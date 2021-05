7 признаков, по которым нашего туриста в секунду вычисляют в любой точке планеты

На Тенерифе мы с женой не понимали, почему все торговцы в первый же день приезда зазывали нас по-русски. Подумали, что слышат речь, даже специально молчали, когда мимо них проходили, или говорили по-английски. Но каждый следующий зазывала или продавец все равно понимал, что мы русские, хотя внешне мы обычные европеоиды. И только вечером в номере, глядя на себя в зеркало, понял, в чем дело. На моей белой футболке большими буквами по-английски написано: «When a man is tired of Moscow, he is tired of life» — «Если человек устал от Москвы, он устал от жизни». © Semiknewmsk / Pikabu