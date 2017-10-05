7 вещей, которые можно узнать о человеке в путешествии

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Недаром Марк Твен говорил: «Я понял, что самый верный способ узнать, нравится тебе человек или нет, — это поехать с ним путешествовать», ведь каждое путешествие — это как жизнь в миниатюре. Только без рамок и ограничений. AdMe.ru уверен, что среди наших читателей есть множество путешественников, поэтому мы составили список того, что можно узнать про человека во время поездки. Может, вы сможете дополнить?

Стресс — это первое, с чем люди сталкиваются при выходе из зоны комфорта (то есть из родного города). И то, как человек реагирует на дискомфорт, многое может о нем рассказать. Бывает, что нечаянно выйдя не на той станции метро в Париже, человек уже начинает воспринимать это как критическую ситуацию, терять надежду и молиться. А кто-то будет радоваться, что он потерялся в шанхайском гетто или попал в заложники к террористам в Уганде, — ведь это же приключения! Все глубинные жизненные правила, смешанные с инстинктами, в таких ситуациях выходят наружу, и можно понять, как человек будет вести себя в сложных ситуациях в дальнейшей жизни.

Даже одна компания, которая дружно собралась, к примеру, в Амстердам, может феерично распасться, когда окажется, что все ехали в этот город за разными вещами: кто-то ради Ван Гога, кто-то планировал гашишное турне, кто-то ради брусчатки Квартала красных фонарей, а кто-то хотел бегать по полям с тюльпанами. А выводы по таким интересам можно сделать вполне конкретные, недаром средиземноморские народы любят фразу «Скажи мне, как человек отдыхает, и я скажу тебе, кто он».

Стоит признать, что в жизни чаще всего мы обсуждаем бытовые, новостные или профессиональные темы. А в путешествии, когда люди проводят много времени в одной компании, поначалу образовывается тематическая пустота, а далее в ход идут глобальные философские темы. Глобальные философские темы на трезвую голову — это очень серьезно. По ним можно судить о мыслях человека в целом.

Часто люди выдают себя в обычной жизни, мягко говоря, не за того человека. Как бы ни утверждал ваш друг, что главное в жизни — это духовная пища, в доказательство цитируя Платона через каждые 10 минут, если в путешествии он первым делом кидается на еду и шопинг, обходя прогулки и музеи, знайте — это человек далеко не духовной пищи. А если человек, что дома только и заботится о деньгах и недвижимости, в поездке вдохновенно смотрит на пейзажи — значит, глубоко внутри он все же идеалист.

Готовность человека уступать, умение находить компромиссы, способность работать в команде, предрасположенность к риску, бесстрашие, благородство, умение находить нестандартные решения — список можно продолжать вечно. Многие стороны человека вы нигде так не узнаете, как в путешествии.

Если человек тактично, но планомерно будет весь день ворчать оттого, что на обед ему подали грузинский суп с азербайджанским соусом, то он и в жизни такой зануда .

. Если человек будет скандалить из-за этого с официантом, то в жизни он неуравновешен.

А если человек, отравившись этим соусом, попадает в больницу, где его грабят, на что он просто говорит, что всякое бывает, — тут уже можно и вовсе усомниться в его психической адекватности :)

Главное, от чего избавляется человек в путешествии, — это роль «обычного себя». Он не скован ожиданиями и правилами; он выглядит как хочет, просыпается когда хочет; он волен совершать глупости — одним словом, он свободен. Только в момент такой свободы можно увидеть человека тем, кем он является на самом деле. У нас было все хорошо, пока мы не поехали в свадебное и одновременно первое совместное путешествие в Париж. Там выяснилось, что Коля в Москве был одним человеком, а как оказался далеко от родителей и в другой обстановке, будто подменили: мы начали спорить по любому поводу, обижались друг на друга, в конце концов выяснили, что изначально хотели совершенно другого. По приезде развелись.

По приезде развелись. С моей бывшей лучшей подругой мы перестали общаться довольно прозаично. Мы поехали вместе в путешествие.

Моя среднестатистическая коллега в нашей командировке на конференцию в Париж просто меня поразила. После того как эта женщина как паркурщик погналась за вором, выдернувшим у нее сумку, я взглянул на нее совершенно по-иному. Кажется, в момент, когда она перепрыгнула лавочника на Монмартре, Купидон вонзил в меня стрелу.

До нашего тура по Азии я думал жениться на ней. Но как только мы тронулись в путешествие, выяснилось, что собственный макияж для нее важнее моего сломанного пальца...