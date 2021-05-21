7 признаков, по которым нашего туриста в секунду вычисляют в любой точке планеты

Несмотря на то, что в каждом крупном мегаполисе можно встретить одни и те же бренды масс-маркета, жители разных стран привыкли стилизовать свои наряды определенным образом. И иногда это оказывается узнаваемым для представителей других национальностей.

Я уже давно живу в Европе и встречаюсь с европейцем. Недавно едем в автобусе, заходит русская девушка, садится, и люди начинают ее фотографировать. Я долго не могла понять, что же их так заинтересовало в ней, а мой парень искренне удивился: «Как „что фотографируют“? Шапку!» Я посмотрела — на девушке была всем нам хорошо известная шапка из натуральной лисы. © Подслушано — Здесь говорят о тебе / VK

Живу в Болгарии уже больше 5 лет. Поначалу часто слышала от болгар: «Вас, русских, сразу видно». Я по привычке воспринимала это как-то с негативом. И начала спрашивать, что они имеют в виду. Отвечали, что мы светлые (естественно, не прямо все-все) и нас заметно. Я все равно не понимала, как это видно. А когда пожила там несколько лет, разобралась. Просто потому, что мы реально отличаемся от болгар: как минимум они чаще темные, смуглые. И сама стала видеть нас, русских. Всегда четко определяю русских на пляжах: вся семья обычно в кепках, панамках, шляпах, в общем, с защитой от солнца. Болгары даже детям не всегда покрывают голову, хотя солнце очень сильное. И всегда приятно встречать соотечественников. © Ирина Барон / AdMe

Ужинаем с другом-швейцарцем в ресторане в Женеве. Мимо проходит девушка в платье и на каблуках. Товарищ просит меня его с ней познакомить, так как она из России. Я поспорил, что нет. Угадайте, кто проспорил. © Роман Бубнов / Facebook

Мало кто знает, но мужские сумки через плечо вызывают умиление у европейцев. То, что считается привычным и даже престижным у русскоязычных, стало негласным опознавательным знаком.

На Тенерифе мы с женой не понимали, почему все торговцы в первый же день приезда зазывали нас по-русски. Подумали, что слышат речь, даже специально молчали, когда мимо них проходили, или говорили по-английски. Но каждый следующий зазывала или продавец все равно понимал, что мы русские, хотя внешне мы обычные европеоиды. И только вечером в номере, глядя на себя в зеркало, понял, в чем дело. На моей белой футболке большими буквами по-английски написано: «When a man is tired of Moscow, he is tired of life» — «Если человек устал от Москвы, он устал от жизни». © Semiknewmsk / Pikabu