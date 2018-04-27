7 проблем, которые станут угрозой совместному отпуску, если их заранее не решить

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Чтобы узнать человека лучше всего, с ним нужно отправиться в совместное путешествие, гласит одна из поговорок. Люди в совершенно непривычной для них обстановке могут раскрыть себя с иной стороны. Чтобы избежать неожиданностей и возможных конфликтов, стоит учесть все ситуации, которые могут возникнуть, и уметь найти из них выход.

AdMe.ru предлагает разобраться в проблемах, которые могут появиться в вашем совместном путешествии, чтобы долгожданный отдых не был испорчен.

1. Двойная ответственность

Когда вы собирались в поездку, долго выбирали лучший отель, бронировали экскурсии, то невольно стали «туристическим агентом», который теперь полностью отвечает за ваш общий первоклассный отдых. При любых накладках со стороны отеля или турфирмы ваш партнер будет винить только вас во всем происходящем, так как именно вы отвечали за организацию путешествия. Также вы должны будете следить еще и за своим другом, который может потерять деньги, съесть не то, выпить лишнего или уснуть на пляже под палящим солнцем. Что делать? Психологи рекомендуют не брать на себя полную ответственность за подготовку путешествия, а заниматься планированием поездки вдвоем.

2. Дополнительный «багаж»

Когда вы едете в путешествие с другом или своей второй половинкой, то вы незаметно упаковываете в чемоданы не только солнцезащитный крем, но и все нерешенные задачи и ссоры. Так как свободного времени у вас появляется много, а говорить на родном языке больше не с кем, то вы невольно начнете обсуждать все то, что вас тревожит и беспокоит на родине. Так вы можете испортить отпуск не только себе, но и своему компаньону, который явно не готов все время вас выслушивать и утешать. Что делать? Если конфликт во время отпуска все-таки произошел, то вам следует сделать 30-минутный перерыв в обсуждении сложной темы с партнером. За это время вы сможете немного успокоиться и подумать над тем, что вы хотите сказать своему спутнику, чтобы сгладить напряженность.

3. Зависимость

Если вы путешествуете вдвоем, то вы все должны делать вместе. Вы вынуждены ждать, пока нужный магнитик на холодильник будет найден, пока идеальная фотография для инстаграма будет сделана, пока превосходное место на пляже, чтобы было и в тени, и на солнце, будет обнаружено. Что делать? Чтобы избежать напряженности в отношениях, необходимо иногда побыть наедине со своими мыслями. Это не значит, что вы должны ехать на разные экскурсии и проводить целый день порознь. Вы можете вместе лежать на пляже и читать разные книжки, либо слушать музыку, когда едете в автобусе, или совершать одиночные утренние пробежки, посещать спа-процедуры.

4. Плохое настроение

Бывает, что просто встали не с той ноги и все не заладилось. Все вокруг начинает раздражать, а страдает первым именно тот, кто будет рядом с вами. Хмурое настроение быстро передастся вашему спутнику, и минимум один день отдыха будет безнадежно испорчен. Что делать? Юмор и терпимость — это основные ингредиенты комфортного совместного отдыха. Если вы чувствуете, что ваш спутник не в духе, то просто обнимите его крепко и загадайте любую забавную загадку, например: «Какое растение все знает?»

5. Разные вкусы

Бывает так, что кому-то из вас обязательно захочется того, что другой терпеть не может, однако должен будет есть, так как сегодня право выбора места для обеда было не за ним. Это касается и выбора приключений. Кто-то любит музеи, кто-то активный отдых, а другой просто хочет понежиться на солнышке. Что делать? Лучше заранее понять, какие потребности у вас и вашего партнера, что именно вы ждете от путешествия. Если ваш спутник обожает экстремальные виды отдыха, а вы предпочитаете только синее море и солнечный пляж, то сделайте сюрприз вашему партнеру и подарите ему курс по виндсерфингу или любое другое развлечение, за которым вы можете спокойно наблюдать, не отрываясь от приема солнечных ванн.

6. Ложная экономия

Да, если вы едете вдвоем, то номер в отеле вам обойдется дешевле, вы сэкономите на такси, поделите большую порцию в ресторане. Но когда вы пойдете за сувенирами, то вас не будет покидать мысль, что вы могли бы купить гораздо больше, ведь вес вещей в багаже вы можете поделить между собой. На еду вы в конечном итоге можете потратить гораздо больше, если ваш спутник окажется гурманом, а вы могли бы обойтись и фруктами с рынка. В конечном итоге один из вас может посчитать другого транжирой или скупердяем, что очень быстро перерастет в конфликт. Что делать? Чтобы не портить отношения из-за денежных вопросов, продумайте весь ваш совместный бюджет на поездку заранее. Заядлые путешественники знают, на каких вещах можно сэкономить, и всегда рады поделиться своими советами. Не покупайте бесполезные сувениры или одежду, которую вы не сможете носить у себя на родине. Питайтесь не в туристических местах, а вместе с местными жителями. Не везите безделушки вашим друзьям и родственникам, а просто отправьте им яркие открытки с приятными пожеланиями.

7. Свобода

Совместные путешествия заставляют держать себя в определенных рамках. Это может касаться вашего поведения и даже манеры одеваться. Вас всегда будет оценивать ваш друг, чтобы ему не пришлось краснеть, когда вы захотите пойти в приличный ресторан лишь в пляжном наряде. Все эти ограничения и дополнительные требования от вашего спутника, о которых вы даже не задумывались, когда путешествовали в одиночку, могут породить массу конфликтов в вашей паре. Индивидуальная поездка, безусловно, даст вам больше свободы, ведь никто вас не осудит, если вы будете вести себя более свободно, чем в компании знакомых людей. Что делать? Не бойтесь давать больше свободы вашему партнеру. Эксперты по отношениям говорят, что индивидуальные поездки могут даже укрепить взаимоотношения пары. Ведь очень часто путешествия в одиночку заставляют вас еще больше ценить того, к кому вы возвращаетесь домой.

А с какими сложными ситуациями вы сталкивались, когда путешествовали вместе?