла и клей на основе смолы и костного порошка.

2. Мумия внутри статуи

Благодаря современному сканированию статуи Будды в ней удалось найти мумию буддийского монаха Люцюаня, жившего примерно в ХI−ХII веке н. э. Сам по себе необычный факт вдвойне удивил ученых тем, что вместо внутренностей монаха обнаружились древние свитки с текстом молитв.

1. Необычные китайские сокровища 3100-летней давности

В Китае недавно нашли интересные предметы быта в месте захоронения знатного вельможи (до сих пор неизвестно, кому точно принадлежит могила). Большое количество разнообразной посуды, сделанной из бронзы с невероятным мастерством. Археологи считают, что это только начало, ведь, по их данным. они наткнулись на древнейшее кладбище, основные загадки которого только предстоит разгадать.

Бонус: восстановленное лицо перуанской королевы, жившей около 1 200 лет тому назад

Ученые из Польши и Перу смогли восстановить облик этой знатной женщины благодаря современным методам печати на 3D-принтере. Захоронение Эль-Кастильо-де-Уармей относится к культуре уари, которые жили в Перу задолго до инков. Тело королевы, которую прозвали королевой Уармей, находилось в отдельном склепе с огромным количеством драгоценностей и ритуальных предметов.

Как много еще чудес предстоит открыть, не знает никто. Но, может, вы слышали про еще более новые археологические находки? Делитесь и с нами.