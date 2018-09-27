7 вещей, о которых вам стоит узнать перед поездкой в Японию
Если вы мечтаете посетить Японию, то вы наверняка знаете, что в этой стране все совсем не так, как вы привыкли видеть у себя дома. Конечно, подобное можно сказать о любом другом государстве, но все же Страна восходящего солнца — место особенное.
Например, тут вы можете получить широкий спектр услуг в любое время дня и ночи в самом обычном продуктовом магазине, но при этом вас могут не пустить в баню из-за наличия татуировок. В Японии существует масса правил, но главное из них — не причинять неудобства окружающим.
AdMe.ru собрал несколько полезных советов, которые наверняка пригодятся каждому, кто планирует отправиться в Японию. А бонус в конце статьи обязательно поднимет вам настроение.
7. Круглосуточные магазины-комбини выручат вас практически в любой ситуации
Комбини — это небольшие круглосуточные магазины в шаговой доступности, в которых представлен широкий ассортимент продуктов, в том числе и готовой еды, других товаров и услуг. Вы легко узнаете эти магазинчики по вывескам: как правило, они принадлежат к сетям 7-Eleven, Family Mart, Ministop и Lawson.
В отличие от большинства привычных нам магазинов подобного типа в комбини можно не только купить себе еду или товар первой необходимости, а еще и сделать фотокопию, отправить или получить посылку, оплатить коммунальные услуги (нужно просто отдать квитанцию продавцу), купить авиабилет на внутренний рейс, билет на концерт или другое мероприятие.
Приятно, что в комбини вам с радостью разогреют купленную вами готовую еду (кстати, она отличного качества) и бесплатно дадут к ней приправы и салфетки. А если вы вдруг шли по улице и внезапно захотели воспользоваться туалетом, то вас снова выручит комбини, в каждом из которых есть чистая и бесплатная туалетная комната.
6. Чтобы не переплачивать за товары первой необходимости, лучше отправиться за ними в 100-иеновый магазин
Еще один очень удобный тип магазинов, где можно найти широчайший ассортимент товаров по цене всего лишь в 100 иен (что вместе с потребительским налогом составляет чуть больше $ 1). Как и в знакомых нам магазинах фиксированных цен, тут можно найти закуски, бытовую химию, косметику, канцтовары, игрушки, посуду, одежду, обувь, сувениры и массу других вещей.
Стоит отметить довольно высокое для такой цены качество изделий. Неудивительно, что 100-иеновые магазины очень популярны среди иностранных студентов и туристов с ограниченным бюджетом, ведь это отличный способ сэкономить на самых необходимых товарах.
5. Совершая покупки, не забывайте о потребительском налоге
И все же, делая покупки в Японии, стоит помнить, что цена может быть указана нетто, то есть без добавления к ней потребительского налога, который на сегодняшний день составляет 8 % (а в 2019 году его поднимут до 10 %). Поэтому будьте внимательны, чтобы избежать недопонимания при оплате товара или счета в ресторане.
Если же вы потратили более 5 000 иен на покупки (без учета самого налога), то потребительский налог можно вернуть. Кроме того, в Японии существуют магазины такс-фри, расположение которых вы можете узнать здесь.
Милая деталь: производители иногда прилагают к своим товарам небольшие сувениры, чтобы убедить покупателей выбрать именно их продукт. Именно такой сувенир вы видите на фото — он прикреплен к бутылке с чаем.
4. Будьте готовы снять обувь перед входом в дом, храм, рекан и прочие места, где это необходимо
Японцы считают все пространство вне дома очень грязным, поэтому обязательно снимайте обувь перед входом в чей-то дом. Это же практикуется и в некоторых других местах: реканах — традиционных японских гостиницах, храмах, общественных центрах, школах и некоторых ресторанах. Если вы впервые посещаете какое-либо место, то внимательно осмотрите вход на предмет того, можно ли войти в уличной обуви или же нужно переобуться в тапочки.
К слову, о тапочках: в Японии существует отдельная обувь для посещения туалета, так как он тоже считается очень грязным в отличие от дома. И еще один нюанс: в храм вас не пустят в уличной обуви, но также могут не пустить и босиком, поэтому захватите с собой носки — на всякий случай.
3. Если вы в Японии надолго, лучше приготовьте «аварийный запас» на случай погодных неприятностей
Если ваше посещение этой страны затянулось на пару месяцев, то стоит подумать о своей готовности к стихийным бедствиям вроде тайфунов или землетрясений. У многих японцев на этот случай собран набор вещей первой необходимости, вроде того, что вы видите на фото.
В набор входят предметы гигиены, еда и прочие нужные вещи, большинство из которых можно найти в уже упомянутых нами 100-иеновых магазинах. Конечно, мы надеемся, что вам ничего из этого не понадобится, но все же кто предупрежден — тот вооружен.
2. В каждом микрорайоне есть круглосуточные полицейские участки — кобаны, где с радостью помогут любому туристу
Более 100 лет назад сначала в Токио, а потом во всей Японии была создана система полицейских постов под названием «кобан». С 1990 годов это слово указывают заглавными буквами на латинице — KOBAN. В обязанности дружелюбных и вежливых сотрудников кобана входит поддержание общественного порядка, но этим дело не ограничивается.
Кроме предотвращения преступлений, полицейские о-мавари-сан (что можно перевести как «постовой» или «патрульный») занимаются еще и помощью тем, кто заблудился или ищет определенный дом, а также развозят пьяных по домам. Еще о-мавари-сан возвращают потерянные вещи и документы, ведь японцы, как правило, не берут себе чужого, а приносят найденное на улице в ближайший кобан.
1. Главное, о чем следует помнить в Японии, — это принцип «мэйваку какэнай»
Говоря о Японии, мы не можем не упомянуть о таком важном для общества и культуры этой страны понятии, как мэйваку — неудобстве или беспокойстве, которое человек может причинить окружающим. Издревле население Японии проживало на небольшой территории, а сосуществуя с другими людьми локоть к локтю, человек не может думать только лишь о собственном удобстве.
Один из главных принципов общежития в японском обществе звучит как «мэйваку какэнай» (迷惑かけない), то есть «не создавайте мэйваку», иными словами, не причиняйте никому неудобства и беспокойства.
Разумеется, понятие «мэйваку» порождает множество правил поведения. Например, у японцев не принято громко разговаривать по телефону в общественном транспорте и любых других местах, где это может вызвать раздражение окружающих. А в торговых центрах можно увидеть «негостеприимные» таблички, которые призывают посетителей не лежать на диванах в течение долгого времени.
Словом, в Японии заведено думать не только о себе, но и о тех людях, с кем вы незнакомы, но живете бок о бок. Кажется, этот принцип было бы неплохо перенять и другим странам. А как считаете вы?
Бонус: в Японии популярны вещи с принтами на кириллице
В последнее время в Японии приобрели популярность вещи с русскими словами, ну или теми, которые дизайнер счел русскими.
Надписи на кириллице не всегда бывают связными, но среди них порой попадаются настоящие шедевры. Вероятно, то же самое могут сказать сами японцы о нашей одежде с иероглифами.