7 признаков, по которым нашего туриста в секунду вычисляют в любой точке планеты
Встречая жителей других стран, мы пытаемся угадать, откуда они приехали, опираясь на наши знания, полученные из книг, фильмов, поездок, предыдущего опыта общения. Во время путешествий мы сами становимся объектами внимания со стороны местных жителей, которые вычисляют национальность гостей своей страны.
Мы в AdMe.ru изучили признаки, по которым иностранцы определяют наших соотечественников, даже если они держат рот на замке.
Привычки в питании
Многие страны славятся своими кулинарными традициями и особенностями приема пищи. Например, в Европе не во всех меню можно найти привычные для нас супы, которые присутствуют практически в каждом нашем ресторане.
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В Австрии в McDonald’s попросил «Биг Мак», картошку и сырный соус. В ту же секунду кассир на русском отвечает, что сырного соуса нет. Я в недоумении спрашиваю, как он понял, что я русский (по акценту мало заметно, так как хорошая школа английского). И он ответил: «Только русские заказывают сырный соус, а в Европе его нет, только барбекю». © Подслушано — Здесь говорят о тебе / VK
Мелкие детали во внешности
В России проживают представители свыше 190 этнических групп, которым присущи различные черты лица и разное телосложение. Несмотря на это, иностранцам часто удается определить россиян по едва заметным особенностям, которые отличают нас от других. Например, светлые глаза встречаются у россиян чаще, чем у европейцев, и в 75 % случаев у нас прямой профиль лица.
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Я бывала в России не менее 10 раз. Многие русские женщины действительно похожи на моделей. Им повезло с генетикой: у них более полные губы, ярко выраженные скулы и линия подбородка, которой многие позавидовали бы. Красота тут очень важна, и они умеют ее подчеркивать. Косметика продается везде, даже в аэропортах. Я знаю одну русскую женщину, которая обычно целых 2 часа тратит на покупку косметики, у нее дома более 200 средств для макияжа. © Julia Reece / Quora
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Живу в Китае уже очень много лет. Внешне сильно отличаюсь от местного населения: светлые волосы, белая кожа, огромные зеленые глаза. В течение всех этих лет меня жутко бесит и вводит в ступор одна местная особенность. Китайцы сразу же, как только тебя видят, начинают громко обсуждать: «Ой, смотри, иностранка», «Белая кожа», «Точно русская». Ну неужели у них не проскочит и мысли о том, что я могу понимать все, о чем они говорят?! В лифте я все слышу! © Подслушано — Здесь говорят о тебе / VK
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В Италии во мне сразу узнавали русского. Я удивлялся: почему, как? Спрашивал итальянцев. Говорили, что сами не знают, как им это становится понятно. Пока не спросил нашего русского экскурсовода. Она говорит: «Посмотрите на себя в зеркало и посмотрите на здешних мужчин». Себя я и так вижу постоянно: рост — 194 см, вес — 120 кг, русые волосы. Присмотрелся к местным: невысокие брюнеты. Вопрос отпал. © Люди и мир / Яндекс.Дзен
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У русских женщин могут быть привлекательные черты лица, которые кажутся западным жителям экзотическими, например круглые лица и светлые глаза. © Ludivine Reynaud / Quora
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Большинство молодых россиянок действительно похожи на моделей. Я видел много женщин с идеальной осанкой, красивыми чертами лица и уверенной походкой. И они, как правило, обладают этой невероятной красотой: здоровой, почти невинной. И к тому же мастерски владеют искусством макияжа. © Thomas Penrose / Quora
Привычка к определенным бытовым вещам
В повседневной жизни мы и не задумываемся о том, что привычные нам вещи могут стать для кого-то указанием на то, из какой страны мы приехали.
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При заезде в номер 5-звездочного отеля города Пафос выяснилось, что в туалете нет ершика. Позвонила на ресепшен, попросила организовать. Приходит уборщица и с порога мне: «Руссия?» Я такая: «Ага». — «Ну да, вы всегда ершик просите». © Подслушано / Ideer
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Итальянский бойфренд моей подруги позвал ее на уик-энд к друзьям. Она захватила с собой тапочки. Собралась довольно большая компания, и только двое были в тапочках: моя подруга и русская невеста хозяина дома. Наверное, не стоит упоминать о том, что все с порога поняли, откуда они обе.
Стиль одежды
На фотографии слева — девушка из России, на фото справа — девушка из Канады.
Несмотря на то, что в каждом крупном мегаполисе можно встретить одни и те же бренды масс-маркета, жители разных стран привыкли стилизовать свои наряды определенным образом. И иногда это оказывается узнаваемым для представителей других национальностей.
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Я уже давно живу в Европе и встречаюсь с европейцем. Недавно едем в автобусе, заходит русская девушка, садится, и люди начинают ее фотографировать. Я долго не могла понять, что же их так заинтересовало в ней, а мой парень искренне удивился: «Как „что фотографируют“? Шапку!» Я посмотрела — на девушке была всем нам хорошо известная шапка из натуральной лисы. © Подслушано — Здесь говорят о тебе / VK
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Живу в Болгарии уже больше 5 лет. Поначалу часто слышала от болгар: «Вас, русских, сразу видно». Я по привычке воспринимала это как-то с негативом. И начала спрашивать, что они имеют в виду. Отвечали, что мы светлые (естественно, не прямо все-все) и нас заметно. Я все равно не понимала, как это видно. А когда пожила там несколько лет, разобралась. Просто потому, что мы реально отличаемся от болгар: как минимум они чаще темные, смуглые. И сама стала видеть нас, русских. Всегда четко определяю русских на пляжах: вся семья обычно в кепках, панамках, шляпах, в общем, с защитой от солнца. Болгары даже детям не всегда покрывают голову, хотя солнце очень сильное. И всегда приятно встречать соотечественников. © Ирина Барон / AdMe
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Ужинаем с другом-швейцарцем в ресторане в Женеве. Мимо проходит девушка в платье и на каблуках. Товарищ просит меня его с ней познакомить, так как она из России. Я поспорил, что нет. Угадайте, кто проспорил. © Роман Бубнов / Facebook
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Мало кто знает, но мужские сумки через плечо вызывают умиление у европейцев. То, что считается привычным и даже престижным у русскоязычных, стало негласным опознавательным знаком.
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На Тенерифе мы с женой не понимали, почему все торговцы в первый же день приезда зазывали нас по-русски. Подумали, что слышат речь, даже специально молчали, когда мимо них проходили, или говорили по-английски. Но каждый следующий зазывала или продавец все равно понимал, что мы русские, хотя внешне мы обычные европеоиды. И только вечером в номере, глядя на себя в зеркало, понял, в чем дело. На моей белой футболке большими буквами по-английски написано: «When a man is tired of Moscow, he is tired of life» — «Если человек устал от Москвы, он устал от жизни». © Semiknewmsk / Pikabu
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Были в Париже в 2010 году. Зашли в парфюмерный магазин, с нами сразу заговорили на русском. Мы спросили, как продавец узнала, что мы русские. Она ответила, что только русские утром причесаны и с макияжем. © Елена Ушакова / Facebook
Особые привычки ухаживать за собой
Российские женщины активно пользуются салонными услугами по уходу за собой. В нашей стране они стоят гораздо дешевле, чем в странах Европы, а уровень сервиса и качество часто превосходят европейское. Поэтому там ботокс доступен скорее женщинам с высоким доходом, а у нас это могут себе позволить все желающие. В разных странах также разная мода и традиции окрашивания волос.
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Стою на открытии мероприятия, болтаю с парикмахером лет 50. Он замечает, что заходящие девушки точно русские (живем в США). А все потому, что только русские женщины красятся именно в тот рыжий цвет. И правда же! Молодые — в цвет лисицы, старшие — в рыже-малиновый. Сама порой так узнаю наших. © Подслушано / Ideer
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За границей к ботоксу прибегают те, кто может себе позволить. «Уколы красоты» в Европе стоят раз в 7–10 дороже, чем в России. © Schnatterinchen / AdMe
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В России даже в провинциальном городе найдется хороший мастер по маникюру и педикюру, а здесь, во Франции, его не отыщешь днем с огнем. Качество услуг отвратительное. Необходимость вынудила сходить на медицинский педикюр. К несчастью, после похода туда уже второй год не могу избавиться от грибка. © Ka_Fe / AdMe
Поведенческие особенности
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Живу второй год в Аргентине. Тут почти все улицы с односторонним движением. Как-то перехожу дорогу, слышу за спиной мужской голос: «Доброе утро, девушка!» Я в недоумении оборачиваюсь, думая, откуда здесь русский мужик и как он узнал, что я тоже русская. Спросила, ответ меня насмешил: сказал, что только русские при переходе дороги с односторонним движением смотрят по двум сторонам. © Подслушано — Здесь говорят о тебе / VK
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Были в Испании, живем в Казахстане. Зашли в кафе и молча сели. Прибегает парень-официант (потом выяснили, что из Питера), спрашивает: «Что будете заказывать, земляки?» Мы растерялась (внешность не русская), молчали. Его ответ убил: «А только наши заходят и не здороваются». Очень стыдно, с тех пор всегда, заходя куда-либо, здороваюсь. © Кеньжеш Амирова / Facebook
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Когда мы отдыхали на популярном курорте Таиланда, очень удивляло и парило, как местные угадывают, что мы русские. В первые же секунды попадания в их поле зрения нам кричали: «Привет! Как дела?», или «Заходи ням-ням!», или «Эй, давай покупай», или другие фразы на русском языке. Сначала я была уверена, что дело во внешнем виде, и экспериментировала со стилем — от вечернего платья с каблуками до небрежных джинсов с кедами. Потом подозревала, что они слышат нашу речь... И лишь в последний день меня осенило, и я предложила нашей компании идти и улыбаться во все 32 безо всякого повода. И что вы думаете? Hello, welcome! Please come in! © PMML / Pikabu
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В болгарском отеле на входной двери в кафе только на русском языке было написано: «Еду с собой нельзя выносить». © Dasha Rostokina / AdMe
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Пару лет назад в Будапеште была в купальнях Рудаш. Там на стене тоже всего одна надпись и тоже на русском: «Прыгать в бассейны запрещено!» © villiss / AdMe
Платят наличными
Россияне привыкли путешествовать, прихватив с собой деньги на случай, если карта не сработает. Владельцы магазинов и работники сферы обслуживания любят эту особенность наших туристов, потому что им не приходится выплачивать процент банку.
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Муж моей подруги работает в отеле в Милане. Там очень любят российских клиентов, потому что они обычно платят вперед и наличными.
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Я работаю в отделе обслуживания клиентов крупной мебельной сети. Почти все без исключения российские покупатели расплачиваются за свои покупки огромной пачкой наличных по 50 или 100 купюр из бумажного конверта. © explainlikeimfive / Reddit
А у вас были случаи, когда иностранцы сразу определили, из какой страны вы приехали?