7 стран мира, где поход к парикмахеру может обернуться неожиданностью для туриста

Когда мы собираемся в парикмахерскую, то уже знаем, чего ожидать: объясним стилисту, какую хотим стрижку, и усядемся в кресло, а в конце волосы высушат и красиво уложат. Но привычный нам порядок вещей в разных странах может быть и совсем другим. Например, вьетнамские салоны красоты обязательно предложат еще и чистку ушей, а в Японии наденут на уши специальные мини-шапочки.