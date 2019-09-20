7 секретов, которые от нас скрывают отечественные тревел-шоу

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По статистике, 44 % россиян проводят отпуск дома или на даче, а за границу выезжает 10-я часть населения страны. У жителей Украины дела обстоят лучше, однако большинство все равно не может позволить себе путешествия по миру — в основном по финансовым соображениям. Возможно, по этой причине мы все так любим тревел-шоу, в которых ведущие рассказывают об экзотических местах. Однако не все шоу одинаково полезны, некоторые вводят нас в заблуждение и искажают реальность в угоду рейтингу.

AdMe.ru пересмотрел самые популярные программы о путешествиях на отечественном ТВ и выяснил, почему некоторые из них утаивают от нас правду.

1. Цены устаревают задолго до выхода передачи в эфир. А иногда вообще не соответствуют действительности

Некоторые программы расскажут и покажут вам, как сэкономить в путешествии. Ведущие выбирают самые дешевые отели, магазины или рестораны, а зрители надеются встретить такие же цены в реальности. Однако опытные путешественники постоянно замечают несоответствия и обращают на них наше внимание. Съемки программы иногда проходят задолго до того, как шоу попадает в эфир: оно проходит стадии согласования и монтажа. За это время цены на проживание / питание / проезд могут здорово поменяться.

Цены подгоняются под формат телешоу для создания драматического эффекта. Например, в одном из выпусков «Орла и решки» ведущая заявила, что самый дешевый отель в Стоун-Тауне (Танзания) стоит $ 200, хотя на самом деле цена завышена 6–7 раз.

2. Стремление повторить подвиги ведущих может угрожать здоровью и кошельку

Шоу про путешествия на современном ТВ интересны зрителям только в том случае, если приносят пользу и предлагают полезные лайфхаки. Благодаря ТВ-программам у нас создается ощущение, что путешествовать — это недорого, легко и весело. Однако за кулисами остаются неприятные подробности, которых телезрители не видят. Дешевые хостелы опасны для здоровья. Даже в относительно безопасной Европе в недорогих гостиницах можно подхватить чесотку или привезти домой клопов. Генеральный продюсер программы «Орел и решка» признался, что иногда разрешает ведущим не ночевать в хостелах из-за антисанитарии или по соображениям безопасности.

Уличная еда и даже простая вода могут надолго уложить в постель. Ведущие ТВ-шоу всегда бодры и веселы, но по контракту они обязаны работать даже с температурой или тошнотой.

Повторение некоторых подвигов ведущих может стоить жизни. Например Дмитрий Комаров («Мир наизнанку») рассказал, что чуть не задохнулся при подъеме на гору. Несмотря на то что корреспондент был готов к нагрузкам, истощение от подъема на шеститысячник оказалось слишком сильным.

Программа «Еда, я люблю тебя!» тоже допускает опасные промахи. В выпуске, посвященном Черногории, ведущие пробуют пршут в антисанитарных условиях.

3. Картинка отредактирована в угоду рейтингу, а встреча с действительностью может сильно разочаровать

В отличие от старых ТВ-передач вроде «Клуба путешественников», которые были публицистическими, нынешние шоу принадлежат к жанру гонзо-журналистики. В таких программах традиционные принципы журналистики, например аналитичность, отходят на второй план. А на первый выходят субъективные впечатления и яркая картинка. В приоритете стоят сочные кадры, захватывающие планы, которые часто не соответствуют действительности. Профессиональный оператор с помощью удачного выбранного ракурса может превратить самое унылое место в отличный полигон для съемок.

4. Режиссеры добавляют шок-контент, который отвлекает зрителя и не несет никакой информации

Современные программы про путешествия добавляют в сценарий элементы реалити-шоу. Ведущие постоянно попадают в неловкие / опасные / забавные ситуации и стараются выпутаться из них. Они едят змей и тараканов, спят в антисанитарных условиях, бреются налысо или конфликтуют с местными. Однако это подмена реальности: все сюжетные повороты прописаны в сценарии и не несут никакой информационной нагрузки. Михаил Кожухов («В поисках приключений») признался, что укус змеи в одном из эпизодов был предусмотрен сценарием и процесс проходил под контролем профессионалов.

В 99 % ведущие «Орла и решки» знают, как упадет монетка и кому придется ночевать в хостеле, а кому — в шикарном отеле. Это делается и по соображениям безопасности: в некоторых странах хрупким белокурым девушкам ходить почти в одиночку опасно.

У любой программы есть продюсер, который заранее выезжает на место съемок и обследует локации. Все случайные находки не случайны, а удивленные лица ведущих — результат их актерского мастерства.

5. Каждая минута шоу распланирована заранее

Съемочная группа тревел-шоу состоит в среднем из 10 человек (продюсер, режиссер, оператор, редактор, сценарист и т. д.). А подготовка к экспедиции начинается задолго до самой поездки. Продюсеры ищут на месте людей, которые готовы помочь в организации съемок (блогеры, гиды) взамен на упоминание в титрах программы или за гонорар.

На съемку 60-минутного эпизода уходит 7–14 часов рабочего времени. В некоторых программах больше: одну серию «Орел и решка. Шопинг» снимают 5 дней до 15 часов.

Местные жители иногда бывают негативно настроены против туристов либо просят денег буквально за все. Ведущий «Мира наизнанку» рассказывал, что в Африке приходилось платить на каждом шагу.

Сценарии тревел-шоу дописывают после съемок. Например, из 300 часов видео нужно сделать 40-минутный захватывающий сюжет, придумать подводки и подать готовое блюдо зрителю.

6. Реклама искажает представления зрителя о действительности и не несет никакой пользы

На работу тревел-журналистов сильно влияет экономический фактор: поездки, проживание и питание стоят немалых денег. А гостиницы и рестораны не всегда соглашаются работать по бартеру. И здесь в игру вступает реклама, и она бывает 3 видов: Открытая. Когда ведущие прямо упоминают товар / бренд / спонсора. По большому счету в такой рекламе для зрителя нет ничего трагичного (кроме чувства раздражения).

Скрытая (продакт-плейсмент). Реклама товаров и услуг, которая органично вписывается в сюжет программы. Например, ведущие пользуются определенным приложением для смартфона, внезапно решают помыть голову, выпить чая из брендированной чашки или съесть витамины на пляже.

Бартер. Бесплатное размещение в отеле сильно влияет на тон отзывов. Опытные журналисты отмечают, что в случае предоставления бесплатных услуг блогеры в целом положительно отзываются о стране и могут создать у зрителей неверные впечатления.

7. Некоторые страны и крупные турагентства заинтересованы в продвижении конкретных маршрутов

Промоутинг — это уже совсем другой, более высокий уровень рекламы. В СССР путешествовать по миру могли единицы да и то в избранные страны. Однако сегодня сами государства заинтересованы в том, чтобы к ним приезжали туристы и оставляли как можно больше денег. В этом деле государствам помогают популярные передачи — они показывают, как здорово, дешево и душевно можно отдохнуть в данной стране. Грузия приглашала российских ведущих программы «Руссо туристо» в Тбилиси и Батуми. Соответственно, тон программы получился довольно мягким и некритическим.

Программу «Россия. Гений места» спонсирует Министерство культуры РФ. Ведущая шоу дает исторические справки и советует, как добраться до достопримечательностей и сэкономить деньги.

«Непутевые заметки» выросли из пресс-туров. Это поездки, которые турагентства устраивают для журналистов в рекламных целях. Поэтому автор данной программы не забирается в непроходимые джунгли и не совершает экстремальных походов. Такой подход стал поводом для массы шуток, потому что большая часть зрителей программы не может позволить себе круиз на лайнере или лечение на водах в Баден-Бадене.

Бонус: программы, которые стараются показать путешествия без прикрас, все-таки существуют

Можно бесконечно спорить о достоинствах и недостатках программ из нашей статьи. В конце концов, развлекательные передачи и не обязаны быть строго научными. Однако профессиональные журналисты призывают нас не терять надежды. По отзывам опытных путешественников мы составили перечень программ, которые стараются давать непредвзятую информацию и действуют в духе старой школы журналистики. ТВ-передачи: «Мир наизнанку». Авторская программа Дмитрия Комарова, который путешествует вдали от туристических троп. «В поисках приключений» Михаила Кожухова, который рассказал о подробностях быта простых людей и опробовал самые опасные ремесла. «Человек мира с Андреем Понкратовым», который пошел по стопам Михаила Кожухова и пытается вжиться в быт разных культур. «Путешествия Познера и Урганта». Ведущие рассказывают об истории страны, в которой они очутились, и общаются с коренными жителями. YouTube-каналы: Madventures. 2 горячих финских парня посещают различные места с «дурной славой» и «пробуют на себе» все традиции местных жителей. Grigoryi1. Путешественник Григорий Соколов делится навыками выживания в дикой природе. NUISIDIDOMA. Тревел-блогер Максим Заселян путешествует автостопом со смешной суммой в кармане.

А вы любите ТВ-шоу о путешествиях или предпочитаете смотреть дальние страны своими глазами? Расскажите о том, где вы уже успели побывать и куда мечтаете попасть.