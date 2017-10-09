7 животных, при встрече с которыми мы ведем себя неправильно

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Когда мы где-то на природе случайно пересекаемся с животными, мы пугаемся или радуемся, как дети. Но, по правде говоря, обычно мы не знаем, что делать. AdMe.ru решил провести небольшой ликбез на эту тему. Мы не стали делать акцент на крупных хищниках, а уделили внимание относительно безопасным животным, с которыми тоже нужно знать, как себя вести.

Если в лесу вы наткнулись на лося

Лось — одно из самых крупных животных, которое можно встретить в лесу. Вообще они пугливы и убегают первыми, но осенью и в начале лета они бывают опасны. В Сибири даже говорят, что лось страшнее медведя. Нельзя: Приближаться к детенышам.

Делать резкие движения. Следует: Уйти, заслышав рев лося (даже этого достаточно, чтобы здорово испугаться).

Если встреча произошла, медленно сойти с дороги лося — он не может пятиться.

Спрятаться за деревом — лоси плохо видят.

Включить музыку на телефоне — лося пугают незнакомые звуки.

Если лось бежит за вами, лезьте на дерево.

Если вы едете в машине, а на дороге появился лось или кабан

Нельзя: Сигналить, мигать фарами — животное может напасть.

Объезжать лося спереди. Следует: Быть начеку, если едете на природу осенью. Особенно после заката.

Если зверь появился на дороге — плавно остановиться.

В крайнем случае медленно объехать сзади. Если вы все-таки сбили животное: Не подходите к животному, даже если оно кажется мертвым — оно может вас покалечить.

Не пытайтесь увезти его с собой — это может обернуться уголовной ответственностью.

Правильные действия зависят от законодательства вашей страны — изучите этот вопрос. Скорее всего, нужно будет вызвать сотрудников госавтоинспекции.

Если вы повстречали ежа

Нельзя: Давать молоко (да-да) — у ежей от него несварение.

Трогать голыми руками — можно заразиться целым букетом болезней.

Уносить домой, если еж не ранен — это не домашний питомец. Следует: Если еж ранен — свяжитесь со службой спасения животных, а пока заберите ежа с собой.

Если на вас бежит разъяренный кабан

Вообще такое бывает нечасто — среднестатистический кабан, завидев вас, убежит первым. Но случаи бывают разные, и иногда секачи идут в атаку. Нельзя: Убегать — догонит.

Полагаться на оружие — у кабана почти непробиваемая шкура, пневматика, травматика или нож его только разозлят. Следует: Спрятаться за деревом — кабан потеряет вас из виду.

Залезть на дерево.

Пошуметь как следует.

Если в комнату залетела летучая мышь

Нельзя: Паниковать! Прочь суеверия — животное просто заблудилось, а вовсе не прилетело попить вашей крови.

Брать голыми руками.

Бросать из окна спящую летучую мышь. Следует: Убрать из помещения домашних животных.

Надеть плотные перчатки.

Дождаться, пока мышь сядет, осторожно взять ее в руки.

Либо накрыть ее коробкой, подсунув снизу картонку.

Если мышь не спит — выйти на улицу, дать взлететь.

Если она спит — подождать, пока проснется. А пока накрыть ее коробкой с отверстиями для вентиляции.

Если вы заинтересовали койота, лису или шакала

Нельзя: Убегать — животное может погнаться.

Подходить к нему и пытаться поиграть. Следует: Потихоньку отойти.

Крикнуть.

Раскинуть руки или полы куртки, чтобы создать впечатление, что вы увеличились в размерах.

Бросить в сторону зверя камень или сделать вид, что вы это делаете. Но не бросайте в него самого.

Если вы нашли птенца, выпавшего из гнезда

В 99 % случаев просто проходите мимо — его не надо спасать. Он учится летать, и где-то рядом его родители, которые кормят его, даже если он оказался в кустах. Спасать следует, если: У птенца есть видимые повреждения.

Это птенец стрижа или голубя.

Птенец слеп и не имеет оперения. Свяжитесь со службой помощи животным, самостоятельно вскормить птенца невероятно сложно.

Если вы купаетесь в море, и к вам подплыл дельфин

Люди веками считают этих млекопитающих добряками, которые могут и на спине покатать, и вытащить тонущего на берег. Так вот, не надо очеловечивать дельфинов. Даже в дружелюбном настроении они могут не рассчитать силы и сделать вам больно. Они кусаются и ощутимо толкаются, могут принять дайвера за самку и начать в буквальном смысле домогаться. Не верите — посмотрите это и это видео. Нельзя: Производить резкие движения, если подплыл дельфин.

Думать, что дельфин хороший и ни за что не обидит. Следует: Спокойно отплыть подальше, завидев дельфинов.

Взаимодействовать с ними, если уверены, что можете в любой момент выбраться из воды.

Если вы увидели, что дельфина выбросило на берег

Нельзя: Оттаскивать его в море — погибнет. Раз дельфин оказался на берегу, он болен или ранен.

Оставлять дельфина без присмотра — чайки или собаки могут напасть на него. Следует: Обратиться к спасателям или береговой охране и ждать помощи рядом с дельфином.

Защитить его от солнца — на воздухе дельфин быстро перегреется даже зимой.

Положить на него мокрые водоросли или мокрое полотенце.

Периодически поливать его водой. Следите, чтобы вода не заливалась в дыхальце.

И еще:

Внимание: любое теплокровное животное может быть переносчиком бешенства — смертельной болезни, от которой нет лекарств. Заболевание передается при укусе или попадании слюны на поврежденную кожу. Каким бы милым ни казался зверек, лучше не трогайте его.

Каким бы милым ни казался зверек, лучше не трогайте его. Не давайте домашним животным играть с дикими.

Если вы увидели раненое или больное животное, звоните в службу помощи животным в вашем городе: профессионалы помогут ему лучше, чем вы.

Не кормите диких зверей — они к этому привыкают и теряют навык поиска пищи. Они будут выпрашивать еду у людей, которые этого совсем не ожидают. «Обнаглевшие» животные могут напугать и сами пострадать от реакции человека.

«Обнаглевшие» животные могут напугать и сами пострадать от реакции человека. Не трогайте детенышей — нарветесь на разъяренных родителей.

Мы не хотим сказать, что любые животные — страшная угроза, от которой нужно шарахаться. Просто следует помнить, что они для нас не игрушки и не товарищи: они не добрые и не злые, а просто дикие и непредсказуемые. И мы, будучи существами, наделенными разумом, должны включать его при встрече с животными.