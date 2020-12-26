7 стран мира, где поход к парикмахеру может обернуться неожиданностью для туриста
Когда мы собираемся в парикмахерскую, то уже знаем, чего ожидать: объясним стилисту, какую хотим стрижку, и усядемся в кресло, а в конце волосы высушат и красиво уложат. Но привычный нам порядок вещей в разных странах может быть и совсем другим. Например, вьетнамские салоны красоты обязательно предложат еще и чистку ушей, а в Японии наденут на уши специальные мини-шапочки.
Мы в AdMe.ru заинтересовались этой темой, обнаружили немало неожиданных фактов о парикмахерских по всему миру и решили посвятить этому отдельную статью.
Китай
- В Сямыне (Китай) в накидках, которые надевают в парикмахерских, есть специальные окошки, чтобы клиент мог пользоваться телефоном во время стрижки. © Hans_Ploem / Reddit
- А еще в китайских парикмахерских, как правило, мытье волос и массаж головы бесплатные — их стоимость уже заложена в стоимость стрижки. Процедура эта долгая и роскошная, но не стоит опасаться, что вас попытаются обмануть и добавить в чек лишнюю сумму. А цена услуг стилиста напрямую зависит от квалификации: если вы выберете самую дешевую стрижку, то и выполнит ее менее опытный мастер. Парикмахерами работают в большинстве своем мужчины, женщин-стилистов относительно мало, а девушку в салоне чаще можно увидеть в качестве администратора. Сами парикмахеры не моют головы клиентам, этим, как правило, занимаются либо ученики, либо помощники парикмахера.
- Обслуживать иностранцев возьмутся не все мастера: из-за языкового барьера они опасаются понять туриста неверно, сделать не совсем то, что нужно, и не хотят брать на себя ответственность за испорченную стрижку.
Япония
- Во время мытья головы в японских салонах красоты на лицо клиенту кладут вот такую тонкую салфетку. Предназначение простое — уберечь кожу от капель воды, которые могут подпортить макияж.
- В некоторых парикмахерских Токио вместо привычной стопки журналов, которая призвана скрасить ожидание, вам могут выдать iPad.
- Фен, которым сушат волосы после стрижки и мытья, также полезен и для кожи лица — воздух в нем содержит коллаген. Внутри находится съемный картридж с коллагеном, и можно выбрать один из 3 режимов: «холодный воздух», «горячий воздух» и «для кожи».
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А во время окрашивания волос на уши клиенту надевают специальные шапочки, которые помогают не запачкать кожу краской.
Вьетнам
- Как ни удивительно, но, чтобы найти парикмахерскую во Вьетнаме, не нужно ходить далеко и долго искать — самые дешевые услуги по бритью и стрижке можно получить прямо на улице. Конечно, сложное окрашивание или укладку там не сделают, но простую стрижку — всегда пожалуйста.
- Цены на услуги стилиста во Вьетнаме неожиданно низкие. К примеру, для мужчины бритье, укладка и чистка лица обойдутся всего в $ 5.
- Очень распространена услуга чистки ушей специальными инструментами. Несмотря на то что туристам эта процедура может показаться болезненной, местное население выстраивается в очередь ради нее. Причем предлагают эту услугу как придорожные парикмахеры, так и дорогие салоны красоты.
Индия
- В Индии парикмахерские играют не только роль места, где приведут в порядок прическу и сделают маникюр. Местные заведения — важная составляющая социальной жизни. Поэтому не удивляйтесь, если увидите в кресле старичка, просто смотрящего матч по телевизору, или туда-сюда снующую молодежь, которой не так нужна стрижка, как просто поболтать друг с другом и с работниками. Тут так заведено.
- А еще спектр услуг здесь шире, чем мы привыкли себе представлять. Если в салон зайдет парень, разденется по пояс и поднимет руки, то не переживайте, это не ограбление. Просто он хочет, чтобы ему побрили грудь и спину.
- Индийские парикмахеры — знатоки своего дела. В небольших заведениях средней ценовой категории вы можете не увидеть у них в руках или на столике огромного количества ножниц всех форм и размеров. Но не спешите разочаровываться — всем тем, что у них имеется, они владеют виртуозно.
Франция
- Во время мытья головы стилист обязательно небрежно спросит, не желаете ли вы суа. Если не хотите доплатить после стрижки лишние € 10–20, то лучше отказаться. Слово «суа» (soin) переводится как «кондиционер», а его стоимость, как правило, не включена в стоимость стрижки/укладки.
- А в некоторых салонах разрешают взять с собой на стрижку домашнего питомца. Например, собака сможет подождать хозяина прямо у ног на специальном коврике.
Южная Корея
- На время, когда стилист будет трудиться над прической или уходом за волосами, в салонах могут предложить подушку, которую можно положить на колени, чтобы было удобнее держать телефон. Или чтобы просто-напросто ее обнимать.
Непал
- Если в недорогой парикмахерской в Непале вы попросите традиционное бритье, то вас обслужат опасной бритвой, но быстро и качественно. А сразу после бритья, перед нанесением одеколона, кожу протирают кристаллом квасцов — для устранения раздражения и дискомфорта кожи.
- После стрижки вам обязательно сделают массаж головы и шеи. Он может быть весьма чувствительным, поэтому мастера лучше предупредить заранее, если вы этого не хотите.
Доводилось ли вам посещать парикмахерскую в незнакомой стране? Или не рискнули бы?
Фото на превью AlinaRosanova / depositphotos, ToriChyanChannel / youtube