7 вещей, которые привычны для США и непривычны для всех остальных

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В каждой стране есть свои особенности. Некоторые из них интересные, и начинаешь жалеть, что такого нет на твоей родине, другие вызывают недоумение и вопросы в стиле «зачем это вообще придумали?» AdMe.ru делится списком вещей, которые стали неотъемлемой частью жизни людей в США и которые в то же время немного взрывают мозг всем остальным.

Измельчитель для еды

В Штатах принято сортировать мусор, и американцы, чтобы было легче это делать, придумали удобную вещь. Внутри каждой раковины есть измельчитель. Его главная задача — измельчить пищевые отходы так, чтобы они без проблем попадали в канализацию. И хочется заметить, что это очень удобно, ведь из мусорки не исходят неприятные запахи от остатков и органика не смешивается со всем остальным, что подлежит сортировке.

Фторированная вода

В XX веке по трубам в Штатах стала течь именно фторированная вода. Этот факт позволяет не только пить воду прямо из-под крана, но и осуществлять некоторый уход за зубами, ведь всем известно, что фтор способствует укреплению зубов, предотвращает их гниение, также не дает размножаться кислотообразующим бактериям.

Кондиционеры

Кондиционеры привычны и другим странам мира, но только в США они предусматриваются уже с самого строительства дома. И в таких случаях используются так называемые «канальные кондиционеры», которые позволяют не только охлаждать помещение, но и освежать его, так как имеют прямую связь с улицей.

Картофель в упаковке

А вот эта особенность, кажется, способна удивить практически всех. Мы привыкли покупать картофель килограммами в мешках. И очень редко задумываемся о том, чтобы купить всего несколько картошин. Но даже в такой ситуации мы никак не ожидаем увидеть индивидуально упакованный картофель. А явление это очень даже привычное для жителей Америки.

Буквенные номера

Американцы решили придумать что-то необычное и касаемо номеров телефонов. Мы привыкли к тому, что номер телефона может состоять только из цифр, но только не для американцев. Они решили добавить еще и буквы.

Знаки на дорогах

Конечно, водители знают дорожные знаки, да и пешеходы что-то понимают, но чтобы однозначно все во всем разбирались, в Штатах решили просто текстом писать любое обозначение.

Транспорт для инвалидов

Любой общественный транспорт в Америке может наклониться до уровня тротуара, чтобы обеспечить беспрепятственный заезд инвалидам в салон. Кроме этого стоит отметить, что тротуары в стране ровные, а пандусы заниженные, что значительно облегчает передвижение.