7 секретов, которые от нас скрывают отечественные тревел-шоу
По статистике, 44 % россиян проводят отпуск дома или на даче, а за границу выезжает 10-я часть населения страны. У жителей Украины дела обстоят лучше, однако большинство все равно не может позволить себе путешествия по миру — в основном по финансовым соображениям. Возможно, по этой причине мы все так любим тревел-шоу, в которых ведущие рассказывают об экзотических местах. Однако не все шоу одинаково полезны, некоторые вводят нас в заблуждение и искажают реальность в угоду рейтингу.
AdMe.ru пересмотрел самые популярные программы о путешествиях на отечественном ТВ и выяснил, почему некоторые из них утаивают от нас правду.
1. Цены устаревают задолго до выхода передачи в эфир. А иногда вообще не соответствуют действительности
Некоторые программы расскажут и покажут вам, как сэкономить в путешествии. Ведущие выбирают самые дешевые отели, магазины или рестораны, а зрители надеются встретить такие же цены в реальности. Однако опытные путешественники постоянно замечают несоответствия и обращают на них наше внимание.
- Съемки программы иногда проходят задолго до того, как шоу попадает в эфир: оно проходит стадии согласования и монтажа. За это время цены на проживание / питание / проезд могут здорово поменяться.
- Цены подгоняются под формат телешоу для создания драматического эффекта. Например, в одном из выпусков «Орла и решки» ведущая заявила, что самый дешевый отель в Стоун-Тауне (Танзания) стоит $ 200, хотя на самом деле цена завышена 6–7 раз.
2. Стремление повторить подвиги ведущих может угрожать здоровью и кошельку
Шоу про путешествия на современном ТВ интересны зрителям только в том случае, если приносят пользу и предлагают полезные лайфхаки. Благодаря ТВ-программам у нас создается ощущение, что путешествовать — это недорого, легко и весело. Однако за кулисами остаются неприятные подробности, которых телезрители не видят.
- Дешевые хостелы опасны для здоровья. Даже в относительно безопасной Европе в недорогих гостиницах можно подхватить чесотку или привезти домой клопов. Генеральный продюсер программы «Орел и решка» признался, что иногда разрешает ведущим не ночевать в хостелах из-за антисанитарии или по соображениям безопасности.
- Уличная еда и даже простая вода могут надолго уложить в постель. Ведущие ТВ-шоу всегда бодры и веселы, но по контракту они обязаны работать даже с температурой или тошнотой.
- Повторение некоторых подвигов ведущих может стоить жизни. Например Дмитрий Комаров («Мир наизнанку») рассказал, что чуть не задохнулся при подъеме на гору. Несмотря на то что корреспондент был готов к нагрузкам, истощение от подъема на шеститысячник оказалось слишком сильным.
- Программа «Еда, я люблю тебя!» тоже допускает опасные промахи. В выпуске, посвященном Черногории, ведущие пробуют пршут в антисанитарных условиях.
3. Картинка отредактирована в угоду рейтингу, а встреча с действительностью может сильно разочаровать
В отличие от старых ТВ-передач вроде «Клуба путешественников», которые были публицистическими, нынешние шоу принадлежат к жанру гонзо-журналистики. В таких программах традиционные принципы журналистики, например аналитичность, отходят на второй план. А на первый выходят субъективные впечатления и яркая картинка.
В приоритете стоят сочные кадры, захватывающие планы, которые часто не соответствуют действительности. Профессиональный оператор с помощью удачного выбранного ракурса может превратить самое унылое место в отличный полигон для съемок.
4. Режиссеры добавляют шок-контент, который отвлекает зрителя и не несет никакой информации
Современные программы про путешествия добавляют в сценарий элементы реалити-шоу. Ведущие постоянно попадают в неловкие / опасные / забавные ситуации и стараются выпутаться из них. Они едят змей и тараканов, спят в антисанитарных условиях, бреются налысо или конфликтуют с местными. Однако это подмена реальности: все сюжетные повороты прописаны в сценарии и не несут никакой информационной нагрузки.
- Михаил Кожухов («В поисках приключений») признался, что укус змеи в одном из эпизодов был предусмотрен сценарием и процесс проходил под контролем профессионалов.
- В 99 % ведущие «Орла и решки» знают, как упадет монетка и кому придется ночевать в хостеле, а кому — в шикарном отеле. Это делается и по соображениям безопасности: в некоторых странах хрупким белокурым девушкам ходить почти в одиночку опасно.
- У любой программы есть продюсер, который заранее выезжает на место съемок и обследует локации. Все случайные находки не случайны, а удивленные лица ведущих — результат их актерского мастерства.
5. Каждая минута шоу распланирована заранее
Съемочная группа тревел-шоу состоит в среднем из 10 человек (продюсер, режиссер, оператор, редактор, сценарист и т. д.). А подготовка к экспедиции начинается задолго до самой поездки.
- Продюсеры ищут на месте людей, которые готовы помочь в организации съемок (блогеры, гиды) взамен на упоминание в титрах программы или за гонорар.
- На съемку 60-минутного эпизода уходит 7–14 часов рабочего времени. В некоторых программах больше: одну серию «Орел и решка. Шопинг» снимают 5 дней до 15 часов.
- Местные жители иногда бывают негативно настроены против туристов либо просят денег буквально за все. Ведущий «Мира наизнанку» рассказывал, что в Африке приходилось платить на каждом шагу.
- Сценарии тревел-шоу дописывают после съемок. Например, из 300 часов видео нужно сделать 40-минутный захватывающий сюжет, придумать подводки и подать готовое блюдо зрителю.
6. Реклама искажает представления зрителя о действительности и не несет никакой пользы
На работу тревел-журналистов сильно влияет экономический фактор: поездки, проживание и питание стоят немалых денег. А гостиницы и рестораны не всегда соглашаются работать по бартеру. И здесь в игру вступает реклама, и она бывает 3 видов:
- Открытая. Когда ведущие прямо упоминают товар / бренд / спонсора. По большому счету в такой рекламе для зрителя нет ничего трагичного (кроме чувства раздражения).
- Скрытая (продакт-плейсмент). Реклама товаров и услуг, которая органично вписывается в сюжет программы. Например, ведущие пользуются определенным приложением для смартфона, внезапно решают помыть голову, выпить чая из брендированной чашки или съесть витамины на пляже.
- Бартер. Бесплатное размещение в отеле сильно влияет на тон отзывов. Опытные журналисты отмечают, что в случае предоставления бесплатных услуг блогеры в целом положительно отзываются о стране и могут создать у зрителей неверные впечатления.
7. Некоторые страны и крупные турагентства заинтересованы в продвижении конкретных маршрутов
Промоутинг — это уже совсем другой, более высокий уровень рекламы. В СССР путешествовать по миру могли единицы да и то в избранные страны. Однако сегодня сами государства заинтересованы в том, чтобы к ним приезжали туристы и оставляли как можно больше денег. В этом деле государствам помогают популярные передачи — они показывают, как здорово, дешево и душевно можно отдохнуть в данной стране.
- Грузия приглашала российских ведущих программы «Руссо туристо» в Тбилиси и Батуми. Соответственно, тон программы получился довольно мягким и некритическим.
- Программу «Россия. Гений места» спонсирует Министерство культуры РФ. Ведущая шоу дает исторические справки и советует, как добраться до достопримечательностей и сэкономить деньги.
- «Непутевые заметки» выросли из пресс-туров. Это поездки, которые турагентства устраивают для журналистов в рекламных целях. Поэтому автор данной программы не забирается в непроходимые джунгли и не совершает экстремальных походов. Такой подход стал поводом для массы шуток, потому что большая часть зрителей программы не может позволить себе круиз на лайнере или лечение на водах в Баден-Бадене.
Бонус: программы, которые стараются показать путешествия без прикрас, все-таки существуют
Можно бесконечно спорить о достоинствах и недостатках программ из нашей статьи. В конце концов, развлекательные передачи и не обязаны быть строго научными. Однако профессиональные журналисты призывают нас не терять надежды. По отзывам опытных путешественников мы составили перечень программ, которые стараются давать непредвзятую информацию и действуют в духе старой школы журналистики.
- ТВ-передачи:
- «Мир наизнанку». Авторская программа Дмитрия Комарова, который путешествует вдали от туристических троп.
- «В поисках приключений» Михаила Кожухова, который рассказал о подробностях быта простых людей и опробовал самые опасные ремесла.
- «Человек мира с Андреем Понкратовым», который пошел по стопам Михаила Кожухова и пытается вжиться в быт разных культур.
- «Путешествия Познера и Урганта». Ведущие рассказывают об истории страны, в которой они очутились, и общаются с коренными жителями.
- YouTube-каналы:
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Madventures. 2 горячих финских парня посещают различные места с «дурной славой» и «пробуют на себе» все традиции местных жителей.
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Grigoryi1. Путешественник Григорий Соколов делится навыками выживания в дикой природе.
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NUISIDIDOMA. Тревел-блогер Максим Заселян путешествует автостопом со смешной суммой в кармане.
А вы любите ТВ-шоу о путешествиях или предпочитаете смотреть дальние страны своими глазами? Расскажите о том, где вы уже успели побывать и куда мечтаете попасть.
Фото на превью Орел и решка / iнтер