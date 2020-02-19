7 особенностей португальцев, которые находятся за гранью понимания нашего человека

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Несмотря на то что численность населения Португалии составляет лишь 10 млн человек (для сравнения, в Москве проживает более 12 млн), эта страна буквально притягивает к себе туристов. Не в последнюю очередь из-за небольшого городка Назаре, где с октября по февраль прямо с пирса можно наблюдать 20-метровые волны.

Мы в AdMe.ru выяснили, что и местные люди — своего рода достопримечательность. Во всяком случае колоритности им точно не занимать.

1. Португалия — очень дружелюбная страна. Едва знакомый человек запросто может вас поцеловать в знак приветствия

В городах Португалии все знают друг друга. Стоит пару раз посетить местный ресторан, как его владелец начнет узнавать вас и принимать за своего. Люди после шапочного знакомства запросто могут рассказывать вам о своей жизни и здоровье. Причем делается это обычно со смаком: долго, эмоционально и очень обстоятельно. Знакомые и едва знакомые женщины при встрече целуются в щечку. Люди тут безумно дружелюбны, особенно если вы пытаетесь говорить с ними на португальском языке. Когда я была на местном рынке и пальцем показывала на те продукты, которые хочу купить, все продавцы наперебой говорили мне, как это будет по-португальски, и всячески пытались помочь. © Catherine Durnford-Wang / quora

Мы переехали в Португалию и поселились в крошечной деревеньке, где никто не говорит по-английски. Все ее жители крайне польщены тем, что мы хотим жить в этой стране. Соседям очень приятно, когда мы пытаемся говорить с ними на португальском. А ближайший наш сосед время от времени просто так приносит нам овощи и яйца. © Bob Simms / quora

2. Местные высоко ценят свою культуру и гордятся всеми известными португальцами

Многие люди думают, что португальский — это диалект испанского. Сказать такое местному жителю — значит оскорбить его. Португальцы трепетно относятся к своему языку и литературе. Кроме того, вы найдете в этой стране огромное количество футболок, полотенец, парфюма и даже печенья с изображением Криштиану Роналду. Этот футболист представляется своим соотечественникам настоящим героем, поскольку добился мировой известности, несмотря на то что родился в небогатой семье. Никогда не критикуйте наш футбол. Если вы скажете что-то не очень приятное о нем, рискуете нарваться на серьезные неприятности. © Carlos Mendes / quora

На 2-й день отпуска мне захотелось клубники. Ставлю коробочку на кассу и погружаюсь в свои мысли. Расплачиваюсь и говорю: «Грасиас». Кассир, помрачнев и насупившись, свистящим шепотом отвечает: «В этой стране говорят „обригадо“». © MadTillDead / pikabu

3. Местные женщины, как правило, не ходят с макияжем и на каблуках. Они одеваются неброско, но изысканно

На португальских улицах сильно накрашенная и разодетая дама мгновенно выдает в себе туристку, причем, вероятнее всего, из Восточной Европы. Португалки одеваются консервативно и однообразно, предпочитая спокойную однотонную расцветку: серый, бежевый, белый и иногда черный цвета. Здесь работает негласное правило: чем светлее одежда, тем «дороже» выглядит ее обладательница. Местным дамам также чужда борьба за бодипозитив, поскольку девочек с детства учат любить свое тело, каким бы оно ни было. Никто не скрывает под одеждой целлюлит, растяжки и прочие несовершенства. Как следствие, самый распространенный наряд здесь — короткие шорты с завышенной талией, обтягивающий топ и простая обувь без каблука. Раньше в нашей стране было распространено отвратительное поведение: стоило красивой женщине пройти мимо мужчины, как он начинал кричать ей вслед что-нибудь непристойное. Сейчас это большая редкость. Поэтому мы недолюбливаем иностранцев, которые пытаются познакомиться с местными дамами. Ни в коем случае не пытайтесь взять женщину за руку, если она этого не хочет: рядом вполне может оказаться воинственно настроенный незнакомый португалец. © Joao Dias / quora

Женщины не наносят много косметики и одеваются просто, но изысканно. Здесь никто не ходит в пижамах и с растрепанными волосами. Но если даме нужно 2 часа, чтобы привести себя в порядок, ее мужчина с ней точно попрощается. © Delfim G. Almeida / quora

4. Ухаживания португальских мужчин разительно отличаются от привычного нам подхода

Большинство португальцев отличают 3 ярких качества: чувствительность, романтичность и грусть. Поначалу мужчины очень стеснительны, но если вы дали им понять, что чувства взаимны, то они будут выражать свою симпатию очень явно. Несмотря на страстность, местные мачо способны неприятно удивить приезжих женщин. В кафе или ресторане принято платить пополам. Мужчина заплатит за вас только в том случае, если ему очень хочется произвести впечатление и пустить пыль в глаза. Кроме того, комплименты в Португалии отличаются своей простотой. Здесь совершенно нормально сказать понравившейся женщине, что у нее настолько красивое тело, что его хочется украсть. Это не оскорбление и не намек, просто португальский комплимент. Если девушка отказывается от прикосновений и поцелуев, португалец решит, что у нее не все дома или она не испытывает к нему никаких чувств. Местные не признают личного пространства в отношениях. Если вы потребуете этого, то вас поднимут на смех и будут держаться подальше. © Delfim G. Almeida / quora

Я живу в Португалии уже 20 лет и заметил, что местным мужчинам очень нравится лесть. Скажите им, что у них стильная одежда и крутая тачка, — и они в ваших руках. © Christopher Graeme / quora

5. Португальцы всегда едят ножом и вилкой, но держат их иначе, чем мы привыкли

За столом нож нужно держать в левой руке, а вилку — в правой. Привычка сначала нарезать пищу, а потом отложить нож тут считается невежливой. Есть нужно одновременно и ножом, и вилкой. Если не соблюдать это правило, португальцы могут в открытую над вами посмеяться. Я привыкла есть только вилкой. Всякий раз, когда я была в гостях у португальских друзей, они комментировали то, как я ем. Говорили что-то вроде: «Эй, ты ешь так странно. Используй нож!» В итоге я чувствовала себя настолько неловко, что начала есть так, как тут принято, чтобы меня больше не обсуждали и не осуждали. © Lifey / youtube

6. Коллективы тут сплоченные, поэтому действовать нужно с оглядкой на мнение той компании, с которой общаетесь

Местные обычно «кучкуются» и общаются тесными группами. Если иностранца принимают в одну из них, ему стоит вести себя более аккуратно при выборе новых друзей. Если вдруг он пригласит в гости того человека, которого не привечает его компания, то с ним, скорее всего, разорвут отношения. Впрочем, в этой сфере португальцы могут преподнести немало других сюрпризов. Хотя Португалия — либеральная страна, общество тут очень консервативное. Здесь я каждый день должен думать, что скажет и как отреагирует человек Х, если я приглашу человека Y к себе на вечеринку. На самом деле крайне трудно держать в голове все эти правила каждой тесной группки друзей. © Luis Nunes / quora

Очень хорошо эту нацию может охарактеризовать такое событие, как совместный праздник. Предположим, что вас пригласили на день рождения, свадьбу или куда-нибудь еще. Будьте готовы, что вам вручат счет по окончанию мероприятия. Каждый платит за себя. © Arshi / pikabu

7. Медлительность и неторопливость — одни из ярчайших черт португальцев

Португальцы неспешны и очень уважают отдых, так что никаких дел с ними лучше не планировать с 12:00 и вплоть до 15:00. Некоторые учреждения в это время и вовсе закрываются. В этой стране принято рано ужинать, и если вы придете в ресторан после 21:00, то высока вероятность, что вас не обслужат. Большинство местных жителей отличаются мечтательностью и расслабленностью, поэтому предпочитают проводить отпуск не в поисках приключений, а у себя дома. Однако в португальской медлительности имеется небольшой парадокс. Если вы турист, не вздумайте брать машину в аренду. Я серьезно! Мы ездим очень быстро, и большинство из нас не соблюдает скоростной режим (но мы останавливаемся на светофорах и пешеходных переходах). Мы воспринимаем езду на автомобиле как гонку: если я вижу другую машину, то я просто обязан ее обогнать, даже если моя скорость и так уже на пределе возможного. © Carlos Mendes / quora