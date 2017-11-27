7 современных городов стали призраками, потому что в них никто не захотел жить

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В мире ежегодно строятся с нуля новые города. Однако они не всегда находят своих жителей. Сотни новых жилых домов стоят пустыми, пребывая в вечном ожидании своих хозяев. Такие новорожденные города-призраки есть в самых разных уголках планеты. Мы в AdMe.ru задались вопросом, почему так происходит. Взгляните, что мы выяснили. А самое интересное мы приготовили для вас в конце статьи.

1. Кангбаши, Китай

Китай занимает первое место в мире по количеству строящихся зданий. Ежегодно в Поднебесной строятся новые города, но, несмотря на высокую плотность населения, многие из этих городов так и остаются пустыми.

Одна из предполагаемых причин — это чрезвычайно высокие цены на недвижимость. Другая версия говорит о страховке на случай войны. Если китайские густонаселенные города будут атакованы с воздуха, то восстанавливать их будет весьма накладно. Гораздо выгоднее и проще расселить выжившее население по новым городам.

Самый большой китайский город-призрак находится в округе Ордос, где было обнаружено богатое месторождение угля. В городе Кангбаши возведены тысячи жилых домов, а также вся необходимая инфраструктура, включая аэропорт, парки, театры, уличные скульптуры и музей.

Город строился с 2001 года и был рассчитан на 1 млн жителей. Однако сейчас в нем проживает всего 2 % населения от запланированного.

2. Сируэния, Испания

Сируэния еще в начале 2000-х годов была небольшой деревушкой на севере Испании. Но спустя несколько лет на ее окраине в рекордные сроки был воздвигнут целый город, рассчитанный на 10 тыс. человек.

Здесь построили более сотни коттеджей и многоквартирных домов, а также рестораны, магазины, бассейны и даже гольф-клуб. Однако в 2008 году наступил всемирный экономический кризис, который помешал заселению города.

Сейчас в Сируэнии живет чуть больше сотни человек, но вся необходимая инфраструктура исправно функционирует.

Тем не менее город никогда не становится по-настоящему пустым, поскольку здесь пролегает путь паломников в испанский город Сантьяго-де-Компостела.

3. Тяньдучэн, Китай

На востоке Китая располагается маленькая копия Парижа — город Тяньдучэн. Город был построен в той же стилистике, там находятся свои Елисейские поля, собор Парижской Богоматери и даже уменьшенная копия Эйфелевой башни, высота которой — 108 метров.

Город был воздвигнут в 2007 году и рассчитан на 100 тыс. жителей, желающих сменить сельский образ жизни на городской.

Однако на данном этапе «восточный Париж» не заселен даже на четверть. Цены на недвижимость оказались неподъемными, как и в других подобных местечках Поднебесной.

Сейчас Тяньдучэн больше напоминает масштабные французские декорации и потому полюбился молодоженами для свадебных фотосессий.

4. Киламба, Ангола

Новый город Киламба был построен китайской инвестиционной корпорацией в 30 км от Луанды, столицы Анголы. И был воплощением предвыборных обещаний президента страны Жозе Эдуарду душ Сантуша, гарантировавшего строительство огромного количества жилья в кратчайшие сроки.

Строительство Киламбы завершилось в 2012 году. В городе было воздвигнуто 750 многоэтажных жилых домов, рассчитанных на 0,5 млн человек, более 100 торговых помещений и десятки школ.

Общая стоимость строительства оценивается в $ 3,5 млрд.

Однако, несмотря на все усилия, население города составляет около 1 000 человек. Оказалось, что в стране практически отсутствует средний класс. Большинство населения живет за чертой бедности, существуя на $ 2 в день. И потому не может позволить себе приобрести квартиру даже с помощью ипотеки.

5. Темза-Таун, Китай

Еще один китайский город-призрак Темза-Таун является уменьшенной копией Лондона. Занимает площадь всего в 1 кв. км и рассчитан на 10 тыс. жителей.

Здесь есть своя Темза, дома в викторианском стиле, готическая церковь, красные телефонные будки, а также статуи Гарри Поттера и Джеймса Бонда. Бюджет строительства города составил порядка $ 800 млн.

Заселению псевдоевропейского местечка помешал экономический кризис 2008 года, который показал, что прослойка состоятельных китайцев, на которых и был рассчитан город, практически отсутствует. Жилье в «китайском Лондоне» смогли позволить себя очень немногие, поэтому город по-прежнему остается призраком.

Сейчас Темза-Таун, как и Тяньдучэн, представляет собой лишь гигантские свадебные декорации.

6. Масдар, ОАЭ

Экогород Масдар строится в 17 км от Абу-Даби, столицы Объединенных Арабских Эмиратов. Проект оценивается в $ 22 млрд. В основе проекта лежит принцип ответственности, что означает устойчивую экологическую среду в городе. Это будет достигнуто за счет обеспечения энергией из возобновляемых источников, минимизации выбросов углекислого газа в атмосферу, системой полной переработки городских отходов.

Город рассчитан на 50 тыс. жителей, но сейчас там обосновались всего 300 человек, среди которых преимущественно студенты Масдарского института науки и технологий.

Здесь запрещены автомобили и работает всего один магазин, поэтому за большинством товаров необходимо ехать в другой город.

Несмотря на то что проект практически завершен, город по-прежнему пустует. Одной из причин, помешавших заселению, был экономический кризис. Кроме того, население, привыкшее жить в роскоши, возможно, не готово жить по принципу ответственности, лежащему в основе Масдара.

7. Киджондон, КНДР

Северокорейская деревня Киджондон расположена у демилитаризованной зоны и является единственным населенным пунктом, который видно со стороны Южной Кореи. Деревня была построена в 1950-х годах с целью пропаганды высокого уровня жизни, который ожидает всех южан, пересекших границу. Несмотря на официальную версию, что в деревне проживают 200 обычных семей, с помощью современной оптики можно увидеть, что дома представляют собой пустые коробки без внутренних помещений. Свет в деревне загорается в одних и тех же частях зданий, всегда в одинаковое время. Иногда в деревне можно увидеть солдат, а также моющих окна женщин, одних и тех же на протяжении 15 лет.

До 2004 года в деревне работали громкоговорители с пропагандистскими текстами, направленные в сторону юга. Поняв бесполезность таких передач, северные корейцы стали по 20 часов в день транслировать на всю громкость военные марши. Тогда Южная Корея запустила ответные меры в виде ревущих динамиков с южнокорейской рок-музыкой. Когда шум стал невыносимым, радио с обеих сторон отключили навсегда.

Бонус: Нейпьидо, Мьянма

В 2005 году правительство Мьянмы совершенно неожиданно для всего мира решило перенести столицу страны из Янгона в Нейпьидо. Новая столица была построена посреди джунглей в незаселенной части страны и заняла площадь в 7 054 кв. км. Потребовались миллиарды долларов и несколько лет строительства, чтобы местность получила новый статус.

Кроме правительственных зданий и жилых домов в городе были возведены многочисленные торговые центры и отели, поля для гольфа, спорткомплекс, гербарий и даже зоопарк.

Точное время переноса было назначено на 6:36 утра астрологами, к мнению которых бирманцы активно прислушиваются. Причина смены столицы до сих пор остается загадкой. Среди самых интересных версий звучали страх властей перед большим скоплением людей и возможными забастовками, а также мнение астрологов.

Изначально здесь жили члены правительства. По слухам, им было приказано переехать в новую столицу в течение 48 часов, но мало кто выполнил волю властей. И потому долгое время Нейпьидо был безлюдным местом с пустыми домами и улицами. Однако сейчас, спустя дюжину лет, это оживленный город с постоянно растущим населением.

Какой город удивил вас больше всех? Возможно, вы знаете и другие новые города-призраки? Делитесь в комментариях!