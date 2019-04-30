7 поступков, которыми викторианская леди опозорила бы свое имя. А мы их регулярно совершаем

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Викторианской эпохой называют период с 1837-го по 1901 годы. В это время в Великобритании проводилось много социальных реформ, создавались механизмы, частью которых мы пользуемся и сегодня, но положение женщины оставалось ущемленным. Чтобы не оказаться в центре насмешек и осуждения, дамы должны были следовать множеству правил, имеющих предписания на любую тему: от того, как соблюдать гигиену, до того, как правильно реагировать на двусмысленные шутки.

AdMe.ru предлагает вам увидеть настоящее лицо эпохи корсетов и платьев с кринолином. И узнать, за какие действия леди того времени могла подвергнуться публичному осуждению.

1. Неприлично признать, что женщины носят нижнее белье

Считалось, что даже упоминание о нижнем белье может вызвать нездоровый интерес к анатомическим деталям. Одна викторианская леди так высказалась по этому поводу: «[Это] не те вещи, моя дорогая, о которых мы говорим; мы стараемся даже не думать о них». Кстати, современному человеку нижнее белье того времени показалось бы весьма вульгарным. Дело в том, что в unmentionables (панталонах, которые носили в качестве нижнего белья) отсутствовал шаговый шов. И в зоне промежности получался разрез. Неудивительно, что канкан пользовался такой популярностью.

2. Неприлично и весьма опасно принимать теплую ванну

В викторианские времена мылись не слишком часто, причем преимущественно летом. Считалось, что полностью мокрое тело лишено естественной защиты, а это может привести к психическим расстройствам, чахотке или горячечному бреду. «В эту эпоху делать что-то правильно зачастую означает делать это максимально неудобно», — утверждает в своей книге «Руководство по сексу, манерам и премудростям замужества для викторианской леди» журналистка Тереза О’Нилл. Мыться следовало, стоя в нетопленой комнате, обтираясь губкой, смоченной в холодной воде с капелькой уксуса. О такой вещи, как теплая, вызывающая негу ванна, не могло быть и речи. Считалось, что мытье в воде температурой 37,8 °С могло привести женщину к безумию и подтолкнуть к поиску плотских удовольствий. Наши современные джакузи привели бы добродетельных викторианских леди и джентльменов в ужас. Они посчитали бы их, вероятно, чем-то вроде кипящих адских котлов.

3. Физическая активность для женщин недопустима

В начале XIX века бытовало мнение, что девушки и женщины должны беречь свое нежное тело для особой цели — рождения детей. Считалось, что спортивные занятия для женщин опасны. Да и чем больше была разница между физическим развитием обоих полов, тем легче было держать дам в зависимом положении. Но рассуждения вроде: «Женщины, как правило, физически меньше и слабее мужчин; их мозг намного легче, и они во всех отношениях не годятся для того же количества телесного или умственного труда, которое могут выполнять мужчины», — видимо, касались только дам высшего света. Женщины из рабочего класса трудились на угольных шахтах и сталелитейных заводах, в текстильной и сельскохозяйственной промышленности. Вместе с детьми они доставляли кадки с углем через узкие шахтные стволы. Более того, владельцы фабрик часто предпочитали брать на работу женщин, а не мужчин, поскольку их легче было заставить выполнять тяжелую физическую работу, а платить им можно было меньше. Лишь к концу XIX — началу XX века отношение к физическим нагрузкам изменилось. Девушки из высшего и среднего класса получили возможность играть в теннис, бадминтон и крикет, стрелять из лука, заниматься плаванием и гимнастикой. Хорошая физическая форма будущих матерей должна была стать залогом здорового потомства.

4. Задавать вопросы в беседе — плохой тон

Правила этикета XIX века советуют в разговоре избегать любых вопросов. Неизвестно, что именно может оскорбить чувства собеседника (или собеседницы), поэтому все фразы нужно подавать в форме утверждения. Вместо того чтобы спросить, как поживает брат или супруг знакомой женщины, предписывалось сказать: «Надеюсь, у вашего брата все хорошо». И даже таких классических женских тем для разговора, как погода и дети, следовало строго избегать, чтобы не прослыть грубой, не достойной приличного общества особой.

5. Езда на велосипеде — верх неприличия

Женщины, самостоятельно катающиеся на велосипедах, осуждались по двум причинам. Во-первых, для поездок требовалась более удобная одежда. В результате появились специальные разделенные юбки и шаровары. Так называемые блумеры вызывали особенно негативные отклики среди многих викторианцев, поскольку напоминали мужские брюки. Во-вторых, врачи считали, что езда на велосипеде может пробудить сексуальность женщины и действовать на нее возбуждающе. А леди, особенно молодые, должны блюсти чистоту и невинность. Впрочем, находились люди, которые выступали в защиту девушек на велосипедах. И поскольку самые смелые дамы продолжали пользоваться этим видом транспорта, общество постепенно смирилось и даже признало пользу езды на велосипеде для здоровья.

6. Попросить мужчину донести покупки — потерять поклонника

В то время избавиться от нежеланного поклонника было просто: даме достаточно было попросить донести пару-другую свертков с покупками. Правда, появление на людях с большим количеством вещей могло опозорить не только мужчину, но и женщину. Уважающая себя, приличная леди должна была прогуливаться исключительно с милым песиком, букетом цветов или небольшой упаковкой фруктов в руках. В исключительных случаях она могла позволить себе нести аккуратный квадратный сверток, но только один и, разумеется, не громоздкий.

7. Накрасив губы помадой, можно было прослыть дамой легкого поведения

Королева Виктория считала макияж вульгарным и непривлекательным, поэтому, используя косметику, можно было легко вызвать о себе негативные толки. Относительно допустимым считалось только наносить на кожу пудру. Открыто использовать помаду и другую косметику могли только проститутки и актрисы (в то время между ними не видели особой разницы). Большинство лондонских модниц наносили макияж тайно вплоть до 1921 года. Однако красивыми хотелось быть всем женщинам. Поэтому приличные дамы использовали содержащие мышьяк и свинец средства для отбеливания лица, тайно подкрашивали губы ртутью и мыли голову и лицо аммиаком, разъедающим кожу. Впрочем, использовались и более безопасные методы: пощипать себя за щеки для румянца или покусать губы для прилива крови.

Хотели бы вы на пару дней перенестись в то время и примерить роскошные платья? От чего бы вы отказались в случае необходимости: от теплых ванн или косметики? Может быть, какие-то любопытные подробности викторианской жизни известны вам? Расскажите об этом.