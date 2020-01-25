7 параметров, по которым стюардессы незаметно оценивают вас при посадке на борт

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Профайлинг — составление и оценка психологического портрета авиапассажира — не заканчивается на таможне. Пройдя через службу безопасности, вы попадаете на борт самолета, где самое интересное только начинается. Улыбчивые красавицы-стюардессы на самом деле — ходячие сканеры, способные отличить пай-мальчика от дебошира, всего лишь взглянув пассажиру в глаза.

Мы в AdMe.ru разузнали о 7 признаках, по которым нас оценивают бортпроводники.

1. Бортпроводник обратит на вас пристальное внимание, если вы не здороваетесь

С вами не просто так здороваются при посадке в самолет: это часть проверки. Если вас затруднит даже буркнуть «здрасьте» в ответ, то и во время форс-мажорной ситуации к вам обращаться не стоит. Именно так подумает бортпроводник и будет прав, ведь ответное приветствие демонстрирует дружеские намерения и отсутствие враждебности, и такой человек при случае станет отличным помощником.

2. Не смотрите в глаза

Бортпроводник внимательно смотрит в глаза пассажирам, приветствуя их на борту воздушного судна. Если пассажир не смотрит в глаза, то это повод насторожиться. Технология проста: нашкодивший школьник отводит глаза, совершив шалость, а взрослый человек — сделав или задумав что-то нехорошее. При этом основываться только на этом и подозревать всякого, кто отводит взгляд, бортпроводник не станет: это только один из признаков, выдающих пассажира, которому крайне некомфортно.

3. Если у вас бледное лицо и красный нос

До посадки в самолет при подозрении на болезнь сотрудники аэропорта могут попросить пассажира предоставить справку от врача о том, что заболевание не представляет опасности для окружающих и не передается воздушно-капельным путем. А вот хлюпающего носом и кашляющего, но сбившего температуру хитреца, сообщившего, что у него «просто аллергия на кошек», в самолет могут и пропустить. Для бортпроводника это головная боль, ведь он вынужден будет оказывать такому пассажиру повышенное внимание, вежливо интересоваться состоянием его здоровья, а при необходимости и искать для него новое место — подальше от негодующих здоровых товарищей по перелету.

4. У вас в руках будут листовки или буклеты

Может, как только самолет наберет высоту, вы начнете агрессивно агитировать за мир во всем мире, тревожа остальных пассажиров? Основная задача бортпроводника — сделать полет безопасным и комфортным. Поэтому возбужденные пассажиры, спешащие поделиться своей мудростью и открытиями с остальными, для них настоящий кошмар наяву.

5. Если вы используете много междометий или тараторите при ответе на вопрос

Запинки и междометия выдают признаки тревоги. Поводом для беспокойства будет слишком высокая скорость речи или, наоборот, замедленный темп. Так ведут себя злоумышленники, которые пытаются скрыть свои намерения. Конечно, это не значит, что если вы не ответите быстро и хорошо поставленным дикторским голосом на вопрос о том, предпочитаете вы мясо или рыбу, то вас в чем-то заподозрят, но невнятная речь точно заставит бортпроводника присмотреться к вам повнимательнее.

6. Имеете телосложение Аполлона

Если стюардесса с улыбкой смотрит на ваши бицепсы, то делает она так не потому, что наконец дождалась такого красавца и не может налюбоваться, хотя не исключено и это. На самом деле она определила в вас потенциального помощника. Вы пригодитесь, если потребуется угомонить буйного пассажира, помочь пожилой даме закинуть ручную кладь на верхнюю полку или открыть аварийный выход. Больше, чем силачам, бортпроводники радуются только присутствию на борту врачей, спасателей и пилотов.

7. Если вы будете излишне суетливы

Почесывание головы и запястий, напряжение лицевых мышц, покашливание, скованность в движениях, кивание и мотание головой, частые смены позы вкупе с другими невербальными признаками свидетельствуют о том, что человек пытается что-то скрыть, возможно, даже что-то замышляет. Улыбчивость и смешливость выдают состояние излишнего возбуждения. Таким пассажирам, как и тем, кто крепко сжимает свой подлокотник, может понадобиться помощь, к ним проявят больше внимания и терпения. Человека в нестабильном психическом состоянии вычисляют сразу, запоминают его место в салоне и внимательно за ним следят. Ведь излишняя тревожность может перерасти в агрессивные действия, а это отразится на безопасности полета.