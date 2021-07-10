7 немного странных фактов о Финляндии, где в шутку едят мясо муми-​троллей

Страна тысячи озер уже несколько лет подряд стабильно занимает первое место в рейтинге счастливых стран мира, ведь не случайно, что здесь самый чистый воздух на планете. А еще Финляндия входит в топ лучших стран для жизни женщин.

Мы в AdMe.ru решили выяснить, что же такого особенного есть в этой северной стране, что делает ее жителей самыми счастливыми в мире.

1. Рай для женщин

В Финляндии более 170 тыс. островов, и на один из них доступ разрешен строго только девушкам. Кристина Рот создала здесь рай для женщин, который называется SuperShe (СуперОна), где дамы могут полностью расслабиться, ведь мужчинам сюда вход воспрещен.

2. Олени как домашние питомцы

Здесь любой гражданин имеет право владеть своим собственным оленем. В настоящее время 187 оленей официально содержатся в качестве домашних животных в Финляндии.

3. Финна можно взять в аренду бесплатно

В целях улучшения туристической привлекательности страны несколько лет назад был создан сайт, на котором на несколько дней можно «арендовать» финского друга. Местные жители покажут вам свой быт, расскажут о традициях Суоми и смогут даже провести небольшие экскурсии. И все это будет совершенно бесплатно.

4. Зимний гольф

Когда страна большую часть года покрыта снегом, то местных любителей гольфа трудно остановить не самыми благоприятными для этой игры погодными условиями. Надеемся, что для зимних забав они используют не стандартные белые мячики, а цветные.

5. Даже популярные магазины изменяют своим корпоративным цветам, чтобы быть в гармонии с окружающим ландшафтом

Магазин популярной мебельной сети в финском городе Эспоо является единственной белой ИКЕА в мире. Дело в том, что во время строительства торгового комплекса финская комиссия по городскому ландшафту настояла на том, что белое здание будет лучше вписываться в исторический пейзаж местности, и руководству магазина пришлось пойти на уступки и отказаться от своего фирменного сине-желтого цвета.

6. Денежная мотивация, чтобы вернуться на работу после отпуска

Чтобы финны после отпуска захотели вернуться на работу, им выплачивают специальный бонус. «Праздничный бонус» — это дополнительный бонус для сотрудника, который не предусмотрен законом, но прописан во многих коллективных договорах в Финляндии. Обычно он составляет 50 % от заработной платы и выплачивается, когда сотрудник возвращается на работу после своего ежегодного отпуска.

7. Гастрономическая привязанность к муми-​троллям

В Финляндии иногда шутят, что моцарелла — это мясо муми-троллей, а некоторые финны также утверждают, что творог — это не что иное, как молотый муми-тролль.

А вы хотели бы побывать в Финляндии?