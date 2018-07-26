7 праздников, повеселиться на которых удастся только людям со стальными нервами

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Все еще считаете, что любой праздник — это весело и мило? А что, если в ходе какого-нибудь фестиваля вы наткнетесь на колонну прохожих с человеческими черепами в руках? Или внезапно заметите, что мимо вас проносят в гробах живых людей? Если не испугаетесь, значит, эта статья точно для вас.

Ведь AdMe.ru собрал самые чарующие и пугающие праздники со всего света, которые, несмотря на жутковатую атмосферу, очень веселят людей, принимающих в них участие.

1. Дни замороженного мертвеца

В первые полные выходные марта множество любителей экстрима собираются в горном городе Недерлэнд, чтобы в веселой суматохе почтить память дедушки, умершего в 1989 году. Пожилой мужчина по имени Брэд Морстуль умер в Норвегии, но его внук, интересующийся крионикой, отказался хоронить тело. Вместо этого он привез усопшего в Недерлэнд, расположенный в американском штате Колорадо, и заморозил в собственном сарае. Скорбящий отпрыск надеялся в будущем, когда наука шагнет вперед, вернуть родственника к жизни.

Когда о странном содержании сарая узнали местные жители, их возмущению не было предела, и, заручившись поддержкой властей, они хотели заставить мужчину провести похороны. Однако история получила большую огласку за пределами населенного пункта и правонарушитель обрел поддержку многих жителей Штатов и иностранцев.

Тогда власти города поняли, что замороженный мертвец может стать магнитом для туристов. И не ошиблись. В кодексе, запрещающем гражданским лицам хранение трупов, была сделана «оговорка на дедушку», и множество энтузиастов стало стекаться в Недерлэнд в начале марта, чтобы посетить упомянутый сарай, покататься с горок на напоминающих гробы ящиках и искупаться в ледяной воде.

2. Фестиваль Фамадихана

Ухаживать за могилами усопших принято во многих странах и культурах. Но ухаживать за самими телами приучены, пожалуй, только жители Мадагаскара. Раз в 7 лет во время фестиваля Фамадихана мадагаскарцы достают тела своих усопших родственников из склепов, танцуют с ними и устраивают шествия и пиры. А после меняют покойникам саваны и помещают на прежние места.

Местные жители уверены, что душа человека не покидает этот мир до тех пор, пока тело его полностью не сотлеет. А пока духи все еще в мире живых, им нужно выказывать уважение, заботясь о телах.

3. День мертвых и их покровителей

Этот вуду-праздник отмечается на Гаити в первых числах ноября. В эти дни местные жители прославляют покровителя всех мертвых Барона Субботу, а также жену его — Маму Бриджит. Согласно гаитянской мифологии, эти духи обитают между миром усопших и миром живых и помогают тем, кто умер, преобразоваться в переходных существ.

В начале ноября толпы гаитян отправляются на кладбища, где устраивают праздник возле креста Барона Субботы, украшенного черепами и свечами (крест символизирует перекресток, а не распятие). Во время праздника поют вуду-песни, танцуют, пьют, а некоторые участники даже входят в транс. Со стороны это выглядит жутковато, но только не для гаитян, которые верят, что задобренный Барон Суббота может подарить жизнь даже тяжелобольному человеку, если откажется копать ему могилу. Поэтому празднования стараются сделать максимально громкими и красочными.

4. День черепов

Этот праздник отмечают в Боливии в ноябре. Боливийцы выносят на улицы человеческие черепа и устраивают с ними шествия. На останки надевают вязаные шапочки и украшают цветами. В зубы некоторых черепов вставляют сигареты. Так местные жители почитают память усопших. Примечательно, что вне праздника эти черепа хранятся у жителей Боливии в домах на почетных местах: в стеклянных шкафах, похожих на витрины, или на импровизированных алтарях. Некоторые останки передаются из поколения в поколение, но при желании их можно приобрести в специализированном магазине. Большинство черепов выкапываются из безымянных могил.

5. Французский шабаш

Этот праздник, который можно назвать французской версией Хеллоуина, проводится в городе Шалиндре. По легенде, именно здесь в Средние века обитал демон Фуллетот, покровитель ведьм. Он жил на холме, где каждый год в ночь с 28 на 29 октября на шабаш собиралась разного рода нечисть. Конечно, сегодня в эти рассказы мало кто верит, однако французы до сих пор устраивают в эту ночь шабаш: наносят на лица ужасающий грим, надевают костюмы и собираются на главной городской площади, где всю ночь транслируются фильмы ужасов. Также традиционно здесь устраивается парад костюмов, а кульминацией праздника становится мистический танец охотников на ведьм.

6. Фестиваль голодного духа

Проводится китайскими диаспорами во многих странах в 15-й день 7-го месяца по лунному календарю. Например, в этом году он выпадает на 25 августа. Считается, что в этот день небеса, ад и мир живых открыты друг другу. Поэтому на землю приходят духи предков, истосковавшиеся по благам живых людей. Чтобы облегчить их печаль, китайцы сжигают еду, одежду и драгоценности, сделанные из папье-маше, устраивают огненные шествия по ночным городам и запускают в воду миниатюрные горящие лодки, указывающие духам путь назад в их мир.

По сути, в этом празднике нет ничего страшного, но только для не для случайного туриста, которого все эти мистические ритуалы могут не на шутку испугать.

7. День живых мертвецов

Праздник отмечается 29 июля на северо-западе Испании. В этот день чествуют тех, кто пережил клиническую смерть. Людей, некогда оказавшихся на грани жизни и смерти, укладывают в гробы и устраивают с ними шествие, заканчивающееся в церкви. Там по ним читают мессу, после которой случается импровизированное воскрешение: «усопшие» поднимаются из гробов и принимают поздравления родных и близких. Завершает праздник веселое застолье, во время которого вернувшиеся из мира мертвых испанцы рассказывают окружающим о пережитом опыте. Таким образом участники Дня живых мертвецов благодарят святую Марту де Рибартеме, которая считается покровительницей воскресших.

На каком из этих праздников вы бы не отказались повеселиться? А какой не рискнули бы посетить даже за деньги?